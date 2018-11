憋屈度过一季——《行尸走肉第7季》 **《行尸走肉第7季》片名The Walking DeadSeason 7(2016)。 美国AMC电视台的美剧。 本季整体很压抑,而且本季是《行尸走肉》开播以来,最压抑的一季,丝毫没有轻松的地方,从头到尾更是没有让主角团队和观众喘息的地方。一般前几季都会在季终安排一场大战,一扫整季阴霾,可是本季一直到最后都没有爽快的战一场,瑞克一行从绝境走到惨境,观众们也跟着度日如年。 第六季留下一个悬念,尼根大军抓住了瑞克一行,并且要杀死几名主角祭天。悬念拖了一年后,终于在本季开播后揭开。第1集中,上季的谜底揭晓,尼根先锤死了魂斗罗亚伯拉罕,再敲死了格伦,主角团队瞬间少了两人。随后弩哥被抓走当人质,在尼根的逼迫下,瑞克审时度势决定服软屈服在尼根淫威之下。紧接着,摩根和卡罗尔相继获救,并来到以西结Ezekiel的地盘“神之国”。玛姬在山顶寨也逐渐站稳脚跟,联合耶稣成了山顶寨的实际掌权人。救世军则继续作威作福,欺压周边所有的幸存者。在屈辱地熬到第8集,在遭受一次又一次的屈辱后,瑞克终于决定奋起反抗,于是瑞克开始连横合纵,联系各方势力,准备给予尼根救世军致命一击。 从剧中主要势力来看,这场季终大战可能是六军大战,瑞克带领亚历山大社区,以西结带领神之国,玛姬带领山顶寨,垃圾场拾荒者出人、海边女人团出枪,五方势力共同对付尼根的救世军。可从结果来看,顶多只能算是三英战吕布,神之国、山顶寨、亚历山大三方势力,共同对抗救世军。后期加入的垃圾场拾荒者没有原则,只有利益交换,而且战斗力也不行,除了一个神神叨叨的装哔领导人,剩下一群像是哑巴一样,海边女人团就是充当了送快递的角色,除了提供武器补给,没有起到任何作用。 瑞克一行人这次可是被欺负到头上了,僵尸病毒爆发这么多年了,从来没有一个势力敢这么明目张胆地欺压瑞克。退隐江湖的摩根、卡罗尔也不得不悉数重出江湖,人多力量大,而且增强己方实力也是对敌人的尊重。 面对强敌时,很多人选择麻痹自己,试图用假象说服自己,只要乖乖地当个良民就可以安全过关。越是表现的顺从,敌人就会越是嚣张,胃口只会越来越大。这种安于现状的情况在神之国、山顶寨、亚历山大三大社区都存在,如果不是瑞克一行人分别进入三大社区,这三大社会就会想温水煮青蛙一样,满满被救世军耗死。很多人都看出问题所在,可偏偏意见得不到采纳,于是大家只要采取死谏的方式,用自己的生命以死进谏。死谏相当惨烈,警醒效果也相当好,整件事情也变得愈发悲壮。 尼根应该是全剧台词最多的人,没有之一。每天都是歪着身子扭着腰、挺着肚子扛着棒,除了满嘴跑火车吓唬人,就是在保镖的保护下杀害手无还手之力的人。演员杰弗里·迪恩·摩根演得真的很好,观众们看到他就恨得牙痒痒。得道多助失道寡助,别看尼根整天装的人五人六的,可他只是依靠暴力恐怖维持统治,这种结构并不稳定,早晚会崩塌。众叛亲离是迟早的事情,德怀特不是个例,只是缩影。只要找对了方向,击溃尼根其实还是有很大希望。 其他演员中,给人印象最深刻的就是耶稣。耶稣很有耶稣的感觉,整个角色表现十分正常,并且他在串联起三大社区时起到很大作用。其他角色要不就是贪生怕死,要么就是负重前行,看着很辛苦也很累。 一场恶战之后,压抑丝毫不减, 憋屈度过一季,且看下季分解。

标签: 漫画(793) 美国(8245) 灾难(411) 科幻(3107) 惊悚(3307) 酷(1410) 血腥(540) 恐怖(2462) 美剧(2242) AMC(54)

