拥抱黑暗,追求光明——《哥谭第5季》 今天介绍美剧《哥谭第5季》。 片名Gotham Season5(2019),别名哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇。 DC的美剧,讲述发生在民风淳朴哥谭市的一系列故事。本剧在2019年五季完结,想看的人可以放心观看,免去追剧烦恼。 从2014年《哥谭》第一季开播,直到2019年《哥谭》第五季完结,陪伴观众五年的漫改剧终于走到最终季落下帷幕。总体来说这部剧质量很高,在所有DC漫改剧中质量上乘,即便不是第一也是第二的神剧。 要说DC旗下的漫画角色,最为集中的地区就是民风淳朴的哥谭市。这里有没有超能力的蝙蝠侠,以及围绕蝙蝠侠展开的一系列反派。和正义联盟其他拥有毁天灭地超能力的超级英雄相比,蝙蝠侠除了依靠聪明大脑、敏捷身手和无敌财富,几乎一无所有。即便如此,他依旧负重前行,倔强地担负起哥谭市的一切,让生活在这篇暗无天日城市的人看到,光明依旧存在。 《哥谭》的故事发生在蝙蝠侠出现之前,整部剧可以说是在为蝙蝠侠诞生做铺垫,详细地介绍了蝙蝠侠出现之前哥谭市格局。 故事的主角当仁不让落在哥谭警局局长戈登身上,与之相对的还有和戈登同时代的众多反派角色。企鹅人、谜语人、杰罗姆/杰罗麦、斯特兰奇教授、疯帽匠、毒藤女、贝恩等众多反派纷纷和戈登产生羁绊。像双面人这种非同时期的角色,只能露个小脸意思一下。 本剧完结的最重要原因是版权问题。《哥谭》由Fox电视台拍摄,今年迪斯尼又恰好收购了Fox。漫威早已被迪斯尼收购,而DC的版权在华纳手里,华纳当然不能看着自己的角色给对手打工,于是这部剧只能走向完结。 也因为版权的缘故,剧中很多观众熟悉的角色不能使用本名出现。 比如这里小丑不能叫小丑,一会儿杰罗姆、一会儿杰罗麦的,小丑Joker的名字更是没法用,只能约瑟夫Joseph、约翰John、杰Jay什么的蹭蹭擦边球。 比如这季出现的新角色沃克,其实她是叫阿曼达·沃勒,那个掌控自杀小队的女人,在这里只能成为雷霄奥古的女儿妮莎奥古。 比如最重要的蝙蝠侠也无法出现名字,他成了大家都知道却大家都不能说的人,只能说是一个“老朋友”。好在本季最终完结时的logo以蝙蝠侠标志结尾,算是一个小小彩蛋。 这季的新角色能够挑起反派大梁的就是大家心中的狼灭贝恩了。 戈登曾经的战友爱德华多,在沃克和斯特兰奇教授的合作下,化身贝恩。贝恩出场,自然少不了他标志性的断背脊椎杀,毕竟“正骨推拿找贝恩”,这次倒霉的是管家侠。 另外还有一些等长时间很短的小角色,比如企鹅人的小跟班进化成了疤面人与腹语术者,碍于完结季篇幅限制,这些角色只能简单亮相一下,带出标志性的言语动作让观众们打个眼。 一直到最后一集,猫女演员终于换人了。可能考虑角色成长发育要配合剧中时间,新猫女是一位更加成熟性感的女演员。莉莉·西蒙斯 Lili Simmons演猫女还是蛮合适的,她在《黑吃黑》中扮相就很惊艳。 原来的少年猫女的演员卡麦伦·比康多瓦 Camren Bicondova年幼时脸型还是比较符合猫咪形象,长大后应该是只橘猫,实在缺少点灵性。 企鹅人和谜语人的表现不需要多言,他们俩撑起了整部《哥谭》的反派世界。他们都是野心勃勃的“正经”犯罪分子,梦想着统一哥谭市,癫狂中带着喜感。他们对哥谭充满感情,并不像毁灭哥谭,只是想要统治哥谭,当他们拿起枪保卫家园时,很感人又不违和。 另一位勇气可嘉,前途无量的角色就是卡梅隆·莫纳汉 Cameron Monaghan了。他在年仅22岁时就开始挑战“小丑”这个角色,尽管这个角色没有冠以小丑之名,但具备小丑之实。 剧中杰罗麦重现《致命玩笑》中小丑诞生经典一幕,坠入ACE化工厂的原液中,最终成为面目可憎的小丑。 他的表演鬼魅狂狷,整体感觉十分夸张,既要传递出混乱无序的感觉,又要表现出邪恶疯狂的样子,而且还要一个人表演出两种感觉的小丑,着实很难。要知道在他之前是杰克·尼科尔森影帝版的小丑,被公认最为贴切的希斯莱杰版小丑。尽管相比之下,卡梅隆的小丑带着青涩,但依旧让人无比看好。 人民警察为人民,哥谭市的警察原本还只是些拿黑钱下黑手的黑镜,在戈登不懈的改造下,这些人被唤醒良知,成为保卫哥谭市的中坚力量。哥谭市警察们撑起本季重头戏,在弹尽粮绝的情况下依旧努力保卫家园。 过程越是热血,结局就越是感人。看完整季在回看这季第一集时,角色身上展现出为了保卫家园慷慨赴死的感觉愈发浓烈。期间还有芭芭拉硬核生宝宝,证明了哥谭市没有怂人。 (怀着戈登孩子的前女友,被曾经是前女友的现女友推着去接生,后面跟着现女友的前男友,以及前男友的现任男友。) 这里最狗血的地方是观众看着并不觉得这里狗血,而是很自然的事情!

大战之后,戈登从警监升任哥谭警局局长,蓄着标志性的小胡子,企鹅人带上标志性的单片小眼镜和燕尾服,谜语人穿上满是问号的绿色西服,大家都换成了漫画中的经典扮相。哥谭还是那个熟悉的哥谭。 剧中的哥谭市从未有过阳光灿烂的日子,总是阴云密布令人十分压抑。就在这样的困境中,哥谭市人们依旧没有放弃希望,选择在黑暗中仰望光明。 年轻的戈登说过:“这个世界,看似黑暗,但光明仍然存在。”因为在黑暗之中有哥谭的黑暗骑士在守护大家,剩下的有戈登扮演光明骑士带着大家奔向光明,所以别看哥谭看似黑暗,其实光明就在不远处。 角色丰满,演绎精彩, 拥抱黑暗,追求光明。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 漫画(823) 犯罪(2397) 美国(8496) 惊悚(3433) 酷(1547) 剧情片(3439) 动作片(1486) 人性(1573) 美剧(2292)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.