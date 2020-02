大战一触即发世界毁灭边缘——《高堡奇人第2季》 今天聊聊美剧《高堡奇人第2季》。 片名The Man in the High Castle Season 2(2016)。 《高堡奇人》根据科幻作家菲利普·K·迪克 Philip K. Dick的小说改编,讲述一个完全架空的平行世界。 假设二战中获胜的轴心国,世界将如何? 当然,即便是架空的历史,作者也知道意呆利的战斗力是负的,在小说中获胜的轴心国仅仅是德意志帝国和日本太平洋合众国。 本季中详细刻画了两大帝国的地理版图,小说中都没有如此清晰的表述过。观众们可以在剧中的世界地图上清晰地看到德意志帝国、日本太平洋合众国和缓冲区。物理隔阂和心理隔阂造成了两个帝国之间的不信任,猜忌就像种子一样慢慢发芽。 在第一季中,众人围绕神秘影片展开生死追逐。女主角朱莉安娜·克雷恩顶着漂亮脸蛋和纤美身材,到处向人展示白莲花般的圣母凝视。在朱莉安娜的凝视下,德意志帝国、日本太平洋合众国,还有戏份颇多的抵抗组织纷纷败下阵来。 关键影片的下落完全按照朱莉安娜的心愿,朱莉安娜想给谁就给谁。只要朱莉安娜权衡利弊之后,她就可以决定影片交给谁。 朱莉安娜作为女主角,唯一的特质就是善良。全剧着重刻画她的善良,很多时刻就是由于朱莉安娜做出了关键选择,才推动历史向好的一面发展。 大概美丽也是她的一种显著特点,朱莉安娜就像爽文里的女主角一样,不说是人见人爱,也是人见人夸,仿佛大家都没见过这么漂亮的女子似的,所以即便按照德意志人种来算,朱莉安娜大概也是个符合标准的优质女性。 朱莉安娜·克雷恩看过神秘影片后,对影片中的内容困惑不已。为了进一步解开心中困惑,朱莉安娜来到美国德占区,改名为茱莉亚·米尔斯,接受副总指挥约翰·史密斯John Smith的庇护。 在德意志帝国老巢,这里路不拾遗、夜不闭户,仿佛这些“优秀人种”真的就像他们宣扬的那样优秀。 朱莉安娜在敌人老巢成长了许多,比起在第一季中的莽撞任性,在敌占区生活时,她似乎多了一分谨慎。德意志帝国一片祥和的表面下是各种暗流涌动,一方面要排查可能的抵抗组织,另一方面还要监视人民。朱莉安娜逐渐了解了纳粹的面目后,也开始利用现有条件进行反抗运动,比起第一季中令人讨厌的样子,她更像一名战士了。 本季依旧是多线并进的叙事方式。 主要线索集中在德意志帝国、日本太平洋合众国和抵抗组织三方。 德意志帝国方面掌握本季的主动权,不论军事实力还是经济实力,德意志帝国都完胜日本太平洋合众国。尽管如此,一场全面战争也不是帝国能够承受的。 本季的主要矛盾格局提高了不少。第一季中日本皇子遭遇刺杀,德日两国关系日渐冷淡。而第二季中,最关键的事件则是希特勒死亡。 一把年纪的希特勒抵不过时间,最终油尽灯枯老死在病榻。经过调查显示希特勒血液中存在毒药,德国人指控日本政府毒杀希特勒,誓要进行复仇战争。 彼时世界仅存的两个帝国即将开展,大战一触即发。如果战争打响,那真的会是人类最后一场战争了,打完大家都会到原始社会。 第一季中戏份颇多的乔·豪斯曼在第二季中戏份减少,他来到柏林,成为帝国部长老爹马丁·豪斯曼的帮手,顺便带出老爹登场。 希特勒死前留下遗命,让马丁·豪斯曼担任代理总理,成了国家新元首。新元首上台第一件事情就是迫不及待地对日宣战。 真相直到最后一刻才被揭开,一切证据表明,对日本皇子的刺杀和对希特勒的毒杀,均是豪斯曼所为。他为了巩固自己的权力,不惜挑起帝国间的大战,不顾千百万人的死活。 别看他满口仁义道德,上天下地地提出了许多宏伟设想,实际是一个彻头彻底的反人类分子。既然他对人类都没有丝毫的感情,如何能做出对国家有感情的事情呢。 实现阻止战争最后一步的关键人物正是前面提到的约翰·史密斯。 史密斯并不是一般意义的反派,在其位谋其职罢了,他并没有做过反人类的事情,只是在为自己国家服务。 史密斯是帝国坚定的拥护者,政治觉悟高业务能力强,不遗余力地挫败抵抗组织,获得元首赏识,但也不是一个盲目愚忠的打手,为了自己的家庭可以毅然决然的发起反抗。 纳粹提出的“人种论”天然地吸引了不少簇拥者,但当疾病发生在自己家人身上时,簇拥者很快会产生怀疑。社会达尔文主义本身就经不起推敲,人种多样性才是人类能够存活至今的关键,并不存在进化退化一说,更没有优秀人种一说,只不过是基因的变化正好适应了环境才能活下来罢了。 日本太平洋合众国方面则主要由商贸部长田上和总检察长城户推动。 好战分子Onada将军是个著名鹰派,自然不会对德意志帝国的进攻坐视不理,他一直在积极准备防御和抵抗行动。 田上和城户则没那么喜欢打打杀杀,尽管也都是心狠手辣的狠角色,但更希望实现共赢结局。而且田上还有一个小秘密,他可以在两个平行宇宙之间穿梭,通过了解同盟国获胜的宇宙反思自己。 日方在本季的最大贡献就是在最后关头送上了阻止战争的关键证据,救了自己,也救了德国。 抵抗组织本季作用小了不少,在庞大的帝国机器面前,抵抗组织还是显得过于弱小,更多时候只能采取打游击的方式搞搞破坏,并没有能力掀起太大波澜。 抵抗组织在本季最大的贡献就是乘机起事,在帝国乱成一锅粥的时候小小地推波助澜了一下,让几条线索最终汇聚到一起,歪打正着地阻止了大战。 除了朱莉安娜和乔依靠漂亮脸蛋到处晃悠外,剧中其他角色都呈现了出色演技。大家各为其主,为了一个目标奋力前行。且不说这些目标的对错,就说他们演绎的认真劲儿就值得肯定。 没有希特勒的德意志帝国将何去何从,且看第三季。 大战一触即发世界毁灭边缘, 命悬一线救人救己力挽狂澜。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 历史(1860) 美国(8594) 科幻(3240) 酷(1636) 剧情片(3663) 美剧(2337)

