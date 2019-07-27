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问世间情为何物——《哥谭第3季》

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2019-7-27 20:12:26

问世间情为何物——《哥谭第3季》

今天介绍美剧《哥谭第3季》。

片名Gotham Season3(2016)，别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。

 

DC的美剧，讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结，想看的人可以放心观看，免去追剧烦恼。

 

前两季大部分哥谭市经典角色介绍完毕后，本季加剧了这些角色之间的戏剧冲突。各方势力错综复杂，他们分别有着不同的利益诉求，通过一些小小的催化剂，不断强化他们之间的矛盾，本季在各方大乱斗走向季终。

 

企鹅人如愿以偿当上哥谭市市长，随后剧情进入后企鹅人时代。

从第一季开始，企鹅人这个角色就充满另类的“励志”色彩，这位身残志坚的社会底层人士，通过自己不懈努力，逐渐从一名撑伞小弟，不断寻找创造机会，逐步成长一统哥谭的犯罪之王，在明面上他是哥谭市市长，在暗地里他是各大犯罪家族的首领，身居要位，黑白通吃。

如果没有企鹅人采用的各种犯罪手段，他的戏份简直就是一部都市屌丝的奋斗成长小说。

托企鹅人的福，企鹅人的陨落间接创造了谜语人。企鹅人的陨落记也就是谜语人诞生记。

 

本季《哥谭》在2016年播出，期间正值美国总统大选。企鹅人打出的竞选口号简单直白：Make Gotham Safe Again. 结合川普的竞选口号，《哥谭》的编剧真的省去了不少脑细胞，直接把川普的口号拿来即可。

讽刺川普，人人有责。掌握媒体的大亨们，在电视剧里都不放过川普，拿企鹅人和川普类比，用心着实险恶。

 

本季主打一个“情”字，男女之间的爱情和男男之间的爱情在本季得到充分尊重。

戈登和两位女友之间的爱恨情仇领走了本季重头戏。芭芭拉和莱为了戈登真是费尽心思，又要戈登重新爱上自己，又不断变着花样折磨戈登。真是应了那句得不到就毁掉。

企鹅人和谜语人基情满满，他们负责本季男男之爱。只不过这两位中谜语人是个钢铁直男，对同性之爱毫无兴趣，一心只喜欢能够和自己对上谜语的妹子。企鹅人就不一样了，他觉得只要把和自己抢爱人的人都消灭掉，谜语人就自然回到自己身边。两者在理念上产生根本性分歧，悲剧结局也就不可避免。

另外一端畸形爱情由这季新登场的反派疯帽匠负责。他对自己的妹妹产生更加畸形变态的爱情，让自己的妹妹整天生活在恐惧之中。这段不伦感情也间接造成了本季最大规模的骚乱。

布鲁斯·韦恩和猫女塞琳娜·凯尔之间地懵懂爱情则是为数不多的能够看的感情戏。情窦初开的小孩子们之间的感情很纯但又不会相处，看着真是有趣。

 

人不能两次踏进同一条河流。但企鹅人可以。同一条河流企鹅人不知道进去游过多少次泳了，反正每次都不会死，要么满血复活，要么带着他的变种人大军。

 

反派中还有终于黑化的警监巴恩斯，他被病毒感染，充分释放出内心黑暗面，化身“执行者”，一人模拟担任警察法官刽子手，对所有犯罪分子执行无差别屠杀。

另一位就是混乱的代名词杰罗姆。他在第三季中成功复活，脸上永远带着诡异夸张的狂笑，到处制造混乱，释放人们心中的怒火。杰罗姆虽然就是小丑，但是因为版权问题，无法使用“小丑”这个名号，大家将就着看吧。

看到这些熟悉的角色复活，观众们心中毫无波澜。反正在哥谭里不会有真正的死亡。停尸房就像钟点房一样，大家都可以来休息一下。

刺客联盟的老大雷霄·奥古 Ra'sAl Ghul也惊鸿一瞥，在催生蝙蝠侠的剧情线上贡献了一点力量。

一直担任苦情打手的大胖子布奇，在本季季终时终于揭开真名。他原名塞拉斯高德，死后变成了所罗门·格兰迪。

 

本季挑起大梁的反派是猫头鹰法庭Courtof Owls。

猫头鹰法庭是新52后出来的邪恶组织。在哥谭市中流传着这样一段恐怖童谣：“当心猫头鹰法庭，时刻监视你出行。暗处窥望哥谭市，藏于矮墙阁楼间。居于家中他同在，卧及床间他亦存。万莫提及他名号，利爪将你头寻来。”

猫头鹰和蝙蝠一样，都是夜行生物。猫头鹰法庭自命不凡，将自己视为哥谭市的统治者，却又秘不见人，总是暗戳戳地以刺杀恫吓执行统治。在本季中，猫头鹰法庭衔接其第一季布鲁斯·韦恩父母被害的剧情，将剧情往阴谋论上引。

其实吧，猫头鹰法庭就是一群中二病晚期患者。要说战斗力，也并不是很强，他们行凶主要依靠手下养的杀手们“利爪”。利爪时强时弱，厉害的时候一个人可以干掉一个黑帮家族，脆皮的时候连戈登都可以打好几个。猫头鹰法庭最大的作用就是满足阴谋论需要，编剧在无法自圆其说的时候，就扯上猫头鹰法庭，一切都是阴谋论，这样剧情就可以顺利的继续胡编下去了。

与猫头鹰法庭相对的还有低语帮，这是一群打酱油的角色，除了小小地推动一下剧情，基本毫无用处。

 

戈登虽然明面上看起来是主角，其实他的作用更像是导游。通过戈登的到处窜，串起了哥谭各位大佬。戈登最重要的作用是从侧面展示蝙蝠侠的诞生。

直到第三季季终，布鲁斯·韦恩的蝙蝠侠雏形才算完成。如果不能放下过去，就无法面对未来。在敌人煞费苦心地引导下，布鲁斯·韦恩终于放下父母双亡的心结，通过一种极其痛苦拧巴的方式，终于找到了自己需要守护的东西，那就是哥谭。

可怜布鲁斯·韦恩小小年纪就要面对黑暗混沌，这注定了这位超人气角色将会一直过得很辛苦。

 

戈登负责促进哥谭市“茁壮”成长，而布洛克则负责犀利吐槽。本季布洛克的吐槽依旧犀利，简直可以说是字字玑珠，每句话都能噎到对方。

 

问世间情为何物，哥谭化身爱情坟场。

只手难扶老泪多，混沌催生老爷雏形。

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8.3 

哥谭 (2014)

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哥谭/Gotham(2014)
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