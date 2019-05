完美收官——《相对宇宙第2季》 今天介绍一部美剧《相对宇宙第2季》。 片名Counterpart Season 2 (2018),别名相对世界 / 副本。 本季接着上一季,继续讲述两个平行宇宙之间的谍战故事。 A宇宙和B宇宙因间谍恐怖分子的恐怖袭击而风声鹤唳草木皆兵,夹在其中的几位主角成了解决问题的关键。 本季作为这部美剧的完结季,进一步完善了世界观,结尾时也将所有线索将进行闭环,没有留下太多遗憾。 整件事情都是起源于人性的缺陷,不论科学实验引发宇宙分裂,还是两边因细微差别向着不同方向发展,只要人性之恶还存在,分裂开的两个宇宙注定会处于竞争对手位置。 A宇宙的Emily康复出院,暂时患有失语症,认知水平只有小学生水平。 从第一季的铺垫,观众们可以知道Emily可不是一个普普通通的文职人员,而是一名资深女性特工。她被撞入院也是遭遇B宇宙的暗算。随着Emily认知水平和记忆力慢慢恢复,隐藏Emily背后的秘密也渐渐为人所知。 观众们可以通过Emily的视角对A宇宙、对Silk一家有全新认识。 第一季中掀起腥风血雨的极端恐怖分子,自称是靛青组织。靛青组织的诉求很简单,他们认定B宇宙的全球性大流感是A宇宙蓄意释放病毒造成的。他们想同样地在A宇宙释放生化病毒,消灭A宇宙的人。 靛青组织的头目叫米拉Milla。Milla创办了一所间谍学校,通过搜罗大流感中失去双亲的孤儿,洗脑培养死士。准备用这些孩子的血肉之躯向另一个宇宙复仇。 同时B宇宙还有一所名叫回声的监狱,在这里关押了大量在A宇宙身居要职人群在B宇宙的本尊。通过挖掘这些人的记忆,寻找A宇宙的弱点。 本季最重要的一点就是完善了世界观,详细交代了两个平行宇宙产生经历。 Milla的爸爸亚尼克Yanek其实就是产生两个宇宙的原因。Yanek是一名科学家,他在一次加班做实验的时候,机器暴走,弄出了两个宇宙。 两个宇宙在Yanek眼中是一个完美的实验对象,他甚至为了进行科研,主动放弃从东德逃亡美国的机会。 Yanek找来一群科学家,涵盖各方各面,说服他们加入自己的疯狂实验。他们按照科学实验的方式,将一个宇宙作为对照组,另一个宇宙作为实验组,主动创造一些细微不同,观察两个宇宙的发展方向。 而这些科学家就是神秘的管理层,而两个平行宇宙原来只是疯狂科学家们的实验。 随着蝴蝶效应慢慢放大,宇宙与宇宙之间发展产生了差异,在个体上产生了悲喜剧。 A宇宙的Yanek因为种种因素,失去了儿子,家庭支离破碎、了无生气,而B宇宙的Yanek则家庭美满,子女双全。A宇宙的Yanek,十分羡慕B宇宙的Yanek,总是偷偷潜入B宇宙体验美满的家庭生活。纸包不住火,事情总有被揭穿的一天,失去理智的Yanek最终犯下大错。 管理层经过讨论,一致同意进一步隔离两个宇宙,严密监管通道,并建立“外交部”负责两个宇宙互通有无,也就是第一季中大家看到的样子。 Yanek多次强调动物本能,管理层初衷建立在人性本善的基础上,想通过两个宇宙的不同发展,用两倍的人口实现两倍的科技进步速度。可结果并没有朝着希望发展,而是因为个体私欲破坏了整个计划。 Yanek以自己的亲身经历告诫管理层,如果一方为了抢占更多的资源,就会利用两方微小的生物差异性研制生化武器。 于是A宇宙秘密研制了生化武器。Yanek给出的理由是:“我们在讨论这个方法的时候,对面肯定也是这么想。”两个宇宙都是同一个人,自己会怎么想自己还不清楚么。具体到剧中就是杀掉B宇宙7%人口的超级流感。 这颇有黑暗森林的既视感。两边宇宙表面一片和谐,暗地里却都在研究致对方于死地的终极武器。或许这些武器不会亮出来,但一定要有,就像核武器一样,只有拥有核武器才能保证自己的生存空间。 本季继续强调惯有的谍战元素,前几集在两个宇宙之间来回穿插,双方特工都在为避免惨剧发生做着努力。直到最后几集,所有线索汇聚到一起,集中爆发,给整个剧集画上一个完美句号。 本剧虽然只有短短两季,但各条线索都得到交代,没有留下什么坑。如果非要说结尾留坑,那就是留下A宇宙的病毒爆发和依旧可能隐藏的靛青组织特工吧,这完全是为了本剧能够有人接手继续拍做的准备,即便不续拍也是很完整的作品。 即便见过双重宇宙的不同, 也要过好属于自己的日子。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8405) 科幻(3168) 惊悚(3380) 酷(1509) 剧情片(3357) 美剧(2274)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.