最成功的竞选视频——《人民公仆第3季》

最成功的竞选视频——《人民公仆第3 季 》

今天介绍乌克兰喜剧电视连续剧《人民公仆第3季》。

片名Слуга Народа 3 сезон (2019)，别名瓦夏的故事。

《人民公仆》系列一共三季外加一部大电影，观看顺序如下：

人民公仆第1季（2015）；

人民公仆大电影（2016）；

人民公仆第2季（2017）；

人民公仆第3季（2019）。

鉴于男主角演员弗拉基米尔·泽连斯基Vladimir Zelenskiy已经真的成为乌克兰总统，这个电视剧估计不会再有第四季了，想观看的观众可以尽情享用。

第三季每集片长1小时，总共3集。时长和前两季相比大幅缩减，但故事性和喜剧效果不减，用一个很完整的故事将整个收尾。

泽连斯基2019年4月21日晚20点胜选乌克兰总统，仍然坚持拍完了这部戏第三季。

本季最后收尾的几分钟更是泽连斯基的当选宣言，为乌克兰人们描绘了一付美好愿景。

在第三季中，苏里科夫略施小计，就将瓦西里投进监狱，成功公报私仇，自己上位成为乌克兰总统。登台后，苏里科夫立即开始铲除异己，巩固自己势力。

成也萧何败萧何，苏里科夫上台后立刻本性暴露，没几天就把自己玩死了。

碍于最终季篇幅，留给苏里科夫的时间不会很多。处理完苏里科夫线索后，本剧描绘了没有瓦西里的乌克兰何去何从。

本剧这时开始脑洞大开，极尽夸大荒诞，反正这是一部喜剧电视剧，没人会较真。

在第三季中，乌克兰“分裂”成28个小国家，小国家之间又各个小寡头把持，谁也不服谁。

缺少瓦西里的乌克兰四分五裂，小国家们连活下去都困难，遑论民族崛起了。

如果瓦西里执政，乌克兰会是怎样一副光景呢？

本季也给出了答案。在人们的深情呼唤下，瓦西里终于再次就职总统。面对一个烂摊子，瓦西里硬是用自己的正直将这个国家重新粘合起来。

这个剧就是泽连斯基最好的参选宣传片，当人们对现实深深绝望时，戏剧就是最好的逃避场所。

剧中人物完全不避嫌，根本不玩隐射那一套，直接对应现实生活。卖奶的苏里科夫直接对应卖糖果的前总统波罗申科、喜欢买衣服和打扮的让娜对应季莫申科。剧中两位的表现简直又蠢又坏，剧外两人又是泽连斯基的主要竞争对手，以此黑得对手无话可说，泽连斯基不赢都难。

《人民公仆》最后，瓦西里打出民族大团结的牌，的确是个高招，看着还是挺令人感动的。

乌克兰地理位置不错，战略意义也不错，国土面积排名全世界第45位，是世界上第三大粮食出口国。乌克兰历史上的基辅罗斯，作为东斯拉夫人的国家曾一度十分强盛，随后受立陶宛大公国、波兰王国、俄罗斯帝国等统治，直到1990年通过《主权宣言》，1991年8月24日重获独立。这个年轻的国家本该换发青春活力，却败在贪腐势力下。

乌克兰也有自己的大国梦，人民也有自己的强国梦。

《人民公仆》为人们绘制了一付美好蓝图，同时也隐晦地表达了西方世界和北方邻居对其影响。现实生活远比戏剧难得多，在多方势力夹击下，乌克兰估计很难实现剧中憧憬的高度。

不管未来困难多大，勤劳肯干总不会错，只要不是混吃等死，付出总是会有回报。希望他们能够有个美好明天。

最感人的豪言壮语，

最成功的竞选视频。

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