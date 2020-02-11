风风雨雨一路相伴——《福尔摩斯：演绎法第7季》

今天聊聊美剧《福尔摩斯：演绎法第7季》。

片名Elementary Season 7(2019)。

在第六季结尾时，福尔摩斯迫于超级巨头的压力，选择离开美国，前往英国开始新生活。因此在本季开始时，这对搭档们在美国的故事终于告一段落，他们重新回到经典的贝克街221B。

满心以为福尔摩斯和华生将在英国施展拳脚，开启一段全新旅程。可是没想到，去英国只是障眼法，福尔摩斯和华生在英国办了一集案件，就重新回到美国。

毕竟这是一部美剧，自然要发生在美国才更加合适。

本季是全剧完结季，这是一件十分令人遗憾的事情。作为一部质量上乘的侦探题材剧集，《福尔摩斯：演绎法》一直保持了比较稳定的水准。

和那些喜欢在侦探过程中强行加入各种CP组合的剧集一对比，本剧就是侦探剧中的一股清流。

本季一开始华生设定为女性时，饱受质疑，很多人对华生转性不理解。偏偏《福尔摩斯：演绎法》做到了，设置一位坚强聪慧女性作为主角，就是就很硬核，而且在CP风盛行的时候发展出最纯真的友谊，值得为此点赞。

作为全剧完结之作，本季在单元剧的形式上加上了一条主线。

从警监格雷森遭受枪击开始，本季的主线就隐隐浮出水面。福尔摩斯和华生这次需要面对的不是普通意义上的犯罪分子，而是隐藏很深的新时代恐怖分子。

依托互联网发家的大富豪奥丁·赖兴巴赫掌控了互联网的入口，可以十分方便地通过手中掌握的用户数据进行各种骚操作。赖兴巴赫并不在意用户隐私条款一类玩意儿，他只想着实现了自己心中的“正义”。为了达到他的“正义”，他可以完全无视各种法律规定，强行分析用户行为，并以此判断犯罪事件发生。他甚至说服了政府部门里大大小小的官员，让他们认同自己的做法。毕竟用国安局的说法，“如果可以阻止9·11，死一个人又算什么呢？”

随着互联网的影响力越来越大，人们对大数据的担心也越来越明显。光是赖兴巴赫式的人物，在国内国外就有很多大佬暗合，当绝对的权力缺少监管时，事情将会一发不可收拾。

为了让本剧有一个比较恰当的收尾，本季安排的反派也是响当当的人物，大型跨国集团老大赖兴巴赫。赖兴巴赫的能量不在福尔摩斯老爹莫兰德·福尔摩斯之下，莫兰德号称可以控制各国政商界，赖兴巴赫则可以向各国政商界抛出更加诱人的条件，以打败莫兰德。

也只有击败这样的对手，才配得上福尔摩斯的完结。

赖兴巴赫的设定有很多科幻作品的影子，他想要成为类似《少数派报告》的正义方，提前预知犯罪并阻止罪犯，但他的系统又不像《疑犯追踪》那样智能无懈可击，在判断未来犯罪行为难免产生偏差。因此赖兴巴赫为了让现实情况更加符合计算机计算结果，人为干预现实社会。

这就本末倒置了，用于服务人类的系统成了戕害人类迎合计算结果的刽子手。或许一开始人们还会认同赖兴巴赫的行为，但随着他愈发疯狂偏执，他也将更快地走向灭亡。

本季只有短短的13集，很多时候剧情都想在强行收尾，不少元素没有得到交代，略有遗憾。高智商是福尔摩斯无法抗拒的春药，当高智商角色出现时，没有安排一个令人信服的结局就会有些美中不足。

比如福尔摩斯女儿凯西出现了，福尔摩斯会不会像《罪恶黑名单》一样化身女儿奴呢，没有答案。

比如在第六季中被大肆营造气氛的莫里亚蒂一直没有出现，一直到最终季也只是作为姓名背景板。

总体来说这部剧质量优秀，在侦探题材剧集中是一部比较出色的作品。如果还没看或者没有看完的话，建议大家伙补一补，完全值得一追。

更希望大家可以找到像福尔摩斯和华生一样的纯真感情。他们之间的感情是纯粹的感情，并不是友人已达恋人未满的简单案情，也不是相互干渉的强制改变对方的占有，而是关键时候可以以命相托的过命之交。

风风雨雨一路相伴，

情真意切称职侦探。

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