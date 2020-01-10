酣畅紧凑再爽一季——《反击第7季》

今天聊聊美剧《反击第7季》。

片名Strike Back Season 7 (2019)，别名勇者逆袭(台) / 绝地反击(港)。

原本五季完结的英剧《反击》，被美国人接手后又续拍了第六季，现在第七季也很顺利地完成制作。

就从第七季的质量来看，稳稳地超过第六季，续拍第八季也毫无悬念，我们可以在2020年静静地等待20分部在新一季登场。

本季将战场搬到东南亚，让20分部的小伙伴们远赴重洋，再一次解决可能引发世界大战的争端。

本季中，俄罗斯核弹在运输途中被拦截，各方势力纷纷抢夺核弹。

其中有马来西亚本土势力，也有来自俄罗斯的叛变特工势力，夹在其中的20分部也当仁不让地参与核弹争夺。

整体情节比起上一季有了很大进步，不再那么无脑打打杀杀，而是注重前后剧情的连贯性和逻辑性，观影效果明显增强很多。

20分部是英国一支特种作战部队，主要从事秘密情报搜集、境外反恐任务，组建目的就是可以快速隐蔽地解决针对英国的恐怖主义威胁。

说起来是个秘密部队，做事要低调谨慎，实际干活的时候，20分部整出的动静比谁都大，生怕别人不知道他们来了。这也成了剧中的一个自嘲点，每每看到这里，大家都会会心一笑。

铁打的20分部，流水的兵。

20分部的成员变化很大，从第一季到现在，人员变化了好几茬，有的人死于非命、有的人选择退休。

能够存到最后的也就是20分部的名号。

世界动荡不安的时候，极端民族主义就会抬头并且愈演愈烈。不论大国还是小国，都是一样的情况。

好在小国只能在有限的范围内扑腾，而大国就不一样，很可能就引发新的世界大战。

鹰酱和毛熊都不给力时，那就只能靠着昔日的日不落帝国约翰牛来维护世界和平了。

这次20分部的成员是英姿飒爽的格雷西·诺文、稳重的“临时队长”托马斯·麦克·麦卡利斯特、“好士兵”塞缪尔·怀亚特，计算机高手马尼莎·切特里、新任指挥官亚历山大·柯川，以及从俄罗斯特种部队阿尔法小组转过来的临时工卡特里娜·扎科娃。

前三人都是从第六季一路走来的老面孔，不需要作过多介绍。别看这些人大大咧咧的，稍微花点心思就能骗到，比如“你是我见过的最好的士兵”这招就特别好用。

马尼莎·切特里在第一季中曾经登场，是一名计算机黑客，更多时候是作为工具人。

鉴于20分部有死指挥官的优良传统，亚历山大·柯川敢来担任本季的指挥官，还是需要不小的勇气，很多时候他都在死亡边缘徘徊。

事实上，他也用自己的履历证明自己无比适合这个极具叛逆精神的20分部。

卡特里娜·扎科娃拥有超模的面孔和身材，按理说这种美女回头率太高，不适合隐蔽，不利于做特工。

卡特里娜·扎科娃用自己的实力证明自己并不是花瓶，而是忠肝义胆智勇双全的优秀特工。

本季很有一种带着观众们看使命召唤直播的感觉，一言不合就突突突和啪啪啪。

光看片头的警示就可以了解本剧的尺度，Violence、Nudity、AdultContent、Adult Language，未成年人不要观看。

喜欢战争题材的观众可别错过。本季最为亮眼的一段出现在第9集，20分部贡献了一个精彩丰呈的长镜头，在村庄内长达五分钟的长镜头十分带感，绝境中的20分部凭借自身过硬的战斗素养和默契的战术配合，硬生生杀出一条血路。

配方不变制作升级，

打打杀杀哒哒啪啪，

牛牛毛熊联手御敌，

酣畅紧凑再爽一季。

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