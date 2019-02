悲情吸血鬼之王——《恶魔城第2季》 **《恶魔城第2季》片名Castlevania Season 2 (2018)。 Netflix出品的游戏改编动画剧。 本剧剧情基于《恶魔城3:德古拉的诅咒》,第一季用四集完成了整个系列开篇,第二季开始进入真刀真枪的人鬼大战。故事发生在1476年的瓦拉几亚公国,吸血鬼德古拉和人类妻子丽萨幸福的生活在一起。德古拉爱上人类妻子后,性情收敛,主要接触人类了解人类,妻子丽萨也趁机让德古拉出门多转转,看看人类社会,说不定可以加快性情转变过程。就在德古拉出门游学期间,丽萨被教会当做女巫杀害,归来的德古拉暴怒,召集暗夜生物军团向人类发动战争,四处屠城,用人类的血为妻子陪葬。 第一季结尾时,反抗吸血鬼的三位主角登场,他们是吸血鬼猎人家族的最后一名族人特雷弗·贝尔蒙特,善用魔法的神谕者赛法尔,以及德古拉和丽萨的儿子半人半吸血鬼阿鲁卡多。他们用各自标志性武器向吸血鬼城堡发起进攻,阻止吸血鬼将人类灭族。 第二季画面血腥程度比第一季更甚,打斗动作场景丰富,夜行生物种类繁多,正邪双方利用地形开展大量战斗,看得人大呼过瘾。在人类和吸血鬼的战斗中间,剧情还夹杂了人类之间的分歧和吸血鬼之间的权力争斗,颇有将世界观做大做强的味道。 德古拉手下除了毛毛多的暗夜生物军团,还有两名人类,他们是锻造大师赫克托和艾萨克。他们对人类种族怀有深深地恶意,自幼不被其他人待见,因此在得知德古拉要灭绝人类时,欣然加入。本季花了不少篇幅介绍这两位的出身,赫克托自幼就掌握复活死尸的能力,终日和死亡相伴,没有人喜欢他身上的不洁气息;艾萨克年幼时遭受虐待殴打,积累到一定程度后终于爆发,开始用制造暗夜生物的方式报复人类。 德古拉被塑造成一名悲情人物,原本在爱情的感召下,他已经抱着拯救苍生的态度去了解人类。偏偏愚昧不开花的凡人一次又一次挑战德古拉的底线,最终触碰到禁忌红线,引得德古拉大开杀戒。和以往吸血鬼影视作品中各种欲望爆棚的德古拉不同,这次的德古拉是一个为情为爱痴狂的痴情人,也是一个心灰意冷的吸血鬼之王。剧中他多次表现出无所谓的态度,正所谓哀莫大于心死,当站在食物链最顶端的人了无牵挂,他表现出的消沉也是深入骨髓的。 悲情吸血鬼之王, 冲冠一怒为红颜, 心灰意冷自了断, 众叛亲离心已死。 上一页12下一页

标签: 美国(8334) 动画(3496) 惊悚(3366) 酷(1453) 剧情片(3295)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.