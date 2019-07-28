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多难兴邦自寻出路——《哥谭第4季》

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2019-7-28 22:08:18

多难兴邦自寻出路——《哥谭第4季》

今天介绍美剧《哥谭第4季》。

片名Gotham Season4(2017)，别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。

 

DC的美剧，讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结，想看的人可以放心观看，免去追剧烦恼。

 

在经历三季爱恨情仇之后，《哥谭》人物关系基本建立完毕，该出场的角色也都出场了，剩下就是寻找哥谭市的出路。第四季将主要精力放在讨论这座城市未来出路上，情节依旧十分紧凑，让人看了就停不下来。

 

从前几季的犯罪组织自治，到本季企鹅人发放犯罪执照，再到各方黑恶势力黑吃黑，哥谭市尝试了多种制度。在黑暗腐败盛行的哥谭市，任何人都无力一统大局，任何想要成为哥谭之王的人都只能给城市带来灾难。

在哥谭人民尝试了多种发展路线之后，各方势力终于达成共识，那就是哥谭需要黑暗骑士。如果不想把哥谭夷为平地之后再重建，那么只有黑暗骑士才能拯救哥谭。

 

前几季的冷血杀手维克多在这里承包了大量萌点。和漫画中的冷血杀手完全不同，这里的维克多浑身散发着杀气的同时，还有大量反差萌点。

 

这季前半段挑起大梁的是卡麦的女儿索菲娅。她是一位段位极高的野心家，为了重现老爸当年统治哥谭市的辉煌，不惜和各方势力联手。

索菲娅完全做到最毒妇人心，在她强力演技加持下，心狠手辣尽显无遗。索菲娅充分利用自身身体优势，将其他男性角色玩弄于股掌之间。如果一个男人缺少感情经历的话，很容易就被她玩死。

 

比如企鹅人就是这样。企鹅人自幼缺少关爱，唯一能够无条件爱他的老母亲还早早死在他面前。在前一季企鹅人被编剧在爱情上狠狠地坑了一把，到了新一季，企鹅人继续被玩弄感情。

后续黑帮分子不配拥有爱情，爱情只会让他们变得脆弱。正所谓舔狗舔狗，舔到最后一无所有。似乎男人天生地对绿茶没有抵抗力，当天生缺乏关爱的男人遇到一个段位极高的绿茶，结局早已注定。企鹅人被索菲娅吃得死死的，险些被玩死。为了补充这个角色，编剧还给企鹅人安排了一段父子情，尽管有些变态，但还是挺温情的。

 

由索菲娅带出的反派猪头人教授ProfessorPyg在本季中极其高调地兴风作浪了好久。

猪头人教授是DC漫画旗下超级反派，本名拉兹洛·瓦伦丁Lazlo Valentin，原本是一名天赋异禀的化学家。因为喜欢引经据典，一肚子墨水，所以被人称为教授。他患上人格分裂症后，脑中产生疯狂的新人格“猪面人”。他的爱好就是进行人体试验，将受害者变成只听名于自己的猪头人。

剧中的猪头人教授以黑警为追杀目标，在哥谭高调杀害警察，似乎以此表明自己的立场，给戈登造成了不小麻烦。

 

前一季戏份颇多的疯帽匠这次又从阿卡姆疯人院跑了出来，为了向戈登复仇，他加入杰罗姆的队伍，准备让哥谭市陷入疯狂。

 

前三季铺垫了许久的毒藤女在这季中进入完全形态，连演员都再一次更换，彻底黑化，成了一名极端环保主义者。她为了保护植物可以对人类痛下杀手，以实际行动表明过犹不及矫枉过正的道理了。

 

哥谭市里要说能够挑起反派大旗的，只能是小丑了。因为版权缘故，《哥谭》中并不会出现“小丑”代号的角色。在前几季中出现的杰罗姆被普遍认为是小丑，到了第四季中，真正的小丑才开始登场。

杰罗姆有一个双胞胎哥哥，名叫杰罗麦JeremiahValeska。杰罗麦化名山德·怀尔德Xander Wilde生活了很久，直到杰罗姆找上门来，杰罗麦才露出真实面目。

其实这哥俩都是一路人，只是登场早晚的问题。杰罗姆纯粹是喜欢引起混乱，走的混乱邪恶路线；而杰罗麦则是守序邪恶，他瞧不上胞弟的疯狂行为，他想要的是一个重建后的混乱罪恶哥谭市。

杰罗麦负责本季后半段主要剧情，给戈登和韦恩带来不小麻烦。同时也从另一方面催生了蝙蝠侠。

 

本季中，戈登成功升职为警监，同时标志性探照灯也出场。整体故事越来越靠近人们熟知的蝙蝠侠哥谭发展，哥谭的黑暗骑士呼之欲出，让人迫不及待地想要追完第五季。

 

多难兴邦，邪典方式不能拯救哥谭。

自寻出路，黑暗骑士即将华丽登场。

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8.3 

哥谭 (2014)

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哥谭/Gotham(2014)
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