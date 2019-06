美好不完结——《生活大爆炸第12季》 今天谈谈《生活大爆炸第12季》。 片名The Big Bang Theory Season 12 (2018)。 陪伴我们走过12年的美剧终于迎来大结局。 说实话,能够追完这些长寿美剧是我们追剧人的幸运。但凡能够播出十多季的美剧,都是精品中的精品,每一部都是能够引发舆论潮流的优秀作品。 犯罪题材的比如15季完结的《犯罪现场调查CSI》如此、已经续订15季的《犯罪心理》如此、辛辣讽刺动画续订23季的《南方公园》如此,这部情景喜剧《生活大爆炸》也是如此。 这些长寿美剧能够广受欢迎,成为社会一种文化现象,除了本身制作精良、品质出众,最主要的就是他们坚持传递正确的价值观,向观众们展现美好。 不论犯罪题材、讽刺现实还是这部情景喜剧,他们都坚持正确的价值观。犯罪题材美剧在正确的价值观中打击罪恶,惩奸除恶维护社会美好;辛辣动画美剧在正确的价值观中讽刺社会现状,警醒世人;情景喜剧美剧则在同样正确的价值观中,用轻松的方式表现美好,让观众们感受到爱与被爱。 《生活大爆炸》切合了当前网络技术飞速发展的最佳时机,经过《越狱》的启蒙,国人对美剧有了船新认识。大家会发现,原来电视剧还可以这么拍,原来不走胡说八道路线、贴近生活的情景喜剧也可以这么好看。于是《生活大爆炸》在国内收获了无数簇拥。 得益于科学技术发展,我们才能看到完全不同的剧集。如果没有网络传播不够发达的话,《生活大爆炸》肯定不会像现在这么火爆。 本剧的出发点是通过放大极客宅男与普通人群的差异形成笑点。事实上本剧也一直按照这个套路在拍,只要几个宅男一本正经地抛出一对对专业名词术语,让金发美女配合做出一脸懵圈的表情就能逗得观众哈哈大笑。 只不过如果一直用这个点做笑点,观众们迟早会产生审美疲劳。同样的笑话讲多了,绝对不会让人发笑的。 于是《生活大爆炸》在拿极客宅男开涮的同时,顺理成章地加入感情线,并且让莱纳德和谢尔顿双主角不断扩充,慢慢地配角们也都成了主角,配角们的配偶也成了重要角色。 宅男们的感情生活成了本剧最重要的看点。 原本当做男一号培养的莱纳德,符合人们常规印象中的极客宅男:高智商、低情商,颜值不高、衣品恶劣。莱纳德是一个比较典型的宅男形象,但又优于绝大多数宅男,近乎200的高智商和高收入会令很多宅男自惭形愧。 于是,角色性格更加极端的谢尔顿深受观众们的喜爱,反而成了当之无愧的男一号。毕竟这是一个看脸的社会,谢尔顿除了更高的高智商、更低的情商,颜值也高于莱纳德。莱纳德或许情商很低,但是他知道自己情商低,谢尔顿就不一样了,他有着更低的情商却丝毫不自知。当一个低情商高颜值的人出现时,他单纯到令人无法责备,观众们自然会觉得这样的角色不会产生侵略性,也会更加喜欢。 《生活大爆炸》通过一群可爱的人、一段十二年的暖心故事,向观众们奉献了一场三观正确的喜剧。 谢尔顿、莱纳德等人很幸运,即便他们只是一名虚拟角色,他生活在讲规矩的地方,工作业绩靠能力说话,不需要花费心思钻营人际关系。工作能力和业绩是硬杠杠,即便情商为负的谢尔顿也能活得很开心快乐,可以抱得美人归,可以成为宇航员,可以执子之手,他们传递出的就是最好的价值观。 除开工作,在这群好友之间,他们也不需要浪费精力维持人际关系,大家的关系也直来直去,用单纯直白的语言沟通,丝毫没有压力。 能够在这样的环境中成长成功,并且没有丧失初心丢失自我,这是所有人期待的结果。《生活大爆炸》将大家都期待的成长表现给观众看,友情爱情亲情在这里可以毫无冲突地融合,偶尔的小波折也是为了更大的和谐。 谢尔顿、莱纳德们呈现出的是最好的生活方式,年轻时可以和最好的朋友住在一起,邻居是心爱的人,成熟后和心爱的人住在一起,邻居是挚友。 不说12年,就是3、5年,绝大多数人都不能做到其中任意一点。看到心爱的角色过着心仪的生活,何尝不是一桩幸事。 校长颇有《废柴联盟》里院长的样子,表现比较亮眼,只不过没有院长那么贱。 本季《生活大爆炸》完全按照收尾的套路进行,前面11季中的所有线索都进行收尾,该填坑的填坑,不留遗憾。 比如坏了12年的电梯终于修好;所有人物关系得到修复,莱纳德和母亲完成和解、拥有爱妻和子嗣,谢尔顿事业爱情双丰收,霍华德收获到友情爱情,拉杰什实现个人成长;配角们也得到交代,就连怪异的漫画店老板斯图尔特都找到了属于自己的爱情。 经过十多年的积淀,这部让人笑过、哭过的美剧终于走向完结。 谢尔顿在颁奖发言台发言时,伙伴们逐一起身亮相,为本剧进行最后的谢幕。这也是观众们最后一次为《生活大爆炸》流泪的时刻。 就像佩妮所说,唯一不变的就是变化本身。《生活大爆炸》在变化中依旧坚守初心,用最简单的方式讲述最简单的道理。爱与被爱是每个人的权力,只要付出一颗真心就会有所收获,并且不需要患得患失,人生总会起起落落,爱你的人会一直支持你。不忘初心,我们也可以像谢尔顿、莱纳德们一样。 人人都值得爱与被爱, Live long and prosper! 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

