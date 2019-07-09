人才辈出阿卡姆——《哥谭第2季》

今天介绍美剧《哥谭第2季》。

片名Gotham Season 2 (2015)，别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。

DC的美剧，讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结，想看的人可以放心观看，免去追剧烦恼。

对蝙蝠侠系列略有了解的人都知道两句顺口溜：民风淳朴哥谭市，人才辈出阿卡姆。

第一季中详细铺垫描绘了民风淳朴的哥谭市后，第二季开始重点描写哥谭市人才培养输送基地阿卡姆。

哥谭市就是一个超黑的大染缸，任何在这个大染缸里生活过的人，都会镀上一层黑色。纵使像戈登这样的理想主义者，在哥谭市工作一段时间后，也被迫为了寻求更大的正义而做了小恶事。

第二季延续了该系列一贯的黑暗阴郁风格，几乎看不见太阳的哥谭市在这群犯罪分子的掌控下，步履蹒跚。

第二季剧情延续第一季，并且第二季有了一个副标题《Gotham: Rise of the Villains》，因此可以预见剧情更多地会关注哥谭市的著名恶棍们。

在第一季中亮相的小丑、谜语人等角色纷纷堕入深渊，展现出他们罪恶一面。

企鹅人短暂掌控哥谭市后，成了这里的黑道一哥。但好景不长，很快就又出现更大的邪恶势力。

企鹅人也短暂地进入沉寂低沉期，期间他被关进阿卡姆疯人院，惨遭折磨。

阿卡姆疯人院中的治疗方法和《发条橙》一样，极不人道却很有效，用极端的方式制造出极端的和平主义者。

可能治疗矫正这些犯罪分子的邪恶心理出发点是好的，但是仅仅强调内因而忽视外因，就会让治疗效果大打折扣。在暗无天日的环境里想要培养出善良正直的人，大概也只有主角光环傍身才行。

企鹅人的一段父子情让人唏嘘不已，也解释了他的内心黑暗面源于家族基因。

如何正确对待心魔是一个难题。戈登内心坚定，从而战胜了内心的黑暗面，抵抗住了内在和外在的诱惑，避免自己腐化堕落。相反，企鹅人、谜语人则完全屈服于内心的暗黑欲望，成了哥谭市的大恶棍。

新登场的警察局长纳撒尼尔·巴恩斯（Nathaniel Barnes），他致力于打击腐败罪恶，但过于相信法律和程序正义，对于任何违法乱纪行为都坚持零容忍。

他坚信没有界限，只有法律，希望通过法律改善哥谭市，比当初的戈登还要理想主义、还要极端。他在成为戈登好伙伴的同时，也给戈登带来了不小麻烦。

本季还引入几位新恶棍，他们抢过企鹅人的风头，在哥谭市里兴风作浪。本季一共有两位占据重头戏的新恶棍。一个是西奥多·盖勒文，另一个是雨果·斯特兰奇。

西奥多·盖勒文（Theo Galavan）是一名亿万富翁实业家，也是圣杜马斯秩序教团的秘密准继承人。西奥多·盖勒文的真实目的是向韦恩家族复仇，通过策划实施一系列恐怖行径后，他几乎达成目的。随后，西奥多·盖勒文经历一场生死奇妙之旅被雨果·斯特兰奇复活，并被植入记忆，成了死亡天使。

西奥多·盖勒文的妹妹塔比莎则是“飞虎女”，一位职业杀手。

雨果·斯特兰奇，雨果博士（Dr Hugo strange）Hugo strange 代号“哲学家”，是DC旗下反派。雨果博士是阿卡姆疯人院的管理者，他疯狂地热爱人体实验，借着疯人院的幌子，大肆进行人体实验，试图找到复活死者的方法。这次他制造出了无数怪物，让阿卡姆成了名副其实的哥谭人才培养基地。

然后就是冰火两重天的急冻人和萤火虫。

急冻人Mr.Freeze原名维克多·弗莱斯VictorFries，是DC旗下反派。他原本潜心研究冷冻人体再复生的技术，目的就是为了给身患绝症的妻子延缓生命。最终悲剧还是发生在他身上，妻子最终不治身亡，维克多·弗莱斯后来也被雨果复活，成了急冻人。

萤火虫Firefly原名布莉姬特·派克BridgitPike，也是DC旗下反派。她的哥哥们是资深纵火犯，她在哥哥们的逼迫下走上纵火之路，再往后她也遭遇不幸葬身火海。她被雨果复活后，成了操纵火焰攻击的反派。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视