坑坑不息——《高玩救未来第2季》 **《高玩救未来第2季》片名Future Man Season 2 (2019),别名拯救未来的人 / 机狂救未来 / 未来战士。 这部由Hulu(葫芦)出品的玩梗穿越美剧。 本季导演换人了,最直接的改变就是更加注重人物角色之间的感情戏份,原本第一季中大量的屎尿屁三俗桥段急剧减少。 三俗桥段少了并不会影响本剧的观看效果,因为这个剧的核心是在脑洞,这也是第二季坚持不变的地方。 本季脑洞程度依旧很大,可以让人看到编导们在放飞自我的道路上一直没有回来过。 单集30分钟的时长十分适合观众们放松时观看。只需要配合编导的脑洞哈哈大笑即可,并不需要多费脑子。 第一季的剧情是从生物科学家手中改变未来,拯救人类世界,第二季依旧将目光瞄准高科技人才,这次从极客手中拯救未来,拯救人类世界。 Josh已经从第一季中的绝对主角地位慢慢退位,第二季是Josh、Wolf和Tiger三人群戏。三人每人戏份比重相仿,13集中也几乎等分地将三人分开叙事,偶尔在关键时间三人走到一起,联合推动剧情,大部分时间都是以三人独立视角探索新世界。 这次他们要对付的是Stu Camillo博士。Stu原本只是Elias Kronish博士的小跟班,在Elias Kronish博士被干掉的情况下,结合Tiger穿越遗留下的DNA,研发出同样超前的未来技术,Stu也一跃成为行业领军者。Stu致力于人工智能发展,开发了一套计算机系统,可以上传人类意志,让人类在虚拟世界中实现永生。 这个看似充满赛博朋克范儿的想法其实是将人类推向另一种灭亡结局。当人类都上传至Stu的系统后,Stu作为超级管理员可以操控所有人类的生活,同时对那些不愿意上传的人类,Stu会派出他的一千两百万杀人机器人将他们赶尽杀绝。 原本不了解情况的Josh、Wolf和Tiger经过一系列阴差阳错地情节后,终于发现Stu的真是目的,最终也抛弃前嫌求同存异,为了人类未来,决定阻止Stu。 第二季的风格从赛博朋克转移到废土朋克。原本第一季各种穿越的情节被大大缩减,取而代之的是另一种末世世界观。 比如三男三女的群居家庭颇为超前,极具实验性。比如缸中之脑的设定,将老生常谈的科幻话题披上轻松外衣。比如第7集,神似《肖申克的救赎》,展现困境下的大无畏革命乐观主义。 和第一季结尾留下一个悬念一样,这季最后用了一整集铺设悬念。 Josh 三人才出龙潭又入虎穴,连续千百次不间断地11秒跳跃,撕裂宇宙时空,引来另一波势力强势登场。好在三人早已在无数次生死之间产生坚定友谊,情比金坚,顺利通过初步考验。结尾开放性结局着实令人期待,不知道第三季这些活宝要对付何方神圣。 转三俗玩废土,再次拯救。 填旧坑挖新坑,坑坑不息。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4348) 美国(8399) 科幻(3164) 荒诞(237) 酷(1503) 动作片(1440) 美剧(2270) 娱乐片(854) hulu(4)

