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爱与和平——《行尸走肉第8季》

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2018-11-9 19:08:26

爱与和平——《行尸走肉第8季》

**《行尸走肉第8季》片名The Walking DeadSeason 8(2017)。

 

美国AMC电视台的美剧。

 

总体来说，这一季还是比较爽的，一扫前一季的屈辱和曲折，瑞克一行开启报复性杀戮模式，从头杀到尾，彻底打散救世军，扬眉吐气的一把。

 

单独看第七季真的十分憋屈，瑞克一行从头到尾被尼根率领的救世军压制，处处受制，毫无还手之力，只有将第七季、第八季连起来看才算是比较完整的故事。

 

斗天斗地斗人间，经过七、八季的时间打怪升级，能够存活下来的都是精英中的精英，要么实力均衡，要么在某方面有突出能力，否则不可能在社会规则完全破坏的末世苟活至今。从尼根的片言只句中，我们可以知道救世军原本也是一团浆糊，经过尼根的“悉心调理”，救世军才有了打家劫舍收取保护费过活的生存策略。瑞克一行则是奉行独立自主的发展策略，都是采取据点式的发展方法，每到一处合适的地方就抓紧休养生息，满满补充实力，直到强大外因摧毁自己的基地，瑞克一行才会继续前行。两种不同的发展策略相遇时，产生了剧烈碰撞，瑞克代表可持续发展之路，尼根代表巧取豪夺类似奴隶制的吸血之路。不论是从长远发展看，还是从人性善恶看，都是瑞克会获胜。

 

经历长时间的人类内斗，本季最后回到末世主题。丧失爆发的末世下，幸存者们就应当团结一致，好好活下去。明明活下来的就没剩几个毛人了，还天天你打我我打你，真的没有意义，幸存者们都是为了混一口饭吃，打死了就没了，何必再打呢。往大了说，瑞克一行能够肩负起人类复兴重任也未尝不可。好在瑞克一行在强大的主角光环庇护下，化险为夷，成功击溃救世军。当瑞克被复仇的想法充满头脑时，他也是想着将救世军赶尽杀绝，可救世军也是有工人和战士组成的，普通劳作的工人和奉命行事的战士并没有多大过错。卡尔临死留下的纸条改变了战斗双方领导人的看法，人才是最重要的资源，末世团结一致活下去才是正道，何不为了更美好的明天而战。

 

美剧在吊人胃口的时候，就喜欢杀一个主角祭天。《行尸走肉》在这方面还是比较克制的，不像《冰与火之歌》没事就杀个主角玩玩，剧外因为卡尔扮演者钱德勒·里格斯 Chandler Riggs要上大学，剧内则利用卡尔的死推动剧情。说真的，看到卡尔离开，真的让人泪崩，本季花了整整一集时间留给卡尔告别，催泪效果达到顶点。

 

剧情发展方面除了卡尔发挥了巨大作用，全剧MVP则是且只能是尤金。二五仔不好做，特别是要做一名连和友军都没有通过气的二五仔，更是难上加难。德怀特就是一个例子，做间谍时容不得半点闪失，一着不慎满盘皆输，一次小小的失误，德怀特差点成了团灭瑞克的帮凶。尤金一直强调自己贪生怕死的“天性”，用真话掩盖谎话，就可以骗过所有人，最后用险招出奇制胜，真心不易。其余角色中规中矩，瑞克一行在苦大仇深之间挣扎，尼根一如既往地发挥出色，坏出了特色、坏出了高度，下面就等低语者帮助他洗白了。

 

为了爱与和平，

为了人类的明天，

为了更美好的世界。

 

标签： 漫画(795) 美国(8247) 灾难(413) 科幻(3109) 惊悚(3309) 酷(1412) 血腥(542) 恐怖(2464) 美剧(2244) AMC(56)

8.4 

行尸走肉 (2010)

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行尸走肉/The Walking Dead(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8064309/
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