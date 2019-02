衔接两部电影版——《蜘蛛侠第1季》 **《蜘蛛侠第1季》片名Spider-Man Season 1 (2017),别名漫威蜘蛛侠 / 蜘蛛侠:返校季(动画版) /Marvel's Spider-Man。 动画美剧。在《终极蜘蛛侠》完结后,《蜘蛛侠》2017版第1季上线。从本剧的另一个译名叫做《蜘蛛侠:返校季(动画版)》,我们不难看出,这部动画美剧应该和电影版有所关联。 整体画风十分简单,人物动作也不复杂,画面没有多少炫技成分,完全是冲着小蜘蛛的面子去看。本剧比起制作精良的《终极蜘蛛侠》差距较大,不过想补全蜘蛛侠各个宇宙的话,还是看看吧。 本剧中小蜘蛛还是高中求学的孩子,和电影版保持一致。剧中的角色又和《蜘蛛侠:平行宇宙》完成衔接,主角这边是蜘蛛侠高中生彼得·帕克、女蜘蛛侠格温、蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯,和动画电影一样。反派也是大家很熟悉的角色,秃鹫、章鱼博士、蜥蜴人、胡狼等人悉数登场,当然少不了蜘蛛侠的宿敌大绿魔和小绿魔。章鱼博士当初还只是一个醉心于研究新奇玩意儿的工科博士,一次次被打击和利用后,章鱼博士逐步黑化,开始了自己的报复计划,他和四条机械臂融为一体,成了我们熟知的章鱼博士。 迈尔斯的能力和介绍的一样,拥有超越常人的体能,体能、耐力、敏捷等级、反应速度等大概和彼得帕克相似,具备墙上爬行能和蜘蛛感应,具有重要的蜘蛛伪装,他可以随时随地进行隐身,完成许多重要操作。最厉害的技能就是能量爆发,这相当于迈尔斯的大招R技能,可以瞬间释放强大能量,用过之后会进入长时间CD。另外剧中没有表现出迈尔斯的毒刺技能 女蜘蛛侠格温的能力和蜘蛛侠几乎一致,除了她以真面目示人不戴面具外,几乎就是女版蜘蛛侠。剧中发生了一个有趣情节,胡狼研发蜘蛛大军未果,胡狼实验室被摧毁后,蜘蛛毒气散步全岛,整个城市150万人全部获得了蜘蛛侠的超能力。“能力越大、责任越大”,好在这150万人大多选择善良,让蜘蛛侠一行人过得轻松惬意,否则这日子真是没发过。 本季由交叉骨和黑寡妇收尾,九头蛇势力也亮了个相,怒刷一波存在感。结尾留下格温的一个悬念,期待第二季。 上一页12下一页

标签: 漫画(803) 美国(8332) 动画(3494) 科幻(3151) 动作片(1420) 美剧(2256)

