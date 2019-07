人才辈出阿卡姆——《哥谭第2季》 今天介绍美剧《哥谭第2季》。 片名Gotham Season 2 (2015),别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。 DC的美剧,讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结,想看的人可以放心观看,免去追剧烦恼。 对蝙蝠侠系列略有了解的人都知道两句顺口溜:民风淳朴哥谭市,人才辈出阿卡姆。 第一季中详细铺垫描绘了民风淳朴的哥谭市后,第二季开始重点描写哥谭市人才培养输送基地阿卡姆。 哥谭市就是一个超黑的大染缸,任何在这个大染缸里生活过的人,都会镀上一层黑色。纵使像戈登这样的理想主义者,在哥谭市工作一段时间后,也被迫为了寻求更大的正义而做了小恶事。 第二季延续了该系列一贯的黑暗阴郁风格,几乎看不见太阳的哥谭市在这群犯罪分子的掌控下,步履蹒跚。 第二季剧情延续第一季,并且第二季有了一个副标题《Gotham: Rise of the Villains》,因此可以预见剧情更多地会关注哥谭市的著名恶棍们。 在第一季中亮相的小丑、谜语人等角色纷纷堕入深渊,展现出他们罪恶一面。 企鹅人短暂掌控哥谭市后,成了这里的黑道一哥。但好景不长,很快就又出现更大的邪恶势力。 企鹅人也短暂地进入沉寂低沉期,期间他被关进阿卡姆疯人院,惨遭折磨。 阿卡姆疯人院中的治疗方法和《发条橙》一样,极不人道却很有效,用极端的方式制造出极端的和平主义者。 可能治疗矫正这些犯罪分子的邪恶心理出发点是好的,但是仅仅强调内因而忽视外因,就会让治疗效果大打折扣。在暗无天日的环境里想要培养出善良正直的人,大概也只有主角光环傍身才行。 企鹅人的一段父子情让人唏嘘不已,也解释了他的内心黑暗面源于家族基因。 如何正确对待心魔是一个难题。戈登内心坚定,从而战胜了内心的黑暗面,抵抗住了内在和外在的诱惑,避免自己腐化堕落。相反,企鹅人、谜语人则完全屈服于内心的暗黑欲望,成了哥谭市的大恶棍。 新登场的警察局长纳撒尼尔·巴恩斯(Nathaniel Barnes),他致力于打击腐败罪恶,但过于相信法律和程序正义,对于任何违法乱纪行为都坚持零容忍。 他坚信没有界限,只有法律,希望通过法律改善哥谭市,比当初的戈登还要理想主义、还要极端。他在成为戈登好伙伴的同时,也给戈登带来了不小麻烦。 本季还引入几位新恶棍,他们抢过企鹅人的风头,在哥谭市里兴风作浪。本季一共有两位占据重头戏的新恶棍。一个是西奥多·盖勒文,另一个是雨果·斯特兰奇。 西奥多·盖勒文(Theo Galavan)是一名亿万富翁实业家,也是圣杜马斯秩序教团的秘密准继承人。西奥多·盖勒文的真实目的是向韦恩家族复仇,通过策划实施一系列恐怖行径后,他几乎达成目的。随后,西奥多·盖勒文经历一场生死奇妙之旅被雨果·斯特兰奇复活,并被植入记忆,成了死亡天使。 西奥多·盖勒文的妹妹塔比莎则是“飞虎女”,一位职业杀手。 雨果·斯特兰奇,雨果博士(Dr Hugo strange)Hugo strange 代号“哲学家”,是DC旗下反派。雨果博士是阿卡姆疯人院的管理者,他疯狂地热爱人体实验,借着疯人院的幌子,大肆进行人体实验,试图找到复活死者的方法。这次他制造出了无数怪物,让阿卡姆成了名副其实的哥谭人才培养基地。 然后就是冰火两重天的急冻人和萤火虫。 急冻人Mr.Freeze原名维克多·弗莱斯VictorFries,是DC旗下反派。他原本潜心研究冷冻人体再复生的技术,目的就是为了给身患绝症的妻子延缓生命。最终悲剧还是发生在他身上,妻子最终不治身亡,维克多·弗莱斯后来也被雨果复活,成了急冻人。 萤火虫Firefly原名布莉姬特·派克BridgitPike,也是DC旗下反派。她的哥哥们是资深纵火犯,她在哥哥们的逼迫下走上纵火之路,再往后她也遭遇不幸葬身火海。她被雨果复活后,成了操纵火焰攻击的反派。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

