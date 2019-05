玩梗嗨翻天——《高玩救未来第1季》 **《高玩救未来第1季》片名Future Man Season 1 (2017),别名拯救未来的人 / 机狂救未来 / 未来战士。 这部由Hulu(葫芦)出品的美剧真正做到玩梗无下限。每集只有30分钟,很适合闲暇时间观看。 其实看到本剧的导演是塞斯·罗根,观众们应该就会对这部剧有一个大致概念了。塞斯·罗根作为新生代喜剧明星,也是“烂仔帮”新晋力量。烂仔帮发迹于上世纪90年代中后期,其特点就是要有烂仔帮演员出场,笑点全部是三俗笑点,而且玩梗密集,再加上一些兄弟情、姐妹情,一部R级喜剧就成了。 喜欢看R级喜剧的观众肯定会熟悉塞斯·罗根的作品,他做过《香肠派对》《采访》《邻居大战》《龙虎少年队》等一系列“经典”R级喜剧,十分熟练地走着屎尿屁三俗路线。其中《采访》(2014)还因为其过于猎奇,尺度过于大,而引发国际争端,最后只能一删了事,目前在各大电影资讯网站都找不到这部影片的信息,你能找到的只能是404,可见他的作品毫无下限。 《高玩救未来》是一部类似穿越题材的科幻剧,关于时空穿梭话题已经有无数影视作品进行过演绎,最近的就有完结不久的《12猴子》。如果观众觉得看《12猴子》式的穿越太沉重太累,不妨试试这款《高玩救未来》,轻松又愉快,谈笑间穿越古今,是不是崩出点屎尿屁来,给观众一点惊喜(惊吓)。 男主角名叫Josh Futterman,他是一名深度宅男加重度游戏玩家,白天在性病研究实验室当清洁工,不善于社交,更不善于经营,看到妹子就紧张地不得了,每天最大的快乐就是躲在自己的房间玩游戏。Josh最擅长玩一款名叫《生化战争》(The Biotic Wars)的射击游戏。《生化战争》游戏难度极高,中途就劝退了诸多玩家,能够坚持下来的凤毛麟角。经过苦心钻研,他终于成了全球第一名通关的高端玩家。 在游戏中,他给自己起的名字就是“Future Man”。当他通关后,一道亮光闪过,游戏中的两名角色暴狼Wolf和猎虎Tiger突然出现在他面前,告诉他他就是未来世界的救世主,这个游戏其实是筛选救世主的程序。 就这样Josh Futterman成了Future Man,稀里糊涂地踏上拯救未来世界之路。 其实整个剧建立在一个很宅的点子上,如果宅男也想那些超级英雄一样拯救一把世界,应该怎么操作呢。 有了创意就好办,飞来飞去的超级英雄观众们早就看腻了,再造一个不一样的宅男英雄也未尝不可。本剧就让游戏高级玩家挑上拯救未来世界的重担。 FutureMan直译过来就是未来侠,在称呼Josh翻译会说未来侠,但放在片名时就翻译成了《高玩救未来》。 高玩本意是游戏当中的高级玩家,这样翻译也是深谙烂仔帮的精髓,顺便玩一把梗。一方面是玩起谐音梗,配合三俗主题再适合不过,另一方面是照顾剧情,把宅男穿越救世界的点子涵盖进去。 第一季主要剧情是主角一行从生物狂人手中拯救世界。 性病研究院的Elias Kronish博士研发出可以让人类免疫所有疾病的超级疫苗,未来人类分成两派,一派是注射了超级疫苗的超级人类,也是抵抗组织口中的生化人,另一派是反对注射疫苗的人类,自称为抵抗军。 暴狼和猎虎是抵抗军的幸存者,他们穿越过来寻找救世主,寻找阻止超级疫苗产生的方法。 他们认为只要阻止超级疫苗产生,未来人类就能和平共处,世界就是一片光明。 穿越时空肯定会带来各种各样的时间悖论,这部剧也不会很严谨地进行学术探讨,我们需要看的当然只是这些活宝如何无节操地耍宝。 《高玩救未来》全程高能污,各种无节操无下限,画面也是经常蹦出一些限制级的玩意儿,观看时捂好嘴巴。 除了三俗无下限,我觉得这部剧最大的亮点就在玩梗。全剧玩梗玩得溜溜的,每集都会或明或暗地埋下很多梗。比如第7集把卡梅隆的各种电影梗无缝插入,把卡梅隆损地不轻,笑死人不偿命,比如第9集可以封神,小小的屋子里有大精彩,玩阴差阳错玩到大师级别。 玩梗嗨翻天, 三俗无下限。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4346) 美国(8395) 科幻(3160) 荒诞(235) 酷(1499) 动作片(1436) 美剧(2268) 娱乐片(850) hulu(2)

