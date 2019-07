多难兴邦自寻出路——《哥谭第4季》 今天介绍美剧《哥谭第4季》。 片名Gotham Season4(2017),别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。 DC的美剧,讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结,想看的人可以放心观看,免去追剧烦恼。 在经历三季爱恨情仇之后,《哥谭》人物关系基本建立完毕,该出场的角色也都出场了,剩下就是寻找哥谭市的出路。第四季将主要精力放在讨论这座城市未来出路上,情节依旧十分紧凑,让人看了就停不下来。 从前几季的犯罪组织自治,到本季企鹅人发放犯罪执照,再到各方黑恶势力黑吃黑,哥谭市尝试了多种制度。在黑暗腐败盛行的哥谭市,任何人都无力一统大局,任何想要成为哥谭之王的人都只能给城市带来灾难。 在哥谭人民尝试了多种发展路线之后,各方势力终于达成共识,那就是哥谭需要黑暗骑士。如果不想把哥谭夷为平地之后再重建,那么只有黑暗骑士才能拯救哥谭。 前几季的冷血杀手维克多在这里承包了大量萌点。和漫画中的冷血杀手完全不同,这里的维克多浑身散发着杀气的同时,还有大量反差萌点。 这季前半段挑起大梁的是卡麦的女儿索菲娅。她是一位段位极高的野心家,为了重现老爸当年统治哥谭市的辉煌,不惜和各方势力联手。 索菲娅完全做到最毒妇人心,在她强力演技加持下,心狠手辣尽显无遗。索菲娅充分利用自身身体优势,将其他男性角色玩弄于股掌之间。如果一个男人缺少感情经历的话,很容易就被她玩死。 比如企鹅人就是这样。企鹅人自幼缺少关爱,唯一能够无条件爱他的老母亲还早早死在他面前。在前一季企鹅人被编剧在爱情上狠狠地坑了一把,到了新一季,企鹅人继续被玩弄感情。 后续黑帮分子不配拥有爱情,爱情只会让他们变得脆弱。正所谓舔狗舔狗,舔到最后一无所有。似乎男人天生地对绿茶没有抵抗力,当天生缺乏关爱的男人遇到一个段位极高的绿茶,结局早已注定。企鹅人被索菲娅吃得死死的,险些被玩死。为了补充这个角色,编剧还给企鹅人安排了一段父子情,尽管有些变态,但还是挺温情的。 由索菲娅带出的反派猪头人教授ProfessorPyg在本季中极其高调地兴风作浪了好久。 猪头人教授是DC漫画旗下超级反派,本名拉兹洛·瓦伦丁Lazlo Valentin,原本是一名天赋异禀的化学家。因为喜欢引经据典,一肚子墨水,所以被人称为教授。他患上人格分裂症后,脑中产生疯狂的新人格“猪面人”。他的爱好就是进行人体试验,将受害者变成只听名于自己的猪头人。 剧中的猪头人教授以黑警为追杀目标,在哥谭高调杀害警察,似乎以此表明自己的立场,给戈登造成了不小麻烦。 前一季戏份颇多的疯帽匠这次又从阿卡姆疯人院跑了出来,为了向戈登复仇,他加入杰罗姆的队伍,准备让哥谭市陷入疯狂。 前三季铺垫了许久的毒藤女在这季中进入完全形态,连演员都再一次更换,彻底黑化,成了一名极端环保主义者。她为了保护植物可以对人类痛下杀手,以实际行动表明过犹不及矫枉过正的道理了。 哥谭市里要说能够挑起反派大旗的,只能是小丑了。因为版权缘故,《哥谭》中并不会出现“小丑”代号的角色。在前几季中出现的杰罗姆被普遍认为是小丑,到了第四季中,真正的小丑才开始登场。 杰罗姆有一个双胞胎哥哥,名叫杰罗麦JeremiahValeska。杰罗麦化名山德·怀尔德Xander Wilde生活了很久,直到杰罗姆找上门来,杰罗麦才露出真实面目。 其实这哥俩都是一路人,只是登场早晚的问题。杰罗姆纯粹是喜欢引起混乱,走的混乱邪恶路线;而杰罗麦则是守序邪恶,他瞧不上胞弟的疯狂行为,他想要的是一个重建后的混乱罪恶哥谭市。 杰罗麦负责本季后半段主要剧情,给戈登和韦恩带来不小麻烦。同时也从另一方面催生了蝙蝠侠。 本季中,戈登成功升职为警监,同时标志性探照灯也出场。整体故事越来越靠近人们熟知的蝙蝠侠哥谭发展,哥谭的黑暗骑士呼之欲出,让人迫不及待地想要追完第五季。 多难兴邦,邪典方式不能拯救哥谭。 自寻出路,黑暗骑士即将华丽登场。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 漫画(821) 犯罪(2391) 美国(8492) 惊悚(3431) 酷(1543) 剧情片(3435) 动作片(1484) 人性(1569) 美剧(2290)

