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民风淳朴哥谭市——《哥谭第1季》

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2019-7-8 23:02:11

民风淳朴哥谭市——《哥谭第1季》

今天介绍美剧《哥谭第1季》。

片名Gotham Season 1 (2014)，别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。

 

DC的美剧，讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。第一季于2014年秋季在福克斯广播公司播出。

喜爱蝙蝠侠的人都知道蝙蝠侠有一个在警局担任局长的好伙伴戈登Gordon。在哥谭市里，戈登宛如一股清流，刚正不阿、秉公执法，不仅得到人民的喜爱，也得到了蝙蝠侠的认可。

本剧就聚焦戈登刚参加工作的时期，讲述戈登的成长史。通过初出茅庐戈登的视角，引出哥谭市的诸多大佬。

 

哥谭市流传着一首脍炙人口的“民谣”：

民风淳朴哥谭市，人才辈出阿卡姆；

足智多谋是小丑，济世良医哈莉姐；

诚信商人胖企鹅，勤学好问谜语人；

环保卫士毒藤女，模范丈夫急冻人；

公正不阿双面人，身轻如燕红头罩；

心灵鸡汤稻草人，正骨推拿找贝恩；

管道疏通食人鳄，体恤民情黑面具；

爱护动物美猫女，多事城管蝙蝠侠。

 

除了少年时期的蝙蝠侠布鲁斯·韦恩，民谣中出现的大多数人都在第一季中亮相，这些坏家伙和他们巅峰时期的模样有很大差距。就像在社会上打拼的普通人一样，所有大佬都是从小弟慢慢成长起来的。

哥谭后来的大佬们也不例外，时间回推十几年，大家都是穿着开裆裤的小屁孩儿。

 

第一季中，观众们可以看到诸多著名角色悉数登场。企鹅人、谜语人、猫女、小丑、毒藤女、稻草人、双面人等人纷纷亮相登场。

第一季看下来，观众们会对这些往后的超级罪犯们有了新认识。企鹅人等人当初都是有过好想法的人，可在民风淳朴的哥谭大环境下，为了生存不得不选择走上犯罪的道路。

 

越是黑暗、越是拧巴，就越是DC的风格。当观众们对这些坏蛋们产生同情心时，编导们的目的就达到了。

卿本佳人奈何做贼，这些可怜人身体力行展示内因和外因的关系，或许很多人在走投无路的时候会选择较为轻松的犯罪之路吧。

 

大佬之间总是会有千丝万缕的联系。他们通过一系列事件产生联系，诺大的哥谭市中仿佛有一条看不见的线，将他们紧紧捆在一起，最终他们汇聚在一起，成了蝙蝠侠最亲密的敌人们。

诸位将会对哥谭市、蝙蝠侠产生巨大威胁的超级罪犯们，基本都得到交代介绍。其中戏份最多的当属犯罪界的一股清流企鹅人。

 

这一季最重要的剧情内容就是详细介绍企鹅人的发家之路。

一路艰辛，一路血腥。看着企鹅人一路走过来，真心替他感到惋惜。如果给他一个安定的环境，说不定他会是一个很好的夜店管理者。只是造化弄人，在民风淳朴的哥谭，他永远没有这个机会。

 

在剧中担任主要角色的几个IP都是大家耳熟能详的角色。

布鲁斯·韦恩就是蝙蝠侠，他的管家阿尔弗雷德，新人警察戈登和他的搭档哈维，戈登的前妻芭芭拉、女友小莱，这些都不需要介绍。

 

企鹅人（Penguin，本名奥斯瓦尔德·契斯特菲尔德·科波特）是DC旗下反派，出生在哥谭市四大家族之一的科波特家族中，是个古怪的黑社会老大。在这里他是个初出茅庐的小伙子，尊敬热爱自己的母亲，为了在哥谭市闯出一片天地、成为犯罪之王，而不断堕落。此时的企鹅人还不是那个大腹便便的胖子，还是一个四处寻求庇护的小毛贼。

 

猫女（Catwoman）是DC旗下反英雄，初次登场于《蝙蝠侠》（Batman）第1期（1940年），由比尔·芬格和鲍勃·凯恩（Bob Kane）联合创造，共有三代，都是亦正亦邪的角色，最被人们所熟知的是初代猫女，本名塞琳娜·凯尔（Selina Kyle），是一个带着鞭子、喜欢冒险的大盗。在这里她是一名和布鲁斯·韦恩年纪相仿的小女孩，有着多年混迹街头经历，身手敏捷，性格独立。

小女演员卡麦伦·比康多瓦 Camren Bicondova的选择十分有特点，少年老成，眼距很大，长相颇具小猫咪的野性。

 

谜语人（Riddler），是蝙蝠侠对手中第一个智慧型罪犯。谜语人喜欢穿绿色的服装，身上带有黑色或紫色的问号，脸上会戴着歌剧的面罩，在某些系列的故事中，他还会带着问号造型的权杖。谜语人每次犯下案件后，总是会刻意留下谜语线索，来玩弄蝙蝠侠和警察。

年轻时的谜语人还是一位憧憬爱情却不会表达的大男孩，智商高却情商低，给人很古怪的感觉。如果大家对他宽容一些，说不定谜语人会是一个很棒的犯罪鉴定专家。

 

卡迈恩·法尔科内（Carmine Falcone）即罗马人（The Roman），是DC旗下反派，首次登场于《蝙蝠侠》第1卷第404期（1987年2月），由弗兰克·米勒和大卫·马祖切利联合创造。此时他还是哥谭市犯罪界扛把子，但江山代有才人出，老一辈总会要退位。现在如何选择退位方式，就看法尔科内的了。

 

马罗尼则是和法尔科内分庭抗礼的另一位黑老大。他和法尔科内是同时代的人，能够认清形势，就看他的造化了。

 

剩下就是些戏份不多的人物了。熟悉DC漫画的人肯定一眼就能认出他们。

哈维·丹特，即“双面人”。他左半边脸孔有严重面部伤害，经常身穿左右两边花色不相同的西装，无论要做什么事之前都会先丢铜板决定。此刻他还是一位正直的地检，孜孜不倦的维护法律尊严。

 

维克多·扎斯（Victor Zsasz），即扎斯先生（Mister Zsasz）是DC旗下反派，初次登场于《蝙蝠侠：披风之影》（Batman: Shadow of theBat）第1期（1992年6月），由艾伦·格兰特（AlanGrant）和诺姆·布雷福格尔（Norm Breyfogle）联合创造。他是一名连环杀手，因每次杀完人都要在自己身上划一刀而闻名于世。他原本是卡迈恩·法尔科内的杀手，后来转投企鹅人。

 

毒藤女，本名帕米拉·莉莲·艾斯利，是DC旗下反派，初次登场于《蝙蝠侠》（Batman）第181期。在电视剧《哥谭》中，毒藤女名叫艾薇·佩珀（Ivy Pepper）。第一季中还是一名小女孩，除了细节暗示外，没有多少戏份。

 

小丑（Joker），是DC旗下反派，蝙蝠侠的头号死敌，初次登场于《蝙蝠侠》（Batman）第1期（1940年6月）。他是邪恶混乱的代名词，只有绝对混乱才是他的目的。

在《无耻之徒》中有精彩表现的卡梅隆·莫纳汉Cameron Monaghan扮演小丑。说实话，他的表现有些用力过度，给人比较做作的感觉。卡梅隆呈现的疯狂是一种浮于表面的疯狂，还不够深刻，需要加把劲。

 

人偶师（Doll Maker）原名巴顿·马西斯BartonMathis，是一名专家外科医生，喜欢用人肉做娃娃，他技术娴熟，可以任意拼凑人体。

 

电刑人，原名杰克·格鲁伯Jack Gruber，是一名阿卡姆疯人院的病人，被控告强奸和谋杀，还被评估为“A类反社会者”，暗中对其他的犯人进行电惊厥疗法实验。

 

稻草人（Scarecrow）是DC旗下反派，原名乔纳森·克莱恩 Jonathan Crane，首次登场于1941年9月的（蝙蝠侠支线故事）《世界精选漫画》第3期，创作人是鲍勃·凯恩和比尔·芬格，他最常使用各式各样的“恐惧”毒素，包括毒气、毒液，或涂有药剂的武器。电视剧《哥谭》中，稻草人还是一名青少年，经历不幸后成为恐惧的代言人。

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8.3 

哥谭 (2014)

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哥谭/Gotham(2014)
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