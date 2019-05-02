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玩梗嗨翻天——《高玩救未来第1季》

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2019-5-2 12:00:32

玩梗嗨翻天——《高玩救未来第1季》

**《高玩救未来第1季》片名Future Man Season 1 (2017)，别名拯救未来的人 / 机狂救未来 / 未来战士。

 

这部由Hulu（葫芦）出品的美剧真正做到玩梗无下限。每集只有30分钟，很适合闲暇时间观看。

 

其实看到本剧的导演是塞斯·罗根，观众们应该就会对这部剧有一个大致概念了。塞斯·罗根作为新生代喜剧明星，也是“烂仔帮”新晋力量。烂仔帮发迹于上世纪90年代中后期，其特点就是要有烂仔帮演员出场，笑点全部是三俗笑点，而且玩梗密集，再加上一些兄弟情、姐妹情，一部R级喜剧就成了。

 

喜欢看R级喜剧的观众肯定会熟悉塞斯·罗根的作品，他做过《香肠派对》《采访》《邻居大战》《龙虎少年队》等一系列“经典”R级喜剧，十分熟练地走着屎尿屁三俗路线。其中《采访》(2014)还因为其过于猎奇，尺度过于大，而引发国际争端，最后只能一删了事，目前在各大电影资讯网站都找不到这部影片的信息，你能找到的只能是404，可见他的作品毫无下限。

 

《高玩救未来》是一部类似穿越题材的科幻剧，关于时空穿梭话题已经有无数影视作品进行过演绎，最近的就有完结不久的《12猴子》。如果观众觉得看《12猴子》式的穿越太沉重太累，不妨试试这款《高玩救未来》，轻松又愉快，谈笑间穿越古今，是不是崩出点屎尿屁来，给观众一点惊喜（惊吓）。

 

男主角名叫Josh Futterman，他是一名深度宅男加重度游戏玩家，白天在性病研究实验室当清洁工，不善于社交，更不善于经营，看到妹子就紧张地不得了，每天最大的快乐就是躲在自己的房间玩游戏。Josh最擅长玩一款名叫《生化战争》（The Biotic Wars）的射击游戏。《生化战争》游戏难度极高，中途就劝退了诸多玩家，能够坚持下来的凤毛麟角。经过苦心钻研，他终于成了全球第一名通关的高端玩家。

 

在游戏中，他给自己起的名字就是“Future Man”。当他通关后，一道亮光闪过，游戏中的两名角色暴狼Wolf和猎虎Tiger突然出现在他面前，告诉他他就是未来世界的救世主，这个游戏其实是筛选救世主的程序。

就这样Josh Futterman成了Future Man，稀里糊涂地踏上拯救未来世界之路。

 

其实整个剧建立在一个很宅的点子上，如果宅男也想那些超级英雄一样拯救一把世界，应该怎么操作呢。

有了创意就好办，飞来飞去的超级英雄观众们早就看腻了，再造一个不一样的宅男英雄也未尝不可。本剧就让游戏高级玩家挑上拯救未来世界的重担。

 

FutureMan直译过来就是未来侠，在称呼Josh翻译会说未来侠，但放在片名时就翻译成了《高玩救未来》。

高玩本意是游戏当中的高级玩家，这样翻译也是深谙烂仔帮的精髓，顺便玩一把梗。一方面是玩起谐音梗，配合三俗主题再适合不过，另一方面是照顾剧情，把宅男穿越救世界的点子涵盖进去。

 

第一季主要剧情是主角一行从生物狂人手中拯救世界。

性病研究院的Elias Kronish博士研发出可以让人类免疫所有疾病的超级疫苗，未来人类分成两派，一派是注射了超级疫苗的超级人类，也是抵抗组织口中的生化人，另一派是反对注射疫苗的人类，自称为抵抗军。

暴狼和猎虎是抵抗军的幸存者，他们穿越过来寻找救世主，寻找阻止超级疫苗产生的方法。

他们认为只要阻止超级疫苗产生，未来人类就能和平共处，世界就是一片光明。

 

穿越时空肯定会带来各种各样的时间悖论，这部剧也不会很严谨地进行学术探讨，我们需要看的当然只是这些活宝如何无节操地耍宝。

《高玩救未来》全程高能污，各种无节操无下限，画面也是经常蹦出一些限制级的玩意儿，观看时捂好嘴巴。

 

除了三俗无下限，我觉得这部剧最大的亮点就在玩梗。全剧玩梗玩得溜溜的，每集都会或明或暗地埋下很多梗。比如第7集把卡梅隆的各种电影梗无缝插入，把卡梅隆损地不轻，笑死人不偿命，比如第9集可以封神，小小的屋子里有大精彩，玩阴差阳错玩到大师级别。

 

玩梗嗨翻天，

三俗无下限。

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高玩救未来 (2017)

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高玩救未来/Future Man(2017)
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