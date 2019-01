用命反毒——《毒枭:墨西哥第1季》 **《毒枭:墨西哥第1季》片名Narcos: Mexico Season 1 (2018),别名毒枭第四季 / 毒枭 衍生剧 / 毒枭风云 / 缉毒特警。 Netflix出品的传记式美剧,讲述墨西哥大毒枭“教父”米格尔和DEA探员齐奇·卡马瑞纳的故事。 《毒枭》前三季将目标对准哥伦比亚,第一、第二季讲述哥伦比亚大毒枭巴勃罗·埃斯科巴和麦德林集团的生平,从发家到被军方击杀,第三季讲述巴勃罗死后迅速崛起的卡利集团,号称“卡利绅士”的贩毒集团抢占巴勃罗死后的毒品市场直到覆灭。前三季剧情时间跨越数十年,第四季将时间回拨到上世纪80年代,即是衍生剧,也是整个系列的前传,讲述墨西哥毒贩教父米格尔率领瓜达拉哈拉集团发展壮大的过程,以及DEA探员齐奇·卡马瑞纳以身试险英勇就义,用自己的生命敲响了毒贩的丧钟。 墨西哥毒枭米格尔外号毒品教父,全名米格尔·安赫尔·菲利斯·加利亚多。他原本只是普通警察,当过州长保镖,学过商业管理,脑子灵活、眼光独到,在应对政府剿灭大麻种植地的时候,抓住机遇主动出击,寻找大麻毒品生意的突破口,纵横捭阖,成功将各地毒贩子联合起来,建立了一套“广场系统”,垄断供销,控制价格,建立了类似石油欧佩克的大麻欧佩克组织。自此他从无名之辈摇身一变成了整个国家最大的贩毒集团首领。 正面角色中的主角就是观众们久闻大名的齐奇,他曾在海军陆战队服役,退役后加入DEA,立志剿灭毒贩,还黎明百姓一片安宁。他到了墨西哥后才发现,自己需要面对的可不是小打小闹的街头毒贩,而是有组织有规模的庞大利益集团,整个墨西哥举国上下统统都是毒贩子们的保护伞。上层政客长期享受毒贩进贡,负责提供政策性保护,执法暴力机关统统被毒贩收买,警察和军队可以由毒贩们指挥,或杀人或抢劫,底层人民则接受毒贩们的恩惠,他们替贩毒集团种植大麻,所获得的收益远高于种地收入,有吃有喝有钱拿,底层百姓的心也是向着毒贩。DEA缉毒警察每月都能顺利“缴获”百余斤毒品,其实都是毒贩和警察之间心照不宣的过任务。毒贩集团之间的争斗,也不仅仅是毒贩子们拿着枪互殴,而是一方和警察勾结,一方买通军队,给毒贩子打工的都是正规武装力量。 齐奇孤身一人,需要面对整个国家机器。要是一般人估计早就会想到放弃,前任那么多警察,大家都是睁一只眼闭一只眼,反正每月可以顺利完成缉毒任务,合并拼了命的自寻烦恼。偏偏齐奇不是一个服软的人,他一定要将贩毒集团铲除,于是一次又一次不厌其烦的寻找证据,不管面对的是臭脸还是冷屁股,他仍义无反顾。在找到确凿证据后,齐奇用这些铁证让墨西哥政府不得不开展打击毒贩行动,摧毁了价值几十亿美元的沙漠大麻种植园,沉重打击了瓜达拉哈拉集团。 从《毒枭》追到衍生剧《毒枭:墨西哥》,观众们自然会清楚齐奇的最终结局。齐奇在去吃饭的路上被毒贩掳走,遭受长达30小时的严刑拷打和非人折磨,头骨、颧骨、下颌、鼻梁全部骨折,还有电击、钻孔等残忍酷刑,体内还有大量安非他命等化学药物,确保他在被折磨时保持清醒。1988年11月的时代周刊以他作为封面。在加州的家乡小镇有以他名字命名的街道,学校,图书馆。观众们知道齐奇的结局是舍生取义,全剧的高潮自然也有不会落在营救齐奇上,观众们想看的是美国如何以铁拳重创贩毒集团。 老虎不发威,当我是病猫,美国探员被毒贩集团残忍杀害,如果这不能让美国人做点什么,岂不是让全世界人耻笑。美国发怒后果很严重,DEA得到授权,迅速发展壮大,开始对毒贩子们展开更加严厉打击报复。本季末尾,美国人绕过墨西哥政府,直接拍出专业人士潜入墨西哥,开始精准打击报复行动,不打的你万朵桃花开,你就不会知道花儿为什么这样红。诸多涉案人员被美国人抓捕后,拉美毒圈里也有了规定,DEA不能碰。因此,在《毒枭》第一季中,DEA探员们就将齐奇称为自己的“保护神”,DEA探员能够毫无顾忌地抓捕毒贩,不必担心自身生死,直接原因就是齐奇的功劳,根本原因是强大的国力支撑。远的不说,近的就像湄公河惨案一样,就地处决毒贩并不显示强大,将毒贩千里迢迢地抓过国内受审,这才是国家硬实力的展示。只有国家强大,外人才不敢欺负。 DEA探员在用自己的生命打击毒贩,《毒枭》剧组也在用自己的生命拍摄传记。拍摄这些亡命之徒,题材十分敏感,剧组在拍摄过程中状况不断。2017年9月,制片人卡罗·穆诺兹为《毒枭》前往墨西哥找寻取景地。2017年9月11日,卡罗·穆诺兹被人枪杀后的尸体在希哥达州附近的偏远地区被人发现,全身布满弹痕惨不忍睹。另外Netflix还雇佣了多达上百位保镖和律师来保护剧集的制片人何塞·帕迪里亚。拍摄后期,剧组又被大毒枭巴勃罗的亲戚起诉侵权,索赔10亿。大毒枭巴勃罗·埃斯科巴的哥哥罗伯托在采访中还曾表示:“我不希望Netflix或任何电影制作公司未经我的授权在哥伦比亚或麦德林拍摄关于我或我弟弟的影视作品。这非常危险,尤其是在没有我们的‘祝福’之下,因为这是我的地盘。” 尽管困难重重,好消息是Netflix宣布续订《毒枭:墨西哥》第二季,估计会拍一拍美国大棒敲打毒贩的内容,以及第一季中小弟古斯曼发家到被捕的过程。 齐奇用命禁毒, 剧组用命反毒。 上一页12下一页

