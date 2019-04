越看越想越恶心——《颤抖的真相》 **《颤抖的真相》片名The Shivering Truth (2018)。 这是一部动画公司Shadow Machine制作的成人向定格动画,充满黑暗气质和超现实主义。 本剧在美国电视频道Adult Swim上播出,Adult Swim的标签就是未成年人请远离,频道受众是成年观众。 Adult Swim播出的内容大多含有不雅内容,带有强烈的暗示性内容和不太明显的血腥暴力,还有大量只有成年人可以看出的辛辣讽刺。其中最广为人知的高分作品应该就是《瑞克与莫蒂》了。 本剧的主创是维农·查特曼 Vernon Chatman,喜欢看《南方公园》的观众应该对这个名字有点印象,因为维农·查特曼最著名的作品就是《南方公园》。 这次维农·查特曼创作的《颤抖的真相》延续了他一贯的超重口味和辛辣讽刺风格。 同样的技术,不同的定格动画。习惯了《阿凡提》式定格动画的观众不妨试试这部《颤抖的真相》。 一帧一帧做起来的定格动画能够让人看到隐藏在深处的邪恶,还能让人产生强烈的不适感(或者某些人产生强烈的舒适感)。 《颤抖的真相》的故事类似《南方公园》早期作品,都是由一个个小姑是构成,每个故事之间并无联系,顶多是出现一些相同的人物角色罢了。毕竟定格动画创建新角色也挺费事的不是。 《颤抖的真相》一共7集,每集11分钟,其中正剧是6集,试播集第0集还有1集,正好加起来7集。所以看到影视网站介绍这部剧6集或7集都算不错。 《颤抖的真相》用荒诞的画面、离奇的剧情、极度扭曲的方式,讲述人们最深层次最原始的恶。 这个恶可以是内心对同性恋的深深恐惧、可以是社畜无意识地轻视欺压、可以是同住屋檐下的冷漠、可以是习惯性恶习…… 这些恶无一例外都是深层次的恶,没有通过表象表现出来。当事人自身绝大部分时间也没有意识到这些恶的存在。 《颤抖的真相》将人们生活中各式邪恶尽数展现。很多人们习以为常的恶,经过剧中的放大,撕掉邪恶身上的伪装,变得面目可憎。 大家恍然大悟,原来被邪恶欺压得太久,我们早已误将欺凌和被欺凌当做正常。一旦认识到这点,如何不颤抖。 全剧充满大量猎奇和暗喻。每一个小片段都对一种现象进行极其尖锐辛辣地讽刺。 别看讽刺力度大,方式却并不直白,《颤抖的真相》通过极度抽象化、高度概括性的语言来表现问题。 如果你观看某个片段时,没有勾起不好的回忆,说明你没有经历过这种邪恶,或者因为身边这种邪恶隐藏地太深,没有感觉到。 如果你观看某个片段时,突然发觉自己感同身受,仿佛自己所遭受的苦难被赤裸裸、血淋淋地放在荧幕上,那么恭喜你,你找到懂你的人了。 其实不论你是何种社会身份,有过何种生活经历,遇见过邪恶、遭遇过不愉快,肯定会在《颤抖的真相》中找到共鸣。 找到共鸣也需要付出一些代价。 密集物恐惧症、残肢断臂、昆虫、血浆……不论你对什么感到厌恶,你都会在剧中找到能够恶心到你的事物。 反正我建议大家饭前饭后都不要观看,剧中时不时就会令人产生强烈的呕吐欲望,万一真吐了,那就亏大发了。 风格大胆内容深刻充满隐喻, 只不过越看越想越觉得恶心。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视 上一页12下一页

标签: 美国(8391) 动画(3541) 荒诞(233) 奇幻(1311) 美剧(2268) 恶心(135) 压抑(196)

