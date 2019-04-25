越看越想越恶心——《颤抖的真相》

**《颤抖的真相》片名The Shivering Truth (2018)。

这是一部动画公司Shadow Machine制作的成人向定格动画，充满黑暗气质和超现实主义。

本剧在美国电视频道Adult Swim上播出，Adult Swim的标签就是未成年人请远离，频道受众是成年观众。

Adult Swim播出的内容大多含有不雅内容，带有强烈的暗示性内容和不太明显的血腥暴力，还有大量只有成年人可以看出的辛辣讽刺。其中最广为人知的高分作品应该就是《瑞克与莫蒂》了。

本剧的主创是维农·查特曼 Vernon Chatman，喜欢看《南方公园》的观众应该对这个名字有点印象，因为维农·查特曼最著名的作品就是《南方公园》。

这次维农·查特曼创作的《颤抖的真相》延续了他一贯的超重口味和辛辣讽刺风格。

同样的技术，不同的定格动画。习惯了《阿凡提》式定格动画的观众不妨试试这部《颤抖的真相》。

一帧一帧做起来的定格动画能够让人看到隐藏在深处的邪恶，还能让人产生强烈的不适感（或者某些人产生强烈的舒适感）。

《颤抖的真相》的故事类似《南方公园》早期作品，都是由一个个小姑是构成，每个故事之间并无联系，顶多是出现一些相同的人物角色罢了。毕竟定格动画创建新角色也挺费事的不是。

《颤抖的真相》一共7集，每集11分钟，其中正剧是6集，试播集第0集还有1集，正好加起来7集。所以看到影视网站介绍这部剧6集或7集都算不错。

《颤抖的真相》用荒诞的画面、离奇的剧情、极度扭曲的方式，讲述人们最深层次最原始的恶。

这个恶可以是内心对同性恋的深深恐惧、可以是社畜无意识地轻视欺压、可以是同住屋檐下的冷漠、可以是习惯性恶习……

这些恶无一例外都是深层次的恶，没有通过表象表现出来。当事人自身绝大部分时间也没有意识到这些恶的存在。

《颤抖的真相》将人们生活中各式邪恶尽数展现。很多人们习以为常的恶，经过剧中的放大，撕掉邪恶身上的伪装，变得面目可憎。

大家恍然大悟，原来被邪恶欺压得太久，我们早已误将欺凌和被欺凌当做正常。一旦认识到这点，如何不颤抖。

全剧充满大量猎奇和暗喻。每一个小片段都对一种现象进行极其尖锐辛辣地讽刺。

别看讽刺力度大，方式却并不直白，《颤抖的真相》通过极度抽象化、高度概括性的语言来表现问题。

如果你观看某个片段时，没有勾起不好的回忆，说明你没有经历过这种邪恶，或者因为身边这种邪恶隐藏地太深，没有感觉到。

如果你观看某个片段时，突然发觉自己感同身受，仿佛自己所遭受的苦难被赤裸裸、血淋淋地放在荧幕上，那么恭喜你，你找到懂你的人了。

其实不论你是何种社会身份，有过何种生活经历，遇见过邪恶、遭遇过不愉快，肯定会在《颤抖的真相》中找到共鸣。

找到共鸣也需要付出一些代价。

密集物恐惧症、残肢断臂、昆虫、血浆……不论你对什么感到厌恶，你都会在剧中找到能够恶心到你的事物。

反正我建议大家饭前饭后都不要观看，剧中时不时就会令人产生强烈的呕吐欲望，万一真吐了，那就亏大发了。

风格大胆内容深刻充满隐喻，

只不过越看越想越觉得恶心。

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