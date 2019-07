最成功的竞选视频——《人民公仆第3季》

最成功的竞选视频——《人民公仆第3 季 》 今天介绍乌克兰喜剧电视连续剧《人民公仆第3季》。 片名Слуга Народа 3 сезон (2019),别名瓦夏的故事。 《人民公仆》系列一共三季外加一部大电影,观看顺序如下: 人民公仆第1季(2015); 人民公仆大电影(2016); 人民公仆第2季(2017); 人民公仆第3季(2019)。 鉴于男主角演员弗拉基米尔·泽连斯基Vladimir Zelenskiy已经真的成为乌克兰总统,这个电视剧估计不会再有第四季了,想观看的观众可以尽情享用。 第三季每集片长1小时,总共3集。时长和前两季相比大幅缩减,但故事性和喜剧效果不减,用一个很完整的故事将整个收尾。 泽连斯基2019年4月21日晚20点胜选乌克兰总统,仍然坚持拍完了这部戏第三季。 本季最后收尾的几分钟更是泽连斯基的当选宣言,为乌克兰人们描绘了一付美好愿景。 在第三季中,苏里科夫略施小计,就将瓦西里投进监狱,成功公报私仇,自己上位成为乌克兰总统。登台后,苏里科夫立即开始铲除异己,巩固自己势力。 成也萧何败萧何,苏里科夫上台后立刻本性暴露,没几天就把自己玩死了。 碍于最终季篇幅,留给苏里科夫的时间不会很多。处理完苏里科夫线索后,本剧描绘了没有瓦西里的乌克兰何去何从。 本剧这时开始脑洞大开,极尽夸大荒诞,反正这是一部喜剧电视剧,没人会较真。 在第三季中,乌克兰“分裂”成28个小国家,小国家之间又各个小寡头把持,谁也不服谁。 缺少瓦西里的乌克兰四分五裂,小国家们连活下去都困难,遑论民族崛起了。 如果瓦西里执政,乌克兰会是怎样一副光景呢? 本季也给出了答案。在人们的深情呼唤下,瓦西里终于再次就职总统。面对一个烂摊子,瓦西里硬是用自己的正直将这个国家重新粘合起来。 这个剧就是泽连斯基最好的参选宣传片,当人们对现实深深绝望时,戏剧就是最好的逃避场所。 剧中人物完全不避嫌,根本不玩隐射那一套,直接对应现实生活。卖奶的苏里科夫直接对应卖糖果的前总统波罗申科、喜欢买衣服和打扮的让娜对应季莫申科。剧中两位的表现简直又蠢又坏,剧外两人又是泽连斯基的主要竞争对手,以此黑得对手无话可说,泽连斯基不赢都难。 《人民公仆》最后,瓦西里打出民族大团结的牌,的确是个高招,看着还是挺令人感动的。 乌克兰地理位置不错,战略意义也不错,国土面积排名全世界第45位,是世界上第三大粮食出口国。乌克兰历史上的基辅罗斯,作为东斯拉夫人的国家曾一度十分强盛,随后受立陶宛大公国、波兰王国、俄罗斯帝国等统治,直到1990年通过《主权宣言》,1991年8月24日重获独立。这个年轻的国家本该换发青春活力,却败在贪腐势力下。 乌克兰也有自己的大国梦,人民也有自己的强国梦。 《人民公仆》为人们绘制了一付美好蓝图,同时也隐晦地表达了西方世界和北方邻居对其影响。现实生活远比戏剧难得多,在多方势力夹击下,乌克兰估计很难实现剧中憧憬的高度。 不管未来困难多大,勤劳肯干总不会错,只要不是混吃等死,付出总是会有回报。希望他们能够有个美好明天。 最感人的豪言壮语, 最成功的竞选视频。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4388) 剧情片(3409) 生活(5214) 讽刺(169) 娱乐片(896) 乌克兰(21)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.