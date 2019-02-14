追求自由——《兔子共和国》

**《兔子共和国》片名Watership Down (2018)，别名沃特希普高地 / 沃特希普荒原。

本动画剧改编自英国著名作家理查德·亚当斯同名奇幻小说，由Netflix、BBC联合拍摄完成。原著小说共分四章节，本剧也分为四集，全长四小时左右。

原著小说曾荣获英国《卫报》儿童文学奖，是一部与《动物农场》起名的作品。它构建了一个神奇的世界，在这个世界中的主角是一群兔子，它们由太阳神创造，在这片大陆上繁衍生息。尽管这是一部儿童文学作品，但它表现的内容却不仅限于儿童文学范畴。就像动画片的受众并不会只是儿童，也有专门拍给成年人的动画片。儿童文学作品也可以构建成年人能够明白的内涵，《兔子共和国》的主角们是形形色色的兔子，有野兔、有家兔，它们在“沃特希普高地Watership Down”上上演了一出史诗级奋斗史，在孩子们眼中，这些兔子憨态可掬，看着它们各种奇异冒险经历，妙趣横生。在成人眼中，剧中隐喻又太过明显，关于自由、关于集权的讨论振聋发聩。

剧中关于人类摧毁动物栖息家园的讨论只是其中一部分，并不是全剧的重点。对于这些兔子们来说，认知能力超越自身能力才是最大的悲剧。要知道，不同种族有不同的繁衍策略，像兔子这种不以单兵作战著称的就是提高繁殖力，以量取胜。相对的，大型哺乳动物繁殖能力不如小型动物，但每个个体都是一等一的强悍。人类为了自己的生存发展，根据自身需求改造环境，相应地也会对野生动物们的生存环境造成不可逆转的破坏。人类本意并不是灭绝其他生物，也没有刻意这么做，但“毁灭你，与你何干”？

本剧最大的讨论还是放在自由方面。你愿意为自由付出多少代价？面临这样的问题时，大部分人都会回答愿意付出一切，可实际情况远不是一道简单的选择题。如果一面是眼前的安逸，另一面是未卜的凶险，你会如何选择？安逸可能瞬间倾覆，但也仅仅是可能，安逸就在当下；而凶险之后可能是心仪的自由，但路途极度凶险，凶险就在眼前。现实生活中，又有多少温水煮青蛙的情况，很多人宁可老死在安逸窝中，也不愿意离开一步，自由的诱惑虽大，但远比不上已经获得的安逸。即便告知安逸即将消失，人们也会选择性不听。

可能年纪大了容易感动，也可能它们做成了我们很多人想做不敢做没有做的事情，我看的时候多次热泪盈眶。看着榛子一行为了自由拼尽全力，明知前路凶险机会渺茫依旧奋不顾身一往无前，它们小小身躯上展现出的自由顽强、不屈不挠令人动容。

本剧的主角是一个名叫“榛子”的野兔，榛子有个好兄弟叫多多。多多有预知未来的能力，脑中会偶尔闪现出来自未来的画面，多多看到自己家园会覆灭，便向榛子提出预警。榛子十分相信多多，便冒死向首领提出浅析建议，举族逃离，保存自己的族人，可首领对这些消息嗤之以鼻。榛子又私下向其他兔子发出预警，结果整个营地中，没有几只兔子愿意逃离。榛子和几个小伙伴逃出之后，当晚营地就毁于人类的房地产开发工程。榛子一行逃出后，遇到各种各样的状况，有自废武功甘愿被人类半豢养的兔群，有等级森严高度集权的兔群，这些都不是榛子它们想要的自由，最终它们冲破万难，闯出属于自己的一片天地。

剧中兔子们形象众多、性格迥异，如果观众有点脸盲症，估计刚开始观看的时候会有点蒙。兔群一般有三个层次，为首的是兔子首领，统领全局，其下是身强力壮的精英兔，类似暴力执法机构，主要负责保护工作，剩余的就是年纪尚幼的草根兔，身体还比较羸弱，毛还没长全的那种。

榛子由一美配音，是一只草根兔，身形比精英兔小一圈，它意志坚定，认准一个目标就会毫不犹豫地走下去，看着榛子就会让人有一种看到《行尸走肉》瑞克的感觉。原本榛子只是想要跟着小兄弟一起跑出去，加上多多之前多次预言准确，这次也是依旧无条件的相信兄弟。随后的事情就不是按照榛子的意愿发展了，榛子一直没有忘记自己的初心，一直在追求自由的路上不停奔跑，跟随它的兔子也越来越多。榛子也渐渐成了大家心中的首领，颇有黄袍加身的感觉。大家对它的信任不仅是荣誉，更多是责任，榛子一直没有忘记肩上的责任，用尽全力不辜负大家。哪怕榛子一路遇到的动物都在和它作对，那又如何，想想身后的兄弟姐妹们，大家可以自由呼吸、自由奔跑，还有什么苦不能吃的。榛子身上浓缩了责任、友爱、自由，它的一生就像一面旗帜引领着后来者。

多多是体型更小的一只草根兔，时不时能够看到未来，除了大部分时间画面模糊超出兔子的理解能力，基本都很准确。多多像是整个团队的先知，如果放到人类社会，更像是一名先驱，意识超前判断准确，但是思想太过于超前，无法被普通人理解，很大情况会被认为异类。大毛头和冬青是原兔群的精英兔，体型魁梧、身强力壮，生活在安逸社会时并没有过多思考，当危险确实发生后，才相信草根兔的领导，自此坚定地追随榛子。草莓、苜蓿则代表兔群中没有发言权的一类，上层阶级对它们不理不睬，唯有底层阶级才会听到它们的声音，偏偏它们不屈不挠，以身作则不断激励大家追求自由，就像从底层开始发展的宗教一样，它们代表的是最广大底层的呼声，颇具群众基础。

不同社会形态有不同的优缺点，对于群里和个体都会对此有不同认识。集权社会自有其合适场合，但并不是所有人都会喜欢，如果为了生存而放弃自由，那么很多人就会思考思考了。不论人类还是兔子，对自己最残忍的永远是自己的同类。本·金斯利给致伤草将军Woundwort配音，整个人的形象气质非常符合。冬青队长认清致伤草将军的诡计后，就很愤怒地向它指出：”你已经完全失去了动物性，动物之间会为了食物争夺，但却不会象人类一样用诡计来残害自己的同类，你已经完全泯灭了兔性。“别看兔子们好像是低等一些的哺乳动物，深刻的道理从兔子口中说出依旧振聋发聩。

世间万物都在受难，世间万物都值得尊重，在追求自由和不被压迫路上艰难前行的人更值得尊重。