废柴造传奇——《明日传奇第4季》

今天聊聊美剧《明日传奇第4季》。

片名Legends of Tomorrow Season 4 / DC's Legends of Tomorrow (2018)，别名DC明日传奇。

《明日传奇》第三季对付的目标是魔法生物，来自地狱的马卢斯，主要原因就是康斯坦丁的强势加入。自从渣康加入明日传奇小队后，《明日传奇》的走向定位也发生了变化。

《明日传奇》第四季中，康斯坦丁更是成为常驻队员。口嫌体正直，尽管渣康嘴上很傲娇地表示，老子都是单干的，绝对不愿意加入小队，但是渣康还是毫不犹豫地加入了小队。

因此渣康这次要对付的是来自地狱的恶魔尼禄，一个实力远超渣康的恶魔。单凭渣康自己单打独斗，根本没有胜算。于是习惯了骗人又骗鬼的渣康，选择利用队友，阻止恶魔尼禄。

代表美漫魔法世界的渣康加入后，《明日传奇》片头也从原先的科幻风，变成了现在的奇幻风。

原本冷峻炫酷的金属色logo变成了现在久经地狱烈火重生的火红logo。

走奇幻风的优点就是可以尽情的胡说八道，不要像科幻一样，编出一堆生硬的理由。奇幻风只要用魔法解释一切就行，需要用拳头办事的时候，就说是魔法不能所及，需要用省事的时候，就直接施法完事。就像第三季中加入的闪电小子一样，魔法是一个非常好用的工具。

相信大家也注意到了本剧片头logo变化，原本CW出品加上了Netflix出品。因此本季没有和《绿箭侠》《闪电侠》《超女》其他几部剧的联动剧。

而且细心的观众可以发现，绿箭侠、闪电侠、超女这些剧中的角色统统没有出现过。甚至在主题乐园需要他们出现的时候，都只是用了其他角色玩了一下cosplay，正说明这部剧的所属发生变化。

不过几部剧依旧处于同一个剧集宇宙，准备观看的话，可以考虑以下观看顺序。

科幻风变为奇幻风后，本季主打对付魔法生物。

前几集中，各种魔法生物接连出现。一切原因都是时间线发生错乱的后果。明日传奇小队自然要接着处理这些魔法生物。

也正是得益于转型奇幻风，本季可以尝试更多的拍摄风格，还不会显得违和。

比如疯狂吐槽DC、吐槽迪斯尼、吐槽苹果亚马逊、吐槽宝莱坞、吐槽流行文化……只有你想不到，没有《明日传奇》吐不到。

本季主要对付恶魔尼禄。这位恶魔尼禄和罗马暴君同名，他是地狱里的一位野心勃勃的年轻恶魔，他的理想就是建立自己的地狱大军，推翻地狱三巨头的统治，同时占领人间。

作为新生代恶魔，尼禄充分掌握了新媒体方法，利用人们安装软件APP不看服务条款的特点，在安装软件APP的时候让人们稀里糊涂地签订出卖灵魂契约。随后尼禄开始大肆传播恐惧，利用人们脆弱的心理来扩充自己的地狱大军。

明日传奇小队们自然不会袖手旁观，他们众志成城，上刀山下火海，想出了对付尼禄的办法。

《明日传奇》四季走来，分数一路走高。剧集娱乐性日益增强，早早弃剧的人绝对遭受损失。

《明日传奇》中角色成长肉眼可见。原本里普船长组建小队时，选人用人机制十分公开透明，就是要选择那些被后世认定为失败者的废柴，即便这些废柴执行任务的途中挂掉，也不会有人记得他们。

随着这些角色陪伴我们走过四年时间，这些当年的废柴们不仅没有废掉，反而成了人们口中的“传奇”，即便是喜欢单打独斗的人都找到了团队归属感。

原本《明日传奇》都是收留一些在《绿箭侠》《闪电侠》《超女》失业的超级英雄，现在每个人都找到了属于自己的一片天地。观众们看着角色一路成长，就像看着自己的孩子一路成长，心里肯定特别开心。

科幻转奇幻，

废柴造传奇。

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