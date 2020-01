酣畅紧凑再爽一季——《反击第7季》 今天聊聊美剧《反击第7季》。 片名Strike Back Season 7 (2019),别名勇者逆袭(台) / 绝地反击(港)。 原本五季完结的英剧《反击》,被美国人接手后又续拍了第六季,现在第七季也很顺利地完成制作。 就从第七季的质量来看,稳稳地超过第六季,续拍第八季也毫无悬念,我们可以在2020年静静地等待20分部在新一季登场。 本季将战场搬到东南亚,让20分部的小伙伴们远赴重洋,再一次解决可能引发世界大战的争端。 本季中,俄罗斯核弹在运输途中被拦截,各方势力纷纷抢夺核弹。 其中有马来西亚本土势力,也有来自俄罗斯的叛变特工势力,夹在其中的20分部也当仁不让地参与核弹争夺。 整体情节比起上一季有了很大进步,不再那么无脑打打杀杀,而是注重前后剧情的连贯性和逻辑性,观影效果明显增强很多。 20分部是英国一支特种作战部队,主要从事秘密情报搜集、境外反恐任务,组建目的就是可以快速隐蔽地解决针对英国的恐怖主义威胁。 说起来是个秘密部队,做事要低调谨慎,实际干活的时候,20分部整出的动静比谁都大,生怕别人不知道他们来了。这也成了剧中的一个自嘲点,每每看到这里,大家都会会心一笑。 铁打的20分部,流水的兵。 20分部的成员变化很大,从第一季到现在,人员变化了好几茬,有的人死于非命、有的人选择退休。 能够存到最后的也就是20分部的名号。 世界动荡不安的时候,极端民族主义就会抬头并且愈演愈烈。不论大国还是小国,都是一样的情况。 好在小国只能在有限的范围内扑腾,而大国就不一样,很可能就引发新的世界大战。 鹰酱和毛熊都不给力时,那就只能靠着昔日的日不落帝国约翰牛来维护世界和平了。 这次20分部的成员是英姿飒爽的格雷西·诺文、稳重的“临时队长”托马斯·麦克·麦卡利斯特、“好士兵”塞缪尔·怀亚特,计算机高手马尼莎·切特里、新任指挥官亚历山大·柯川,以及从俄罗斯特种部队阿尔法小组转过来的临时工卡特里娜·扎科娃。 前三人都是从第六季一路走来的老面孔,不需要作过多介绍。别看这些人大大咧咧的,稍微花点心思就能骗到,比如“你是我见过的最好的士兵”这招就特别好用。 马尼莎·切特里在第一季中曾经登场,是一名计算机黑客,更多时候是作为工具人。 鉴于20分部有死指挥官的优良传统,亚历山大·柯川敢来担任本季的指挥官,还是需要不小的勇气,很多时候他都在死亡边缘徘徊。 事实上,他也用自己的履历证明自己无比适合这个极具叛逆精神的20分部。 卡特里娜·扎科娃拥有超模的面孔和身材,按理说这种美女回头率太高,不适合隐蔽,不利于做特工。 卡特里娜·扎科娃用自己的实力证明自己并不是花瓶,而是忠肝义胆智勇双全的优秀特工。 本季很有一种带着观众们看使命召唤直播的感觉,一言不合就突突突和啪啪啪。 光看片头的警示就可以了解本剧的尺度,Violence、Nudity、AdultContent、Adult Language,未成年人不要观看。 喜欢战争题材的观众可别错过。本季最为亮眼的一段出现在第9集,20分部贡献了一个精彩丰呈的长镜头,在村庄内长达五分钟的长镜头十分带感,绝境中的20分部凭借自身过硬的战斗素养和默契的战术配合,硬生生杀出一条血路。 配方不变制作升级, 打打杀杀哒哒啪啪, 牛牛毛熊联手御敌, 酣畅紧凑再爽一季。 点击这里: 近期影视推荐

