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美好不完结——《生活大爆炸第12季》

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2019-6-16 23:13:58

美好不完结——《生活大爆炸第12季》

今天谈谈《生活大爆炸第12季》。

片名The Big Bang Theory Season 12 (2018)。

 

陪伴我们走过12年的美剧终于迎来大结局。

说实话，能够追完这些长寿美剧是我们追剧人的幸运。但凡能够播出十多季的美剧，都是精品中的精品，每一部都是能够引发舆论潮流的优秀作品。

犯罪题材的比如15季完结的《犯罪现场调查CSI》如此、已经续订15季的《犯罪心理》如此、辛辣讽刺动画续订23季的《南方公园》如此，这部情景喜剧《生活大爆炸》也是如此。

 

这些长寿美剧能够广受欢迎，成为社会一种文化现象，除了本身制作精良、品质出众，最主要的就是他们坚持传递正确的价值观，向观众们展现美好。

不论犯罪题材、讽刺现实还是这部情景喜剧，他们都坚持正确的价值观。犯罪题材美剧在正确的价值观中打击罪恶，惩奸除恶维护社会美好；辛辣动画美剧在正确的价值观中讽刺社会现状，警醒世人；情景喜剧美剧则在同样正确的价值观中，用轻松的方式表现美好，让观众们感受到爱与被爱。

 

《生活大爆炸》切合了当前网络技术飞速发展的最佳时机，经过《越狱》的启蒙，国人对美剧有了船新认识。大家会发现，原来电视剧还可以这么拍，原来不走胡说八道路线、贴近生活的情景喜剧也可以这么好看。于是《生活大爆炸》在国内收获了无数簇拥。

得益于科学技术发展，我们才能看到完全不同的剧集。如果没有网络传播不够发达的话，《生活大爆炸》肯定不会像现在这么火爆。

 

本剧的出发点是通过放大极客宅男与普通人群的差异形成笑点。事实上本剧也一直按照这个套路在拍，只要几个宅男一本正经地抛出一对对专业名词术语，让金发美女配合做出一脸懵圈的表情就能逗得观众哈哈大笑。

只不过如果一直用这个点做笑点，观众们迟早会产生审美疲劳。同样的笑话讲多了，绝对不会让人发笑的。

于是《生活大爆炸》在拿极客宅男开涮的同时，顺理成章地加入感情线，并且让莱纳德和谢尔顿双主角不断扩充，慢慢地配角们也都成了主角，配角们的配偶也成了重要角色。

宅男们的感情生活成了本剧最重要的看点。

 

原本当做男一号培养的莱纳德，符合人们常规印象中的极客宅男：高智商、低情商，颜值不高、衣品恶劣。莱纳德是一个比较典型的宅男形象，但又优于绝大多数宅男，近乎200的高智商和高收入会令很多宅男自惭形愧。

于是，角色性格更加极端的谢尔顿深受观众们的喜爱，反而成了当之无愧的男一号。毕竟这是一个看脸的社会，谢尔顿除了更高的高智商、更低的情商，颜值也高于莱纳德。莱纳德或许情商很低，但是他知道自己情商低，谢尔顿就不一样了，他有着更低的情商却丝毫不自知。当一个低情商高颜值的人出现时，他单纯到令人无法责备，观众们自然会觉得这样的角色不会产生侵略性，也会更加喜欢。

 

《生活大爆炸》通过一群可爱的人、一段十二年的暖心故事，向观众们奉献了一场三观正确的喜剧。

谢尔顿、莱纳德等人很幸运，即便他们只是一名虚拟角色，他生活在讲规矩的地方，工作业绩靠能力说话，不需要花费心思钻营人际关系。工作能力和业绩是硬杠杠，即便情商为负的谢尔顿也能活得很开心快乐，可以抱得美人归，可以成为宇航员，可以执子之手，他们传递出的就是最好的价值观。

除开工作，在这群好友之间，他们也不需要浪费精力维持人际关系，大家的关系也直来直去，用单纯直白的语言沟通，丝毫没有压力。

能够在这样的环境中成长成功，并且没有丧失初心丢失自我，这是所有人期待的结果。《生活大爆炸》将大家都期待的成长表现给观众看，友情爱情亲情在这里可以毫无冲突地融合，偶尔的小波折也是为了更大的和谐。

 

谢尔顿、莱纳德们呈现出的是最好的生活方式，年轻时可以和最好的朋友住在一起，邻居是心爱的人，成熟后和心爱的人住在一起，邻居是挚友。

不说12年，就是3、5年，绝大多数人都不能做到其中任意一点。看到心爱的角色过着心仪的生活，何尝不是一桩幸事。

 

校长颇有《废柴联盟》里院长的样子，表现比较亮眼，只不过没有院长那么贱。

 

本季《生活大爆炸》完全按照收尾的套路进行，前面11季中的所有线索都进行收尾，该填坑的填坑，不留遗憾。

比如坏了12年的电梯终于修好；所有人物关系得到修复，莱纳德和母亲完成和解、拥有爱妻和子嗣，谢尔顿事业爱情双丰收，霍华德收获到友情爱情，拉杰什实现个人成长；配角们也得到交代，就连怪异的漫画店老板斯图尔特都找到了属于自己的爱情。

 

经过十多年的积淀，这部让人笑过、哭过的美剧终于走向完结。

谢尔顿在颁奖发言台发言时，伙伴们逐一起身亮相，为本剧进行最后的谢幕。这也是观众们最后一次为《生活大爆炸》流泪的时刻。

就像佩妮所说，唯一不变的就是变化本身。《生活大爆炸》在变化中依旧坚守初心，用最简单的方式讲述最简单的道理。爱与被爱是每个人的权力，只要付出一颗真心就会有所收获，并且不需要患得患失，人生总会起起落落，爱你的人会一直支持你。不忘初心，我们也可以像谢尔顿、莱纳德们一样。

 

人人都值得爱与被爱，

Live long and prosper

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标签： 喜剧(4373) 美国(8443) 美剧(2280) 赞(667)

9.2 

生活大爆炸 (2007)

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生活大爆炸/The Big Bang Theory(2007)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192465/
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