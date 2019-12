废柴造传奇——《明日传奇第4季》 今天聊聊美剧《明日传奇第4季》。 片名Legends of Tomorrow Season 4 / DC's Legends of Tomorrow (2018),别名DC明日传奇。 《明日传奇》第三季对付的目标是魔法生物,来自地狱的马卢斯,主要原因就是康斯坦丁的强势加入。自从渣康加入明日传奇小队后,《明日传奇》的走向定位也发生了变化。 《明日传奇》第四季中,康斯坦丁更是成为常驻队员。口嫌体正直,尽管渣康嘴上很傲娇地表示,老子都是单干的,绝对不愿意加入小队,但是渣康还是毫不犹豫地加入了小队。 因此渣康这次要对付的是来自地狱的恶魔尼禄,一个实力远超渣康的恶魔。单凭渣康自己单打独斗,根本没有胜算。于是习惯了骗人又骗鬼的渣康,选择利用队友,阻止恶魔尼禄。 代表美漫魔法世界的渣康加入后,《明日传奇》片头也从原先的科幻风,变成了现在的奇幻风。 原本冷峻炫酷的金属色logo变成了现在久经地狱烈火重生的火红logo。 走奇幻风的优点就是可以尽情的胡说八道,不要像科幻一样,编出一堆生硬的理由。奇幻风只要用魔法解释一切就行,需要用拳头办事的时候,就说是魔法不能所及,需要用省事的时候,就直接施法完事。就像第三季中加入的闪电小子一样,魔法是一个非常好用的工具。 相信大家也注意到了本剧片头logo变化,原本CW出品加上了Netflix出品。因此本季没有和《绿箭侠》《闪电侠》《超女》其他几部剧的联动剧。 而且细心的观众可以发现,绿箭侠、闪电侠、超女这些剧中的角色统统没有出现过。甚至在主题乐园需要他们出现的时候,都只是用了其他角色玩了一下cosplay,正说明这部剧的所属发生变化。 不过几部剧依旧处于同一个剧集宇宙,准备观看的话,可以考虑以下观看顺序。 科幻风变为奇幻风后,本季主打对付魔法生物。 前几集中,各种魔法生物接连出现。一切原因都是时间线发生错乱的后果。明日传奇小队自然要接着处理这些魔法生物。 也正是得益于转型奇幻风,本季可以尝试更多的拍摄风格,还不会显得违和。 比如疯狂吐槽DC、吐槽迪斯尼、吐槽苹果亚马逊、吐槽宝莱坞、吐槽流行文化……只有你想不到,没有《明日传奇》吐不到。 本季主要对付恶魔尼禄。这位恶魔尼禄和罗马暴君同名,他是地狱里的一位野心勃勃的年轻恶魔,他的理想就是建立自己的地狱大军,推翻地狱三巨头的统治,同时占领人间。 作为新生代恶魔,尼禄充分掌握了新媒体方法,利用人们安装软件APP不看服务条款的特点,在安装软件APP的时候让人们稀里糊涂地签订出卖灵魂契约。随后尼禄开始大肆传播恐惧,利用人们脆弱的心理来扩充自己的地狱大军。 明日传奇小队们自然不会袖手旁观,他们众志成城,上刀山下火海,想出了对付尼禄的办法。 《明日传奇》四季走来,分数一路走高。剧集娱乐性日益增强,早早弃剧的人绝对遭受损失。 《明日传奇》中角色成长肉眼可见。原本里普船长组建小队时,选人用人机制十分公开透明,就是要选择那些被后世认定为失败者的废柴,即便这些废柴执行任务的途中挂掉,也不会有人记得他们。 随着这些角色陪伴我们走过四年时间,这些当年的废柴们不仅没有废掉,反而成了人们口中的“传奇”,即便是喜欢单打独斗的人都找到了团队归属感。 原本《明日传奇》都是收留一些在《绿箭侠》《闪电侠》《超女》失业的超级英雄,现在每个人都找到了属于自己的一片天地。观众们看着角色一路成长,就像看着自己的孩子一路成长,心里肯定特别开心。 科幻转奇幻, 废柴造传奇。 点击这里: 近期影视推荐

