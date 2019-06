讨论人类生活本身——《黑镜子第5季》 今天介绍万众瞩目的美剧《黑镜子第5季》。 片名Black Mirror Season 5 (2019),别名黑镜。 自从《黑镜》第四季被Netflix接手,《黑镜》就从一部英剧变成了一部美剧。 《黑镜》第四季也是制作了足足六集,比起以往三集的数量增加了整整一倍。可是在观众强烈预期和审美疲劳中,《黑镜》增加数量后却没有提升质量,没有能够继续打造爆款。 原本《黑镜》对科技表现出警惕和反思的态度,发展科技的初衷本是为了更好地造福人类,可是快速发展的科技却不断呈现背离初衷的味道。《黑镜》一遍遍地用其特有的方式警醒人们,初次亮相便吸引来全世界的目光。 只是这种反思时间长了也会让人觉得乏味,说来说去都是老一套东西,呈现的科幻感也缺乏当初的惊艳感觉,因此人们对《黑镜》逐渐感到有些不过瘾。 今年6月5日终于放出《黑镜》第五季,重新回归三集的数量,而在剧集内容方面,索性放弃原有的重科幻路线,将重头戏放到讨论人性问题上。 对未来科技发展的担忧,更根本的是对人类本身的担忧。《黑镜》转变思路,将对科技的讨论转移到对人类生活本身的讨论。 很多人会觉得缺少了科幻味道的《黑镜》不再“黑”,也不够“镜”,但转变思路,从讨论人类生活本身来看,依旧是一部优秀剧集。 【第一集】生死搏击Striking Vipers 这集主要讨论的是虚拟现实技术应用和未来社会婚姻制度变革。 有一种说法讲到VR是人类发展的陷阱,凡是体验过VR的人都会有一种别样的感觉。 首先VR可以给使用者带来无与伦比的快感,反正人体最大的性器官是大脑。同样都是体验快感,只要把大脑服侍好了,快感就会源源不断。就像片名中的Viper,这种虚拟快感宛如毒品一样,十分容易就会令人上瘾。 另一方面,虚拟世界中以数据说话,可以做到绝对公平。和肮脏丑陋的现实世界一比,虚拟世界简直就是天堂,体验过的人找到了精神乌托邦,更加喜爱沉浸其中,对缺少公正的现实越来越缺乏兴趣。 在VR中有着无限可能,现实生活中墨守成规的人,在VR世界中可以体验无穷多种可能。 本集着重讨论性取向和婚姻制度,所有主要表现内容也集中于此。在没有尝试过不同可能之前,或许有的人到死永远不知道自己的取向。 逼真的VR世界在设计者的框架中彻底解放了使用者思想,格斗游戏花费大量精力构建人体模型,让全世界玩家实现神交。设计者深谙人性,知道玩家喜欢什么就设计什么。玩家在解放天性时,也在不断探索自己的内在。 只是以后这样还让大众玩家怎么开开心心地玩格斗游戏。猎鹰和黑蝠鲼在螳螂妹鼎力相助下,实现了漫威和DC的生命大和谐。 正所谓老公静悄悄,必定在作妖。如果不是为了性,男人更喜欢和男人一起玩。现在有了神交神器,男人会更加喜欢和男人一起玩了。 在VR技术冲击下,婚姻制度也亟需变革。在没有发生精神出轨和肉体出轨的情况下,一种船新的出轨方式产生了。妻子甚至不知道自己算不算被绿了……千年来的婚姻制度如果不能与时俱进,那么迟早会引来家庭动荡和社会不安宁。 好在本集中,夫妻俩给出了他们相互妥协的答案。女方默许男方足不出户的船新出轨方式,和不管来自哪里的男男女女神交;男方默许女方摆脱婚姻桎梏,奔向自由的大草原。与其结婚后夫妻二人各玩各的,还不如开诚布公,大家定个规矩,在框架内随便玩乐。 另外,玩游戏的男人最好别让老婆看到这集。不然她会觉得你开黑怪怪的,会用一种意味深长的眼光看你…… 【第二集】生活碎片Smithereens 喝酒不开车,开车不喝酒,而且开车不要玩手机。这是本集的最大主旨。另外一点就是要正确使用社交软件,不要沉迷。 一家从事社交软件起家的公司“生活碎片Smithereens”在短短几年间,成了全世界最受欢迎的社交软件。所有人都沉迷其中,人们走路吃饭睡觉都在刷着这款APP,像极了我们的VX。 正如创始人所言,让大家沉迷并不是自己的初衷,引人沉迷是公司结合人类喜好特地加入的功能。只有留住客户才能盈利,公司以盈利为目的,创始人提供了软件蓝本后,实际就没有多少话语权了。 不管软件是不是令人沉迷,所有的悲剧并不是工具的错,而是使用者的错。当使用者意识到软件存在诱导性倾向时,就应该提高警惕性,或者不用、或者克制地使用。 比如近年来火爆的短视频类APP,就是充分利用了人类生活节奏快、注意力时间短的特点,使用者手指滑动间,时间大量流逝。其实最好的解决办法就是不用此类APP,几秒钟的视频除了浪费时间,并不能让使用者有所提升。 被观众们爱称为莫娘的安德鲁·斯科特 Andrew Scott在本集中奉献精彩演技。 他扮演一名车祸幸存者,未婚妻在车祸中不幸身亡。而幸存者总会将所有过错归结于自身,仿佛自己还活着就是最大的过错。因此他拼死要想生活碎片的创始人传达信息,要让大家克制使用。 这样的用户反馈如同向皇帝死谏一样,不管实效如何,至少产生了一点轰动效应。 一家公司能够生存多久并不是看盈利能力,而是看有没有正确的价值观导向。连《头号玩家》都知道要设置防沉迷系统,哪怕少赚点钱,也要让人们重新拥抱、热爱生活,哪怕钱少赚点,也要让用户得到快乐生活,这才是一家价值观正确的公司。 【第三集】瑞秋,杰克和艾什莉替身Rachel, Jack and Ashley Too 这集讲述摆脱控制,活出真我。 麦莉·赛勒斯 Miley Cyrus扮演Ashley O,我对麦莉·赛勒斯了解不多,只知道她的丈夫是雷神弟弟利亚姆·海姆斯沃斯,还有个前女友 Stella Maxwell。 稍微了解麦莉·赛勒斯的生平后,观众们就会发现,这一集简直就是麦莉·赛勒斯的现实生活映射版。 麦莉·赛勒斯1992年出生,2002年童星出道,2006年通过美剧《汉娜·蒙塔娜》走红,她的电视剧原声带专辑成为在美国公告牌首张排行第一位的电视剧原声带专辑,2007年开始巡演。2013年开始展现叛逆精神,形象和曲风大变,一时恶评如潮,但现在看来却又充满前卫感。 或许本集分数不高,但无所谓,这就是麦莉本身,并不是为了分数而活。 童星出道的明星,都会面临转型难题。明星也好,其他职业的人士也好,到了一定位置之后,都会觉得生活在有形无形的牢笼之中,一切都显得身不由己,自己完全就是笼中困兽。 创作型歌手艾什莉就是这样一名典型人物,身为公众人物,她拥有无数粉丝。艾什莉的经纪人通过药物控制艾什莉,想要榨干艾什莉身上最后一点点剩余价值,也想通过艾什莉榨干粉丝的经济价值。 艾什莉唯有在梦境中才能摆脱药物控制,她在梦中呐喊、嘶吼,醒来写下那些充满力量的歌词和曲调。可所有不符合她甜美人设的歌曲都只能活在笔记本上。 艾什莉的虚拟形象和《银翼杀手2049》很像。紫色假发下的精致面容,笑起来很甜蜜,却又拒人千里之外。只有走进她的内心才会发现她的苦闷。 按照《黑镜》喜欢反转的套路,本集最终发生了反转。艾什莉终于成功转型新金属,其实她的曲风说是新金属,就是电音加上了点金属元素。艾什莉走上一条新金属路线,彻底释放内心的野兽,通过强烈的节奏和歌词,艾什莉喊出了心中的叛逆。 与此同时,原本她的傻白甜粉丝无法接受,纷纷表达差评,艾什莉则打开了一扇新大门,迎来新粉丝。 这是艾什莉的呐喊,也是麦莉·赛勒斯的呐喊。与其活成别人的样子,每天抑郁苦闷,不如活出真我光彩,活出一片新天地。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8433) 剧情片(3381) 人性(1561) 美剧(2278) 讽刺(159) Netflix(10)

