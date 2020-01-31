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厚积薄发——《福尔摩斯：演绎法第5季》

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2020-1-31 21:37:06

厚积薄发——《福尔摩斯：演绎法第5季》

今天聊聊美剧《福尔摩斯：演绎法第5季》。

片名Elementary Season 5 (2016)。

 

随着观众们一路《福尔摩斯：演绎法》追过来，当年这部被人诟病山寨的美剧逐渐走出了属于自己的风格，整个第五季拍出了令人满意的观影效果。

 

2010年BBC推出的英剧《神探夏洛克》，凭借其精彩有趣的推理、充满强调的英式发音和富有张力的表演，成功展现了英剧的独特魅力。《神探夏洛克》也成功破圈，原本不看英剧的人被成功圈粉，口碑一路高涨。

在2012年《神探夏洛克》继续播出第2季时，CBS也推出了属于自己的美剧《福尔摩斯：演绎法》。

 

《福尔摩斯：演绎法》将华生变成女性，由刘玉玲扮演，又大大提升了华生的戏份。不像以往那些福尔摩斯作品中，华生只是插科打诨的辅助角色，《福尔摩斯：演绎法》中的华生不仅是福尔摩斯的好助手，很多时候更是破案的关键力量。

很多人无法接受华生变为女性，加上《福尔摩斯：演绎法》推出的时间点很明显就是在对抗英剧，这就让很多英剧簇拥转而不看好《福尔摩斯：演绎法》，甚至冠以山寨的名义。

好在《福尔摩斯：演绎法》坚持住了，不仅每季都能推出二十多个精彩有趣的案件，还能每年更新，至此拍完了五季，第六季也成功获得续订。

 

英剧的特点就是短小精悍，集中力量办大事，用有限的资源打磨一个故事。诚然写一个精彩的故事不容易，但要写二十几个一样精彩的故事更不容易。

《福尔摩斯：演绎法》走到现在，每集二十多个故事，每集都能保持不错水准，不得不令人佩服。

当初我看《福尔摩斯：演绎法》只有一条件，只要福尔摩斯和华生不滚床单就行。这部剧每集的案件都如此精彩，只要编剧脑子不抽，不强行安排CP，就不可能让人有弃剧理由。

 

当然并不是说《神探夏洛克》不好看，但至少我觉得要让英剧保持美剧的长度和更新频率，英剧不一定能够做得比美剧出色。

英剧懂得适度的道理，通过减少每季长度和集数来达到目的，但《神探夏洛克》每季评分稳步下降是不争事实。

美剧很多时候会烂尾，虎头蛇尾是通病，被收视率左右命运时，大部分美剧都逃不开这个命运。好在这部《福尔摩斯：演绎法》能够保持住一贯水准，每季评分还能实现稳步提升，可见品质把控到位。

走过五季的《福尔摩斯：演绎法》真正地实现了厚积薄发，一路追过来我也可以很自豪地表示，这是一部值得一看的优秀侦探剧。

 

除了这部剧实现了厚积薄发，剧中角色华生也实现了角色的厚积薄发。

就像前面说的，一般福尔摩斯主题作品中，唱主角的永远都是福尔摩斯，扮演福尔摩斯的角色也都极力刻画不同属性的大侦探。这部《福尔摩斯：演绎法》走到第五季，福尔摩斯的形象早已被人熟悉：聪明、正直、博学、自大、桀骜不驯。约翰尼·李·米勒 Jonny Lee Miller很好的完成了这个任务，让大家可以不被卷福版的福尔摩斯限定住想象力。

作为配角的华生则是常见的配角，甚至很多作品中担任丑角，《神探福尔摩斯》中的马丁·弗瑞曼也没能逃离这样的刻板印象。这里的刘玉玲则完全提供了另一种可能，华生并不只是躲在福尔摩斯光辉下的无名角色，更多时候华生才是发现关键元素的侦探。两位主角相辅相成，并不存在谁是绝对主角，而是双主角。

 

本季的压轴重头戏是对付SBK，纽约最危险的黑帮帮派。

原本在剧中亮相过的辛维尔Shinwell成了关键人物。辛维尔身负命案，又满怀寻求救赎的渴望，在负罪感的驱使下，他极力寻求赎罪的可能。辛维尔原本是SBK的一名成员，他想要将这个臭名昭著的帮派一锅端，不惜将自己置于危险境地。

前几集都是小打小闹的话，最后几集围绕SBK的才是最精彩的地方。能够存活十多年的帮派自然有其过人之处，SBK的智囊团也展开浑身解数和福尔摩斯一行人斗智斗勇。

 

本季中福尔摩斯换了发型。原本就不修边幅的福尔摩斯，这样更不需要打理发型了，也可以更快地前往案发现场。

除了外形变化，福尔摩斯角色身上发生的最大变故，就是遗传性精神疾病初现。

估计下一季会围绕他的疾病展开，很幸运的是本剧有双主角，如果只有一名主角的话，身患精神病还能神勇破案，就有些太扯了。

 

戏里戏外厚积薄发，

精彩刺激保持水准。

 

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7.4 

基本演绎法 (2012)

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