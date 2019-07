民风淳朴哥谭市——《哥谭第1季》 今天介绍美剧《哥谭第1季》。 片名Gotham Season 1 (2014),别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。 DC的美剧,讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。第一季于2014年秋季在福克斯广播公司播出。 喜爱蝙蝠侠的人都知道蝙蝠侠有一个在警局担任局长的好伙伴戈登Gordon。在哥谭市里,戈登宛如一股清流,刚正不阿、秉公执法,不仅得到人民的喜爱,也得到了蝙蝠侠的认可。 本剧就聚焦戈登刚参加工作的时期,讲述戈登的成长史。通过初出茅庐戈登的视角,引出哥谭市的诸多大佬。 哥谭市流传着一首脍炙人口的“民谣”: 民风淳朴哥谭市,人才辈出阿卡姆; 足智多谋是小丑,济世良医哈莉姐; 诚信商人胖企鹅,勤学好问谜语人; 环保卫士毒藤女,模范丈夫急冻人; 公正不阿双面人,身轻如燕红头罩; 心灵鸡汤稻草人,正骨推拿找贝恩; 管道疏通食人鳄,体恤民情黑面具; 爱护动物美猫女,多事城管蝙蝠侠。 除了少年时期的蝙蝠侠布鲁斯·韦恩,民谣中出现的大多数人都在第一季中亮相,这些坏家伙和他们巅峰时期的模样有很大差距。就像在社会上打拼的普通人一样,所有大佬都是从小弟慢慢成长起来的。 哥谭后来的大佬们也不例外,时间回推十几年,大家都是穿着开裆裤的小屁孩儿。 第一季中,观众们可以看到诸多著名角色悉数登场。企鹅人、谜语人、猫女、小丑、毒藤女、稻草人、双面人等人纷纷亮相登场。 第一季看下来,观众们会对这些往后的超级罪犯们有了新认识。企鹅人等人当初都是有过好想法的人,可在民风淳朴的哥谭大环境下,为了生存不得不选择走上犯罪的道路。 越是黑暗、越是拧巴,就越是DC的风格。当观众们对这些坏蛋们产生同情心时,编导们的目的就达到了。 卿本佳人奈何做贼,这些可怜人身体力行展示内因和外因的关系,或许很多人在走投无路的时候会选择较为轻松的犯罪之路吧。 大佬之间总是会有千丝万缕的联系。他们通过一系列事件产生联系,诺大的哥谭市中仿佛有一条看不见的线,将他们紧紧捆在一起,最终他们汇聚在一起,成了蝙蝠侠最亲密的敌人们。 诸位将会对哥谭市、蝙蝠侠产生巨大威胁的超级罪犯们,基本都得到交代介绍。其中戏份最多的当属犯罪界的一股清流企鹅人。 这一季最重要的剧情内容就是详细介绍企鹅人的发家之路。 一路艰辛,一路血腥。看着企鹅人一路走过来,真心替他感到惋惜。如果给他一个安定的环境,说不定他会是一个很好的夜店管理者。只是造化弄人,在民风淳朴的哥谭,他永远没有这个机会。 在剧中担任主要角色的几个IP都是大家耳熟能详的角色。 布鲁斯·韦恩就是蝙蝠侠,他的管家阿尔弗雷德,新人警察戈登和他的搭档哈维,戈登的前妻芭芭拉、女友小莱,这些都不需要介绍。 企鹅人(Penguin,本名奥斯瓦尔德·契斯特菲尔德·科波特)是DC旗下反派,出生在哥谭市四大家族之一的科波特家族中,是个古怪的黑社会老大。在这里他是个初出茅庐的小伙子,尊敬热爱自己的母亲,为了在哥谭市闯出一片天地、成为犯罪之王,而不断堕落。此时的企鹅人还不是那个大腹便便的胖子,还是一个四处寻求庇护的小毛贼。 猫女(Catwoman)是DC旗下反英雄,初次登场于《蝙蝠侠》(Batman)第1期(1940年),由比尔·芬格和鲍勃·凯恩(Bob Kane)联合创造,共有三代,都是亦正亦邪的角色,最被人们所熟知的是初代猫女,本名塞琳娜·凯尔(Selina Kyle),是一个带着鞭子、喜欢冒险的大盗。在这里她是一名和布鲁斯·韦恩年纪相仿的小女孩,有着多年混迹街头经历,身手敏捷,性格独立。 小女演员卡麦伦·比康多瓦 Camren Bicondova的选择十分有特点,少年老成,眼距很大,长相颇具小猫咪的野性。 谜语人(Riddler),是蝙蝠侠对手中第一个智慧型罪犯。谜语人喜欢穿绿色的服装,身上带有黑色或紫色的问号,脸上会戴着歌剧的面罩,在某些系列的故事中,他还会带着问号造型的权杖。谜语人每次犯下案件后,总是会刻意留下谜语线索,来玩弄蝙蝠侠和警察。 年轻时的谜语人还是一位憧憬爱情却不会表达的大男孩,智商高却情商低,给人很古怪的感觉。如果大家对他宽容一些,说不定谜语人会是一个很棒的犯罪鉴定专家。 卡迈恩·法尔科内(Carmine Falcone)即罗马人(The Roman),是DC旗下反派,首次登场于《蝙蝠侠》第1卷第404期(1987年2月),由弗兰克·米勒和大卫·马祖切利联合创造。此时他还是哥谭市犯罪界扛把子,但江山代有才人出,老一辈总会要退位。现在如何选择退位方式,就看法尔科内的了。 马罗尼则是和法尔科内分庭抗礼的另一位黑老大。他和法尔科内是同时代的人,能够认清形势,就看他的造化了。 剩下就是些戏份不多的人物了。熟悉DC漫画的人肯定一眼就能认出他们。 哈维·丹特,即“双面人”。他左半边脸孔有严重面部伤害,经常身穿左右两边花色不相同的西装,无论要做什么事之前都会先丢铜板决定。此刻他还是一位正直的地检,孜孜不倦的维护法律尊严。 维克多·扎斯(Victor Zsasz),即扎斯先生(Mister Zsasz)是DC旗下反派,初次登场于《蝙蝠侠:披风之影》(Batman: Shadow of theBat)第1期(1992年6月),由艾伦·格兰特(AlanGrant)和诺姆·布雷福格尔(Norm Breyfogle)联合创造。他是一名连环杀手,因每次杀完人都要在自己身上划一刀而闻名于世。他原本是卡迈恩·法尔科内的杀手,后来转投企鹅人。 毒藤女,本名帕米拉·莉莲·艾斯利,是DC旗下反派,初次登场于《蝙蝠侠》(Batman)第181期。在电视剧《哥谭》中,毒藤女名叫艾薇·佩珀(Ivy Pepper)。第一季中还是一名小女孩,除了细节暗示外,没有多少戏份。 小丑(Joker),是DC旗下反派,蝙蝠侠的头号死敌,初次登场于《蝙蝠侠》(Batman)第1期(1940年6月)。他是邪恶混乱的代名词,只有绝对混乱才是他的目的。 在《无耻之徒》中有精彩表现的卡梅隆·莫纳汉Cameron Monaghan扮演小丑。说实话,他的表现有些用力过度,给人比较做作的感觉。卡梅隆呈现的疯狂是一种浮于表面的疯狂,还不够深刻,需要加把劲。 人偶师(Doll Maker)原名巴顿·马西斯BartonMathis,是一名专家外科医生,喜欢用人肉做娃娃,他技术娴熟,可以任意拼凑人体。 电刑人,原名杰克·格鲁伯Jack Gruber,是一名阿卡姆疯人院的病人,被控告强奸和谋杀,还被评估为“A类反社会者”,暗中对其他的犯人进行电惊厥疗法实验。 稻草人(Scarecrow)是DC旗下反派,原名乔纳森·克莱恩 Jonathan Crane,首次登场于1941年9月的(蝙蝠侠支线故事)《世界精选漫画》第3期,创作人是鲍勃·凯恩和比尔·芬格,他最常使用各式各样的“恐惧”毒素,包括毒气、毒液,或涂有药剂的武器。电视剧《哥谭》中,稻草人还是一名青少年,经历不幸后成为恐惧的代言人。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 漫画(813) 犯罪(2379) 美国(8464) 惊悚(3415) 酷(1531) 剧情片(3413) 动作片(1472) 人性(1563) 美剧(2284)

