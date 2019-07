问世间情为何物——《哥谭第3季》 今天介绍美剧《哥谭第3季》。 片名Gotham Season3(2016),别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。 DC的美剧,讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结,想看的人可以放心观看,免去追剧烦恼。 前两季大部分哥谭市经典角色介绍完毕后,本季加剧了这些角色之间的戏剧冲突。各方势力错综复杂,他们分别有着不同的利益诉求,通过一些小小的催化剂,不断强化他们之间的矛盾,本季在各方大乱斗走向季终。 企鹅人如愿以偿当上哥谭市市长,随后剧情进入后企鹅人时代。 从第一季开始,企鹅人这个角色就充满另类的“励志”色彩,这位身残志坚的社会底层人士,通过自己不懈努力,逐渐从一名撑伞小弟,不断寻找创造机会,逐步成长一统哥谭的犯罪之王,在明面上他是哥谭市市长,在暗地里他是各大犯罪家族的首领,身居要位,黑白通吃。 如果没有企鹅人采用的各种犯罪手段,他的戏份简直就是一部都市屌丝的奋斗成长小说。 托企鹅人的福,企鹅人的陨落间接创造了谜语人。企鹅人的陨落记也就是谜语人诞生记。 本季《哥谭》在2016年播出,期间正值美国总统大选。企鹅人打出的竞选口号简单直白:Make Gotham Safe Again. 结合川普的竞选口号,《哥谭》的编剧真的省去了不少脑细胞,直接把川普的口号拿来即可。 讽刺川普,人人有责。掌握媒体的大亨们,在电视剧里都不放过川普,拿企鹅人和川普类比,用心着实险恶。 本季主打一个“情”字,男女之间的爱情和男男之间的爱情在本季得到充分尊重。 戈登和两位女友之间的爱恨情仇领走了本季重头戏。芭芭拉和莱为了戈登真是费尽心思,又要戈登重新爱上自己,又不断变着花样折磨戈登。真是应了那句得不到就毁掉。 企鹅人和谜语人基情满满,他们负责本季男男之爱。只不过这两位中谜语人是个钢铁直男,对同性之爱毫无兴趣,一心只喜欢能够和自己对上谜语的妹子。企鹅人就不一样了,他觉得只要把和自己抢爱人的人都消灭掉,谜语人就自然回到自己身边。两者在理念上产生根本性分歧,悲剧结局也就不可避免。 另外一端畸形爱情由这季新登场的反派疯帽匠负责。他对自己的妹妹产生更加畸形变态的爱情,让自己的妹妹整天生活在恐惧之中。这段不伦感情也间接造成了本季最大规模的骚乱。 布鲁斯·韦恩和猫女塞琳娜·凯尔之间地懵懂爱情则是为数不多的能够看的感情戏。情窦初开的小孩子们之间的感情很纯但又不会相处,看着真是有趣。 人不能两次踏进同一条河流。但企鹅人可以。同一条河流企鹅人不知道进去游过多少次泳了,反正每次都不会死,要么满血复活,要么带着他的变种人大军。 反派中还有终于黑化的警监巴恩斯,他被病毒感染,充分释放出内心黑暗面,化身“执行者”,一人模拟担任警察法官刽子手,对所有犯罪分子执行无差别屠杀。 另一位就是混乱的代名词杰罗姆。他在第三季中成功复活,脸上永远带着诡异夸张的狂笑,到处制造混乱,释放人们心中的怒火。杰罗姆虽然就是小丑,但是因为版权问题,无法使用“小丑”这个名号,大家将就着看吧。 看到这些熟悉的角色复活,观众们心中毫无波澜。反正在哥谭里不会有真正的死亡。停尸房就像钟点房一样,大家都可以来休息一下。 刺客联盟的老大雷霄·奥古 Ra'sAl Ghul也惊鸿一瞥,在催生蝙蝠侠的剧情线上贡献了一点力量。 一直担任苦情打手的大胖子布奇,在本季季终时终于揭开真名。他原名塞拉斯高德,死后变成了所罗门·格兰迪。 本季挑起大梁的反派是猫头鹰法庭Courtof Owls。 猫头鹰法庭是新52后出来的邪恶组织。在哥谭市中流传着这样一段恐怖童谣:“当心猫头鹰法庭,时刻监视你出行。暗处窥望哥谭市,藏于矮墙阁楼间。居于家中他同在,卧及床间他亦存。万莫提及他名号,利爪将你头寻来。” 猫头鹰和蝙蝠一样,都是夜行生物。猫头鹰法庭自命不凡,将自己视为哥谭市的统治者,却又秘不见人,总是暗戳戳地以刺杀恫吓执行统治。在本季中,猫头鹰法庭衔接其第一季布鲁斯·韦恩父母被害的剧情,将剧情往阴谋论上引。 其实吧,猫头鹰法庭就是一群中二病晚期患者。要说战斗力,也并不是很强,他们行凶主要依靠手下养的杀手们“利爪”。利爪时强时弱,厉害的时候一个人可以干掉一个黑帮家族,脆皮的时候连戈登都可以打好几个。猫头鹰法庭最大的作用就是满足阴谋论需要,编剧在无法自圆其说的时候,就扯上猫头鹰法庭,一切都是阴谋论,这样剧情就可以顺利的继续胡编下去了。 与猫头鹰法庭相对的还有低语帮,这是一群打酱油的角色,除了小小地推动一下剧情,基本毫无用处。 戈登虽然明面上看起来是主角,其实他的作用更像是导游。通过戈登的到处窜,串起了哥谭各位大佬。戈登最重要的作用是从侧面展示蝙蝠侠的诞生。 直到第三季季终,布鲁斯·韦恩的蝙蝠侠雏形才算完成。如果不能放下过去,就无法面对未来。在敌人煞费苦心地引导下,布鲁斯·韦恩终于放下父母双亡的心结,通过一种极其痛苦拧巴的方式,终于找到了自己需要守护的东西,那就是哥谭。 可怜布鲁斯·韦恩小小年纪就要面对黑暗混沌,这注定了这位超人气角色将会一直过得很辛苦。 戈登负责促进哥谭市“茁壮”成长,而布洛克则负责犀利吐槽。本季布洛克的吐槽依旧犀利,简直可以说是字字玑珠,每句话都能噎到对方。 问世间情为何物,哥谭化身爱情坟场。 只手难扶老泪多,混沌催生老爷雏形。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 漫画(819) 犯罪(2389) 美国(8490) 惊悚(3429) 酷(1541) 剧情片(3433) 动作片(1482) 人性(1567) 美剧(2288)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.