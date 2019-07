魔幻现实真实上演——《人民公仆第1季》 今天介绍一部乌克兰喜剧电视连续剧《人民公仆第1季》。 片名Слуга Народа / Sluga naroda / Servant of the People (2015),别名瓦夏的故事。 本剧聚焦一位历史教师瓦西里·彼得罗维奇,关于他从籍籍无名的中学教师成为一国总统的爆笑历程。 当初他在课堂上针砭时弊,强烈抨击乌克兰政坛腐败现象,没想到被同学拍下放到网上。结果瓦西里意外走红,视频点击量突破800万,随后他在同学们众筹帮助下参与总统竞选,没想居然真的当选,成了乌克兰新任总统。 《人民公仆》系列一共三季外加一部大电影,观看顺序如下: 人民公仆第1季(2015); 人民公仆大电影(2016); 人民公仆第2季(2017); 人民公仆第3季(2019)。 鉴于男主角演员弗拉基米尔·泽连斯基Vladimir Zelenskiy已经真的成为乌克兰总统,这个电视剧估计不会再有第四季了,想观看的观众可以尽情享用。 本剧从瓦西里成为总统开始讲起,当年秉持一颗惩治贪腐之心的人民教师,现在真的成了大权在握的国家总统。 他将何去何从,是继续坚守初心对贪腐势力重拳出击,还是屈服于寡头、同流合污,成为新的贪腐总统呢。 从本剧的戏剧效果来看,真的是一出名副其实的喜剧。整个观剧感受就是:太逗了。 第一季每集片长仅有20分钟,和常见的情景喜剧片长相仿。如果吃饭的时候没有喜剧下饭,这部《人民公仆第1季》正好可以满足观众需求。 主角瓦西里的扮演者弗拉基米尔·泽连斯基如同他扮演的角色一样,在现实生活中,弗拉基米尔参加乌克兰总统大选,并且在2019年成功当选乌克兰总统。 弗拉基米尔·泽连斯基1978年出生于一个富裕家庭,职业是喜剧演员。1997年,他与KVN的成员共同创建了“95四分之一”组合,并担任队长,开始为节目编写脚本。2015年,电视剧《人民公仆》让泽连斯基成为了该国最有影响力之一的演艺人士,也奠定了他乌克兰“国民喜剧演员”的地位。 当地时间2019年4月21日晚20点,2019乌克兰大选第二轮投票结束。弗拉基米尔·泽连斯基得票率大幅领先于现任总统波罗申科,支持率为73.3%,泽连斯基宣布胜选,并感谢所有支持者。 谁能想到时隔四年,当年一部喜剧电视剧居然神预言,从这部剧中走出来一位国家总统。 第一集开始,瓦西里初入政坛就担任国家总统,巨大的身份反差令他无所适从。 好在瓦西里得到身边总理同志尤拉的“热心”帮助,渐渐熟悉了官僚运作体系。与此同时乌克兰国内的寡头们纷纷对瓦西里下手,准备贿赂笼络瓦西里团队,让新总统再次成为傀儡。 除了要迎接来自贪腐势力的糖衣炮弹,瓦西里还需要处理好家人关系。父母姐姐因为瓦西里出任总统而想鸡犬升天,没有体会过特权好处的普通人想要成为特权阶级,给瓦西里带来了巨大廉政风险。 所有矛盾聚集到瓦西里一个人身上,产生巨大戏剧冲突。观众们将对贪腐的厌恶和祖国强盛的希望寄托在瓦西里身上,《人民公仆》也借此表达了种种政治诉求和美好愿望。 瓦西里的身份是一名历史教师,这个设定十分讨巧。 以史为鉴可以知兴替。因此剧中多次出现历史著名人物和瓦西里对话场景,他们纷纷根据自身经历向瓦西里给予建议。别管这些建议靠谱不靠谱,反正喜剧效果很到位。 剧中人物形象极力向现实靠近,前任总统像极了现实中的前总统波罗申科,反对党领袖又像极了季莫申科。《人民公仆》不断模糊现实与戏剧的界限,观众们也仿佛可以跟着瓦西里的惩治贪腐获得一种虚拟快感。 历史教师摇身一变成为国家总统和喜剧演员成为国家总统本身就是充满魔幻现实主义的事情,当戏剧走进现实,观众们会模糊戏剧与真实。 其实泽连斯基能够当选,正是说明乌克兰人民对于贪污已经深深绝望,都到了有病乱投医的地步。 其实稍微了解乌克兰局势,就会知道他背后的西方势力很明显。乌克兰拼尽全力想要加入欧盟,西方势力不断渗透,寻找代理人。而俄罗斯绝不可能失去乌克兰这块屏障,自然不会让乌克兰好过。惩治贪腐只是各方势力清洗势力的借口,如果泽连斯基不能做到剧中摇旗呐喊的样子,乌克兰人民估计依旧会感到失望。 魔幻现实真实上演, 借剧明志寄托希望。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4382) 剧情片(3403) 生活(5208) 讽刺(163) 娱乐片(890) 乌克兰(15)

