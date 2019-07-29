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拥抱黑暗，追求光明——《哥谭第5季》

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2019-7-29 20:42:53

拥抱黑暗，追求光明——《哥谭第5季》

今天介绍美剧《哥谭第5季》。

片名Gotham Season5(2019)，别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。

 

DC的美剧，讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结，想看的人可以放心观看，免去追剧烦恼。

 

从2014年《哥谭》第一季开播，直到2019年《哥谭》第五季完结，陪伴观众五年的漫改剧终于走到最终季落下帷幕。总体来说这部剧质量很高，在所有DC漫改剧中质量上乘，即便不是第一也是第二的神剧。

要说DC旗下的漫画角色，最为集中的地区就是民风淳朴的哥谭市。这里有没有超能力的蝙蝠侠，以及围绕蝙蝠侠展开的一系列反派。和正义联盟其他拥有毁天灭地超能力的超级英雄相比，蝙蝠侠除了依靠聪明大脑、敏捷身手和无敌财富，几乎一无所有。即便如此，他依旧负重前行，倔强地担负起哥谭市的一切，让生活在这篇暗无天日城市的人看到，光明依旧存在。

 

《哥谭》的故事发生在蝙蝠侠出现之前，整部剧可以说是在为蝙蝠侠诞生做铺垫，详细地介绍了蝙蝠侠出现之前哥谭市格局。

故事的主角当仁不让落在哥谭警局局长戈登身上，与之相对的还有和戈登同时代的众多反派角色。企鹅人、谜语人、杰罗姆/杰罗麦、斯特兰奇教授、疯帽匠、毒藤女、贝恩等众多反派纷纷和戈登产生羁绊。像双面人这种非同时期的角色，只能露个小脸意思一下。

 

本剧完结的最重要原因是版权问题。《哥谭》由Fox电视台拍摄，今年迪斯尼又恰好收购了Fox。漫威早已被迪斯尼收购，而DC的版权在华纳手里，华纳当然不能看着自己的角色给对手打工，于是这部剧只能走向完结。

也因为版权的缘故，剧中很多观众熟悉的角色不能使用本名出现。

比如这里小丑不能叫小丑，一会儿杰罗姆、一会儿杰罗麦的，小丑Joker的名字更是没法用，只能约瑟夫Joseph、约翰John、杰Jay什么的蹭蹭擦边球。

比如这季出现的新角色沃克，其实她是叫阿曼达·沃勒，那个掌控自杀小队的女人，在这里只能成为雷霄奥古的女儿妮莎奥古。

比如最重要的蝙蝠侠也无法出现名字，他成了大家都知道却大家都不能说的人，只能说是一个“老朋友”。好在本季最终完结时的logo以蝙蝠侠标志结尾，算是一个小小彩蛋。

 

这季的新角色能够挑起反派大梁的就是大家心中的狼灭贝恩了。

戈登曾经的战友爱德华多，在沃克和斯特兰奇教授的合作下，化身贝恩。贝恩出场，自然少不了他标志性的断背脊椎杀，毕竟“正骨推拿找贝恩”，这次倒霉的是管家侠。

另外还有一些等长时间很短的小角色，比如企鹅人的小跟班进化成了疤面人与腹语术者，碍于完结季篇幅限制，这些角色只能简单亮相一下，带出标志性的言语动作让观众们打个眼。

 

一直到最后一集，猫女演员终于换人了。可能考虑角色成长发育要配合剧中时间，新猫女是一位更加成熟性感的女演员。莉莉·西蒙斯 Lili Simmons演猫女还是蛮合适的，她在《黑吃黑》中扮相就很惊艳。

原来的少年猫女的演员卡麦伦·比康多瓦 Camren Bicondova年幼时脸型还是比较符合猫咪形象，长大后应该是只橘猫，实在缺少点灵性。

 

企鹅人和谜语人的表现不需要多言，他们俩撑起了整部《哥谭》的反派世界。他们都是野心勃勃的“正经”犯罪分子，梦想着统一哥谭市，癫狂中带着喜感。他们对哥谭充满感情，并不像毁灭哥谭，只是想要统治哥谭，当他们拿起枪保卫家园时，很感人又不违和。

 

另一位勇气可嘉，前途无量的角色就是卡梅隆·莫纳汉 Cameron Monaghan了。他在年仅22岁时就开始挑战“小丑”这个角色，尽管这个角色没有冠以小丑之名，但具备小丑之实。

剧中杰罗麦重现《致命玩笑》中小丑诞生经典一幕，坠入ACE化工厂的原液中，最终成为面目可憎的小丑。

他的表演鬼魅狂狷，整体感觉十分夸张，既要传递出混乱无序的感觉，又要表现出邪恶疯狂的样子，而且还要一个人表演出两种感觉的小丑，着实很难。要知道在他之前是杰克·尼科尔森影帝版的小丑，被公认最为贴切的希斯莱杰版小丑。尽管相比之下，卡梅隆的小丑带着青涩，但依旧让人无比看好。

 

人民警察为人民，哥谭市的警察原本还只是些拿黑钱下黑手的黑镜，在戈登不懈的改造下，这些人被唤醒良知，成为保卫哥谭市的中坚力量。哥谭市警察们撑起本季重头戏，在弹尽粮绝的情况下依旧努力保卫家园。

过程越是热血，结局就越是感人。看完整季在回看这季第一集时，角色身上展现出为了保卫家园慷慨赴死的感觉愈发浓烈。期间还有芭芭拉硬核生宝宝，证明了哥谭市没有怂人。

 

（怀着戈登孩子的前女友，被曾经是前女友的现女友推着去接生，后面跟着现女友的前男友，以及前男友的现任男友。）

这里最狗血的地方是观众看着并不觉得这里狗血，而是很自然的事情！


大战之后，戈登从警监升任哥谭警局局长，蓄着标志性的小胡子，企鹅人带上标志性的单片小眼镜和燕尾服，谜语人穿上满是问号的绿色西服，大家都换成了漫画中的经典扮相。哥谭还是那个熟悉的哥谭。

 

剧中的哥谭市从未有过阳光灿烂的日子，总是阴云密布令人十分压抑。就在这样的困境中，哥谭市人们依旧没有放弃希望，选择在黑暗中仰望光明。

年轻的戈登说过：“这个世界，看似黑暗，但光明仍然存在。”因为在黑暗之中有哥谭的黑暗骑士在守护大家，剩下的有戈登扮演光明骑士带着大家奔向光明，所以别看哥谭看似黑暗，其实光明就在不远处。

 

角色丰满，演绎精彩，

拥抱黑暗，追求光明。

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8.3 

哥谭 (2014)

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哥谭/Gotham(2014)
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