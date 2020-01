让一切事情告一段落——《绝命毒师电影:续命之徒》 今天聊聊电影《绝命毒师电影:续命之徒》。 片名El Camino: A Breaking Bad Movie / Greenbriar (2019),别名格林布莱尔。 2008年时,《绝命毒师》第一季横空出世。尽管只有短短的7集试水,但观众反响极为热烈,一部神剧就此诞生。 随后六年内,《绝命毒师》凭着出色剧情和精湛表演,横扫各类奖项,拿奖拿到手软,老白和小粉也成了炽手可热的一线明星。 本剧也凭借Metacritic网站(Metacritic的评分是收录各媒体的评分,并综合得出的评分)99分(满分100)的成绩,成为写入吉尼斯世界纪录大全的“世界上最高评分电视剧”。 六季《绝命毒师》只有短短62集,观众们看完后都有一种还没过完瘾的感觉,如果还能有同样水准的后续作品该多好。 讲述《绝命毒师》前传的《风骚律师》同样叫好又叫座,凭借其黑色幽默和冷峻风格,成为另一部高分美剧。 《绝命毒师》第一季是2008年上映,这部电影是2019年上映,十一年可以让人改变很多,比如小粉的发际线和肚腩,比如陶德肉眼可见的发福。 不变的是观众们对这部神剧的喜爱。 这部《续命之徒:绝命毒师电影》应该算是有生之年系列的一部电影了。在经历了诸多烟雾弹后,观众们万万没有想到,真的能够可以再一次看到小粉、老白等一众熟悉角色。 本片由接盘侠Netflix出品,原出品方AMC反而显得落后了。影片讲述小粉从囚禁地牢逃出生天后,寻找自我,奔向自由的故事。 期间闪回穿插了大量电视剧中的情节,观众们熟悉的角色悉数回归。老白、简、老麦、猴子和瘦子、老乔、陶德……这些角色统统亮相,给整个故事画上一个完美句号。 《续命之徒:绝命毒师电影》不是一部平常的电影,如果没有看过美剧《绝命毒师》的观众,在观影时肯定会产生很多疑问。大家可能会对闪回的情节和人物十分陌生。 不过作为史上评分最高、而且没有烂尾的美剧,《绝命毒师》绝对是任何美剧入门的必修课,没看过的话实在说不过去啦。 但正如导演文斯·吉里根接受采访时说的:“《续命之徒》纯粹是一部献给粉丝的电影,只有对《绝命毒师》有足够感情的观众,才会喜欢这样一部没多少噱头的作品。” 影片并不玩噱头,只是给整个系列一个交代,让观众们跟随小粉寻找自己的内心。 小粉在片中的每段经历都对应着一段在剧中的过往。曾经那个懵懵懂懂的新手菜鸟,已经磨练成为独当一面的大咖。或许在最初,小粉是老白身边的猪队友,但能够在各种神仙打架中活到最后,自然也有两把刷子。 一切尘埃落定后,小粉只想去到当初约定的地方寻找一片安宁。寻找安宁的过程并不轻松,每一步都充满艰辛。 每走一步,小粉都都在重拾自己的状态,出走半生,小粉虽然不会再是当初那个目光清澈的少年,但也看过人世铅华,终于知道自己需要什么。 逃亡的续命之徒终于成为自由的重生之人。 粉丝向的《绝命毒师电影:续命之徒》让一切事情告一段落,传奇终将落幕,落幕时掀起的尘埃也随着这部大电影慢慢落定。 看完后,观众们和角色们可以一起放下。不论回忆多么美好、多么难以忘怀,回忆终将是回忆,最好的缅怀就是让回忆成为激励我们前进的动力。 再见,杰西平克曼。 你好,德里斯科尔。 点击这里: 近期影视推荐

