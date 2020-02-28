苦尽甘来迎胜利完结——《高堡奇人第4季》

今天聊聊美剧《高堡奇人第2季》。

片名The Man in the High Castle Season 4(2019)。

亚马逊的原创剧《高堡奇人》在本季迎来全剧大完结，北美大陆的人民将在德国纳粹和日本军国主义寻求自由。

投身抵抗运行的朱莉安娜在本季戏份进一步弱化，继续发挥穿针引线的作用的同时，不断地激励各地抵抗组织反抗热情，身体力行地展现纳粹也会战败的理念。朱莉安娜从原来的女主角变成了现在的剧情催化剂。

约翰·史密斯则成了本剧当之无愧的天字一号主角，他成为北美德意志帝国大元帅后，将对这片大陆未来发展产生深远影响。

第三季最为出彩的描写就是战胜国篡改历史、对民众愚民洗脑一段。纳粹不断销毁美国本土曾经的地标建筑，宣扬纳粹思想，目的就是培养一群符合统治阶级需求的民众。

第四季则将重点转向整个故事收尾。洋洋洒洒拍了四季之后，《高堡奇人》成功建立了一个庞大的世界观和宇宙观，多个平行宇宙共存的世界会相互产生何种影响，这才是这部剧最为关注的重点。

有关平行宇宙的作品毛毛多，相比于《相对宇宙》着眼于个人，《高堡奇人》更加关注国家社会层面的深远影响。

我们都知道内因是影响事物发展的根本原因，是事物变化发展的根据，相比之下外因的作用会弱化很多。而关于北美德意志帝国的未来，最有影响力和发言权的，自然就是大元帅约翰·史密斯。

约翰·史密斯在第三季成功成为北美德意志帝国的大元帅，手握重兵和大量核武器，是整个纳粹帝国版图之中极为重要的一只武装力量。约翰·史密斯的所思所想将直接决定北美大陆的和平稳定。

其实仔细想想，从第二季、第三季中我们就可以看到一些关于纳粹帝国的一些蛛丝马迹。

当德意志帝国内部因为争权夺利发生内斗时，纳粹主要高层之间相互倾轧，上台者迫不及待地对失败者进行清洗。几次政变下来，纳粹帝国的精英们所剩无几。这才便宜了美国人约翰·史密斯，如果纳粹帝国里还有能够拿得出手的人物，断然不会让美国人担任如此重要的职务。约翰·史密斯的上台正说明德国本土人士逐渐弱化。

本季中最为重要的一段戏就是约翰·史密斯发动政变。纳粹帝国内斗成风，上台者为了篡权，不惜清洗掉整个管理高层。约翰·史密斯趁机有了独立的可能，也为全剧收尾打下伏笔。

《高堡奇人》最初的设定中，希特勒通过平行宇宙的影片知道了盟军弱点，又研发出了核武器，乘着盟军国内一团糟的时候，一举拿下美苏英等国家。

希特勒死后纳粹帝国内部发生了一次内斗清洗，代理总理马丁·豪斯曼上台和下台让纳粹帝国伤了元气。继承者们没有意愿继续平行宇宙的影片中汲取信息，这给了抵抗组织很大的机会。

约翰·史密斯作为北美大陆的真正掌权者，他的一言一行都将影响整个北美德意志帝国。可以说此时的剧情已经变成以约翰·史密斯为主角的单线进程，约翰·史密斯是全剧以来全部线索最终汇聚所在。

此刻高堡奇人是谁、做什么已经并不重要，重要的是谁能够影响约翰·史密斯做出何种决定；朱莉安娜也是如此，她瞪着美丽大眼睛的作用越来越小，顶多凝聚更多的抵抗组织。因为决定事情发展方向的人不是他们。

美国西海岸的日本太平洋帝国也是发生翻天覆地的变化。开局就让贸易大臣田中死于刺杀，暗示着日本太平洋帝国内部也发生分歧，帝国力量持续减弱。

压垮骆驼的最后一根稻草是当地黑人抵抗组织。日本境内的反抗组织叫黑人共产党（BCR）Black Communist Rebellion，他们在中国的援助下，成功发起游击战，打得日本人苦不堪言。

亚洲和澳洲日战区的抵抗活动愈演愈烈，日本人承受不了多线作战。除了占领太平洋帝国需要的宝贵资源外，日本人还需要对付亚洲、澳洲的反抗运动。多地抵抗运动让日本人损失惨重，最终为了自保，天皇决定从太平洋帝国撤军。

等于说打了一场世界大战之后，日本人又从占领区退了回去，除了给美国人民留下一个烂摊子，就是惹了一身腥。

田上在本季中唯一作用就是引出周易的第64卦未济。未济讲的是坏中向好，整个第四季也就像卦象预示的一样，从一开始的一无所有到最终夺取胜利，每一步都十分艰险，但每一步都取得不俗成效。

如果编导对易经研究的更深一点，可以把易经第63卦既济写出来。既济讲的是好中向坏，只要调转180度，两个卦象就换成了。

比如先是既济卦，抵抗运动从看到一点曙光，再到遭遇重大困难岌岌可危，再到未济卦，大家看到来之不易的胜利。

说实话，《高堡奇人》结局收尾太快。最简单粗暴的方式就是让角色死掉。一死百了，未来的事让幸存的人去烦神吧。我期待的多重宇宙碰撞、坍塌、合并并没有来临，可能讨论多重宇宙并不是本剧的重点。本剧其实还是披着科幻外衣的软科幻作品，更多还是关于自由意志、回归家庭的讨论。

如何能给整部剧一个完美收场？说实话谁都做不到。随着多元宇宙被发现，本剧的世界观、宇宙观越来越宏大，在现有预算基础上，想把这么多线索理清楚，还有给整个世界观一个交代，真的很难。现有结局给整个故事画上句号，虽略有缺憾，但也不算烂尾。

苦尽甘来迎胜利完结，

世界人民大团结万岁。

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