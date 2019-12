定位喜剧体验回升——《明日传奇第3季》 今天聊聊美剧《明日传奇第3季》。 片名Legends of Tomorrow Season 3 / DC's Legends of Tomorrow (2017),别名DC明日传奇。 《明日传奇》本季和前两季最明显的变化就是剧集风格有所变化。原本前两季都是一本正经地修正时间线,众角色都是端着的状态,略微带有一点点DC黑暗阴郁风格,就差写死几个角色弄成苦大仇深的状态了。 到了第三季之后,《明日传奇》定位变为轻喜剧,编剧和演员们纷纷放飞自我,从假正经的状态中解放出来,变为不正经。他们充分利用穿梭时间的便利条件,前往各个著名历史时期,致敬兼调侃经典,把所有经典电影全部拉过来调侃了一番,带着观众们和著名历史人物见面,游览名胜古迹。 准确定位之后,《明日传奇》拍到第三季反而显得特别有趣。明日传奇小队的角色们没有了角色偶像包袱后,能够以更加轻松地状态完成任务。 但从观众们的打分可以看出,《明日传奇》三季以来呈现渐入佳境的状态,每季评分都在逐步提升。 第二季结尾,明日传奇小队终于解决了反派,却发现时间线已经完全混乱,2016年的大城市里恐龙到处乱窜。第三季自然就要解决这些混乱。 离队许久的里普·亨特Rip Hunter建立了时空管理局,主要职责就是修复错乱的时间线。毕竟从明日传奇小队单飞的里普对明日传奇小队的做事风格十分了解,总不能每次修复简单事件的时候都整得鸡飞狗跳,里普更喜欢以平稳可靠的方式解决问题。 人争一口气佛受一炷香。明日传奇小队本来觉得自己处理问题的方式还是挺爽快的,没想自己成了里普眼中的反面教材,甚至被时间管理局当做笑话。 不管自己有多么不靠谱,那也不能由着一群毛头小子耻笑啊,于是明日传奇小队开始寻找一切机会证明自己,要让时间管理局的小的们看看自己的厉害。 时间管理局将事故等级分为1级至10级,级别越高,对时间线的破坏力越大。 果不其然,明日传奇小队一出马,就将1级事故“成功”升级为顶级,原本可能只是影响都市传说的小事故,变成了将要改变未来历史的大事故。小队成员也开始佩服自己的搞事能力。 沿着开头几集定下的不着调的基调,《明日传奇》第三季就这样在无厘头的路线下演了下去。看多了苦哈哈的《绿箭侠》《闪电侠》啥的,再看看这部喜剧向《明日传奇》,还真的是很有趣。 人员更迭是明日传奇小队的常态,随着冰冻队长、火凤凰的退出,雌狐加入,本季又有了新的常驻角色闪电小子。大家围绕守护时间线这个目标,慢慢成为相亲相爱一家人。 本季的一大惊喜就是康斯坦丁的加入。 2014年的《康斯坦丁》第一季被砍后,剧迷们唏嘘不已。马特·瑞安 Matt Ryan被称为最为还原的康斯坦丁,不论外形还是气质,完全就是渣康该有的样子。 随着客串深入,康斯坦丁完全有可能成为和闪电小子一样的常驻角色。 本季还有一个效能是帮助其他剧中退役的角色安排工作。闪电小子在《闪电侠》中成长后,开始加入明日传奇小队,成为常驻角色,神速力让他成了小队外挂,任何时候编剧想要偷懒的话,闪电小子就派上用场了。 本季引出的反派也是在《绿箭侠》中挂掉的达米恩·达克。 达克还不是本季的最终大boss马卢斯,本季的最终boss马卢斯是一个名字都被人叫错的恶魔。他主控时间,于是苦心积虑破坏时间线,想要突破时间的枷锁来到人间作妖。 本季出现的关键图腾,则出自雌狐所在部落,正好和《雌狐:大电影》结合起来。 结局自然是邪不胜正,明日传奇小队顺利解决掉了这个Boss,顺便洗白了一些角色。毕竟如果不洗白一些角色,小队成员的一些迷之举动无法解释。 严重怀疑前任船长、现任局长里普·亨特的颈椎有问题,任何时候说话都要勾着背、伸着脖,然后斜着眼睛瞟着你。拜托加入一点感情好不好。 本季和第二季一样,第X集是联动剧的收尾。 联动剧主要取了正剧中的人物,如果只是单独看联动剧,影响不大。而联动剧对后续人物角色还是有点影响,火凤凰就此退出明日传奇。 考虑到联动剧牵扯到四部剧,可以考虑以下观看顺序。 这次四剧联动大事件是《地球X的危机》(Crisis on Earth-X)。《地球X的危机》一共有4集,前两集在11月27日《超女》第3季第8集和《绿箭侠》第6季第8集播出,后两集在11月28日《闪电侠》第4季第8集和《明日传奇》第3季第8集播出。 《地球X的危机》始于巴里·艾伦Barry和艾瑞斯Iris的婚礼,四部剧的超级英雄们应邀参加婚礼。当所有英雄齐聚中心城参加庆典仪式时,来自平行宇宙地球X的坏蛋带着一个可怕的目的前来搅局。 在地球X上,那里的德国赢了二战,地球X上的邪恶绿箭、暗黑超女Overgirl是一对情侣,还是纳粹的黑暗统领,入侵理由是地球X的暗黑超女濒死,前来抢夺地球超女的心脏。 CW的剧被戏称为美国马桶台,主要就是因为他们喜欢用各种小鲜肉,在荧幕上组CP。这次四剧联动大事件也不例外,不仅起因是结婚,收尾也是结婚,狗粮足足的。 冰冻队长的演员温特沃斯·米勒,本身就是一位同性恋,这次本色出演,也是狂撒狗粮。冰冻队长、闪电侠艾伦和韦斯特、绿箭侠奎恩和斯莫克纷纷撒狗粮,该结婚的都结婚了。 地球角色聚在一起拍了一张全家福,也是挺喜庆的。 这次联动比起上次联动,整体好了一些。 人物角色刻画和剧情编排更加饱满。傻白甜超女化身黑暗超女气场十足,说不定也能挽救一下收视低迷的《超女》。 人员更迭职责不变, 定位喜剧体验回升。 点击这里: 近期影视推荐

