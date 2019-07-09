网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>人才辈出阿卡姆——《哥谭第2季》

人才辈出阿卡姆——《哥谭第2季》

加入收藏

2019-7-9 22:15:49

人才辈出阿卡姆——《哥谭第2季》

今天介绍美剧《哥谭第2季》。

片名Gotham Season 2 (2015)，别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。

 

DC的美剧，讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结，想看的人可以放心观看，免去追剧烦恼。

 

对蝙蝠侠系列略有了解的人都知道两句顺口溜：民风淳朴哥谭市，人才辈出阿卡姆。

第一季中详细铺垫描绘了民风淳朴的哥谭市后，第二季开始重点描写哥谭市人才培养输送基地阿卡姆。

哥谭市就是一个超黑的大染缸，任何在这个大染缸里生活过的人，都会镀上一层黑色。纵使像戈登这样的理想主义者，在哥谭市工作一段时间后，也被迫为了寻求更大的正义而做了小恶事。

 

第二季延续了该系列一贯的黑暗阴郁风格，几乎看不见太阳的哥谭市在这群犯罪分子的掌控下，步履蹒跚。

第二季剧情延续第一季，并且第二季有了一个副标题《Gotham: Rise of the Villains》，因此可以预见剧情更多地会关注哥谭市的著名恶棍们。

在第一季中亮相的小丑、谜语人等角色纷纷堕入深渊，展现出他们罪恶一面。

 

企鹅人短暂掌控哥谭市后，成了这里的黑道一哥。但好景不长，很快就又出现更大的邪恶势力。

企鹅人也短暂地进入沉寂低沉期，期间他被关进阿卡姆疯人院，惨遭折磨。

阿卡姆疯人院中的治疗方法和《发条橙》一样，极不人道却很有效，用极端的方式制造出极端的和平主义者。

 

可能治疗矫正这些犯罪分子的邪恶心理出发点是好的，但是仅仅强调内因而忽视外因，就会让治疗效果大打折扣。在暗无天日的环境里想要培养出善良正直的人，大概也只有主角光环傍身才行。

企鹅人的一段父子情让人唏嘘不已，也解释了他的内心黑暗面源于家族基因。

如何正确对待心魔是一个难题。戈登内心坚定，从而战胜了内心的黑暗面，抵抗住了内在和外在的诱惑，避免自己腐化堕落。相反，企鹅人、谜语人则完全屈服于内心的暗黑欲望，成了哥谭市的大恶棍。

 

新登场的警察局长纳撒尼尔·巴恩斯（Nathaniel Barnes），他致力于打击腐败罪恶，但过于相信法律和程序正义，对于任何违法乱纪行为都坚持零容忍。

他坚信没有界限，只有法律，希望通过法律改善哥谭市，比当初的戈登还要理想主义、还要极端。他在成为戈登好伙伴的同时，也给戈登带来了不小麻烦。

 

本季还引入几位新恶棍，他们抢过企鹅人的风头，在哥谭市里兴风作浪。本季一共有两位占据重头戏的新恶棍。一个是西奥多·盖勒文，另一个是雨果·斯特兰奇。

 

西奥多·盖勒文（Theo Galavan）是一名亿万富翁实业家，也是圣杜马斯秩序教团的秘密准继承人。西奥多·盖勒文的真实目的是向韦恩家族复仇，通过策划实施一系列恐怖行径后，他几乎达成目的。随后，西奥多·盖勒文经历一场生死奇妙之旅被雨果·斯特兰奇复活，并被植入记忆，成了死亡天使。

西奥多·盖勒文的妹妹塔比莎则是“飞虎女”，一位职业杀手。

 

雨果·斯特兰奇，雨果博士（Dr Hugo strange）Hugo strange 代号“哲学家”，是DC旗下反派。雨果博士是阿卡姆疯人院的管理者，他疯狂地热爱人体实验，借着疯人院的幌子，大肆进行人体实验，试图找到复活死者的方法。这次他制造出了无数怪物，让阿卡姆成了名副其实的哥谭人才培养基地。

 

然后就是冰火两重天的急冻人和萤火虫。

急冻人Mr.Freeze原名维克多·弗莱斯VictorFries，是DC旗下反派。他原本潜心研究冷冻人体再复生的技术，目的就是为了给身患绝症的妻子延缓生命。最终悲剧还是发生在他身上，妻子最终不治身亡，维克多·弗莱斯后来也被雨果复活，成了急冻人。

 

萤火虫Firefly原名布莉姬特·派克BridgitPike，也是DC旗下反派。她的哥哥们是资深纵火犯，她在哥哥们的逼迫下走上纵火之路，再往后她也遭遇不幸葬身火海。她被雨果复活后，成了操纵火焰攻击的反派。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 漫画(817) 犯罪(2383) 美国(8468) 惊悚(3417) 酷(1535) 剧情片(3415) 动作片(1474) 人性(1565) 美剧(2286)

8.4 

哥谭 (2014)

影评(13)

收藏(262)

哥谭/Gotham(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8193815/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207744名成员8570个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 