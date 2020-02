点燃星火期燎原——《高堡奇人第3季》 今天聊聊美剧《高堡奇人第2季》。 片名The Man in the High Castle Season 3(2018)。 《高堡奇人》第二季是2016年的剧了,时隔两年,第三季才姗姗来迟。 或许因为第二季差点爆发的帝国大战过于惊险刺激,相比之下,第三季提供的信息量要少很多。 本季在主要角色没有变化的大前提下,进一步强化平行宇宙之间的联系,在帝国内外同时起事,促使人民进一步强化反抗意识。 第三季书接上回,为帝国立下汗马功劳的约翰·史密斯很快就成了北美德意志帝国大元帅。他也是有史以来担任大元帅的第一位美国人,此前都是人种优秀的雅利安人。 史密斯和日本方面合作,联手组织了一场帝国大战,短暂的和平并没有让他产生松懈,他依旧不遗余力的开始追查朱莉安娜和反抗组织的下落。神秘的影片透露出超越常人认知的内容,这让史密斯和德意志帝国感到困惑和害怕。 第三季也正是继续围绕着双方的猫捉老鼠游戏展开。 纳粹们通过影片发现平行宇宙的存在,德意志帝国的科学家不仅发现了平行宇宙存在,还发现了穿越者的存在,他们开始着手研究穿越的机理和可能。 为了继续推动他们的狂热人种计划,纳粹想建造一个连通两个平行宇宙的大型机器,然后派出部队占领另一个世界。朱莉安娜则要联合所有可能的力量阻止纳粹的邪恶计划。 与此同时,日本太平洋帝国方面则要竭力维持来之不易的短暂的和平。 可以很容易看出,日方的军事、经济实力均明显弱于德方,仅仅依靠一盘穿越的影片无法蒙骗德方太久,日方要想方设法维持和平,勒紧裤腰带也要开展军备竞赛,希望早日发展出能够自保的核武器。这又和现实世界中的冷战何其相似。 日方两大鸽派田上和城户成了剧中日方的代言人。贸易大臣田上为此殚精竭虑,甚至主动放弃了到手的安逸生活。总检察长城户则更倾向于行动派,为了达到和平的目的不惜使用过度武力手段。 剧中还安排了一条史密斯的家庭线,专门用于讽刺纳粹的优秀人种计划。 史密斯本是一名想要爱护保护家庭的好男人,但在看不见的大手推动下,他的地位越来越高,他与自己的初衷也越来越远。他拥有的帝国地位和权力越大,他能为家人做的就越少,甚至无法和狂热的民众意愿对抗。 当狂热民众想要消灭身体有缺陷的人类时,这样的社会绝对病入膏肓,早已违背人性初衷。 虽说这是一部架空科幻小说,《高堡奇人》剧中出现的人物角色和真实历史人物颇有渊源。 身处德意志帝国欧洲总部的新任元首海因里希·希姆莱对北美情况颇为上心,动不动就视频电话连线史密斯,或者飞过来面见史密斯,极力推动北美德意志帝国的和平稳定大业。 而这位海因里希·希姆莱正是结合了历史上海因里希和希姆莱两个人的经历和特征。战功显赫的将军、养鸡场出身、党卫军头子……海因里希·希姆莱的履历结合了两者生平。 还有比如前任北美德意志帝国大元帅取自真实人物乔治·林肯·洛克威尔,美国纳粹党(American Nazi Party)头子。 比如RABI局长,现实中正是埃德加·胡佛创建了著名FBI。 历史由胜利者书写,而胜利者又可以决定历史的“真相”。本季最为深刻的一点就是直白地将洗脑手段拍了出来。文化软实力作为最重要的一种力量往往被人忽视,很多人并不知道,能够潜移默化中影响一群人的思想才是高明之处。 德意志帝国占领美国后,除了政治、经济、军事的全面统治,更主要的是进行文化清洗。 纳粹们派出宣传部官员,迫不及待地清除美国各地著名地标建筑。相信观众们看到总统山、自由钟、林肯像、自由女神像被摧毁时,会产生极大的心理震撼。或许老一辈的人还会残存历史记忆,但新一代的人将会在法西斯的教育下彻底不知道历史发生过什么。 经过文化清洗的一代将成为帝国最为坚定的子民,德意志帝国的优化人种计划也得以顺利推进。 很不幸的是,我们可以看到法西斯的洗脑策略是成功的。甚至不需要几代人的时间,法西斯就可以将历史改写为他们需要的模样,年轻人对此趋之若鹜。当北美德意志帝国街头挤满狂热的新纳粹青年时,老海因里希·希姆莱露出了满意的奸笑。 好在朱莉安娜等人并不是在洗脑中长大的一代人,他们并没有甘心做一个亡国奴。 他们冒着生命危险向法西斯权威发起挑战,一面扰乱他们入侵其他平行宇宙的计划,另一方面尽可能唤醒民众心中的良知和爱国热情。 为了点燃那一点点星星之火,他们付出生命也在所不惜。一个人的力量或许十分微弱,但如果能够唤醒千千万万人心中的反抗怒火,那将会很有意义。 天下苦法西斯久已。 社会达尔文主义天生带着逻辑上的缺陷,在特定的历史时期下,民族主义者借题发挥,才让这种谬论有了发展空间。基因的随机变化只有在合适的条件下才会表现出优势,并不存在进化一说。不怕流氓胆子大,就怕流氓有文化,偏偏这种理论在民族主义者之间很有市场。 反人类的出发点去统治人类,从根基上就发生了错误,这样的统治自然不能持久。社会达尔文主义很轻易地发展出优生学和种族主义,女性成了生育机器,种族灭绝成了残酷推广手段。如果这种极端行径统治世界,想想会多可怕。 期待第四季的大结局。 我以我血荐轩辕, 点燃星火期燎原。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1862) 美国(8596) 科幻(3242) 酷(1638) 剧情片(3665) 美剧(2339)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.