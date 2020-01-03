让一切事情告一段落——《绝命毒师电影：续命之徒》

今天聊聊电影《绝命毒师电影：续命之徒》。

片名El Camino: A Breaking Bad Movie / Greenbriar (2019)，别名格林布莱尔。

2008年时，《绝命毒师》第一季横空出世。尽管只有短短的7集试水，但观众反响极为热烈，一部神剧就此诞生。

随后六年内，《绝命毒师》凭着出色剧情和精湛表演，横扫各类奖项，拿奖拿到手软，老白和小粉也成了炽手可热的一线明星。

本剧也凭借Metacritic网站（Metacritic的评分是收录各媒体的评分，并综合得出的评分）99分（满分100）的成绩，成为写入吉尼斯世界纪录大全的“世界上最高评分电视剧”。

六季《绝命毒师》只有短短62集，观众们看完后都有一种还没过完瘾的感觉，如果还能有同样水准的后续作品该多好。

讲述《绝命毒师》前传的《风骚律师》同样叫好又叫座，凭借其黑色幽默和冷峻风格，成为另一部高分美剧。

《绝命毒师》第一季是2008年上映，这部电影是2019年上映，十一年可以让人改变很多，比如小粉的发际线和肚腩，比如陶德肉眼可见的发福。

不变的是观众们对这部神剧的喜爱。

这部《续命之徒：绝命毒师电影》应该算是有生之年系列的一部电影了。在经历了诸多烟雾弹后，观众们万万没有想到，真的能够可以再一次看到小粉、老白等一众熟悉角色。

本片由接盘侠Netflix出品，原出品方AMC反而显得落后了。影片讲述小粉从囚禁地牢逃出生天后，寻找自我，奔向自由的故事。

期间闪回穿插了大量电视剧中的情节，观众们熟悉的角色悉数回归。老白、简、老麦、猴子和瘦子、老乔、陶德……这些角色统统亮相，给整个故事画上一个完美句号。

《续命之徒：绝命毒师电影》不是一部平常的电影，如果没有看过美剧《绝命毒师》的观众，在观影时肯定会产生很多疑问。大家可能会对闪回的情节和人物十分陌生。

不过作为史上评分最高、而且没有烂尾的美剧，《绝命毒师》绝对是任何美剧入门的必修课，没看过的话实在说不过去啦。

但正如导演文斯·吉里根接受采访时说的：“《续命之徒》纯粹是一部献给粉丝的电影，只有对《绝命毒师》有足够感情的观众，才会喜欢这样一部没多少噱头的作品。”

影片并不玩噱头，只是给整个系列一个交代，让观众们跟随小粉寻找自己的内心。

小粉在片中的每段经历都对应着一段在剧中的过往。曾经那个懵懵懂懂的新手菜鸟，已经磨练成为独当一面的大咖。或许在最初，小粉是老白身边的猪队友，但能够在各种神仙打架中活到最后，自然也有两把刷子。

一切尘埃落定后，小粉只想去到当初约定的地方寻找一片安宁。寻找安宁的过程并不轻松，每一步都充满艰辛。

每走一步，小粉都都在重拾自己的状态，出走半生，小粉虽然不会再是当初那个目光清澈的少年，但也看过人世铅华，终于知道自己需要什么。

逃亡的续命之徒终于成为自由的重生之人。

粉丝向的《绝命毒师电影：续命之徒》让一切事情告一段落，传奇终将落幕，落幕时掀起的尘埃也随着这部大电影慢慢落定。

看完后，观众们和角色们可以一起放下。不论回忆多么美好、多么难以忘怀，回忆终将是回忆，最好的缅怀就是让回忆成为激励我们前进的动力。

再见，杰西平克曼。

你好，德里斯科尔。

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