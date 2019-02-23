悲情吸血鬼之王——《恶魔城第2季》

**《恶魔城第2季》片名Castlevania Season 2 (2018)。

Netflix出品的游戏改编动画剧。

本剧剧情基于《恶魔城3：德古拉的诅咒》，第一季用四集完成了整个系列开篇，第二季开始进入真刀真枪的人鬼大战。故事发生在1476年的瓦拉几亚公国，吸血鬼德古拉和人类妻子丽萨幸福的生活在一起。德古拉爱上人类妻子后，性情收敛，主要接触人类了解人类，妻子丽萨也趁机让德古拉出门多转转，看看人类社会，说不定可以加快性情转变过程。就在德古拉出门游学期间，丽萨被教会当做女巫杀害，归来的德古拉暴怒，召集暗夜生物军团向人类发动战争，四处屠城，用人类的血为妻子陪葬。

第一季结尾时，反抗吸血鬼的三位主角登场，他们是吸血鬼猎人家族的最后一名族人特雷弗·贝尔蒙特，善用魔法的神谕者赛法尔，以及德古拉和丽萨的儿子半人半吸血鬼阿鲁卡多。他们用各自标志性武器向吸血鬼城堡发起进攻，阻止吸血鬼将人类灭族。

第二季画面血腥程度比第一季更甚，打斗动作场景丰富，夜行生物种类繁多，正邪双方利用地形开展大量战斗，看得人大呼过瘾。在人类和吸血鬼的战斗中间，剧情还夹杂了人类之间的分歧和吸血鬼之间的权力争斗，颇有将世界观做大做强的味道。

德古拉手下除了毛毛多的暗夜生物军团，还有两名人类，他们是锻造大师赫克托和艾萨克。他们对人类种族怀有深深地恶意，自幼不被其他人待见，因此在得知德古拉要灭绝人类时，欣然加入。本季花了不少篇幅介绍这两位的出身，赫克托自幼就掌握复活死尸的能力，终日和死亡相伴，没有人喜欢他身上的不洁气息；艾萨克年幼时遭受虐待殴打，积累到一定程度后终于爆发，开始用制造暗夜生物的方式报复人类。

德古拉被塑造成一名悲情人物，原本在爱情的感召下，他已经抱着拯救苍生的态度去了解人类。偏偏愚昧不开花的凡人一次又一次挑战德古拉的底线，最终触碰到禁忌红线，引得德古拉大开杀戒。和以往吸血鬼影视作品中各种欲望爆棚的德古拉不同，这次的德古拉是一个为情为爱痴狂的痴情人，也是一个心灰意冷的吸血鬼之王。剧中他多次表现出无所谓的态度，正所谓哀莫大于心死，当站在食物链最顶端的人了无牵挂，他表现出的消沉也是深入骨髓的。

悲情吸血鬼之王，

冲冠一怒为红颜，

心灰意冷自了断，

众叛亲离心已死。