流行元素包裹的王权争夺战——《王国第1季》

今天聊聊美剧《王国第1季》。

片名킹덤/Kingdom (2019)，别名李尸朝鲜。

流媒体大厂Netflix结合朝鲜半岛李氏王朝历史，加入了当下最流行的丧尸元素，拍摄了这部《王国》。

《王国》以韩国团队为主创，导演金成勋和编剧金恩熙作品不多，但分数都很高，饰演世子的朱智勋是近年来迅速窜红的人气明星，女主角裴斗娜更是早早就打入国际影坛的韩国女模特、演员。

除了演员出色外，《王国》构图精美，用色考究，呈现的质感远超一般剧集。

《王国》用最流行的丧尸元素讲述国家层面的阴谋，下至黎民百姓上至一国之君在这场阴谋中均不能独善其身，第一季播出后反响很棒，已经成功续订到第三季。

虽说《王国》是虚构的丧尸题材剧，但到处参照历史。

看本剧另一个名字颇为精妙，《李尸朝鲜》这名字就知道讲述的是统治朝鲜半岛500多年李氏王朝。

1392年，李成桂发起兵变，推翻了高丽王朝，登上王位，建立了500多年的李氏朝鲜王朝，直到1910年被日本侵略吞并。

在李氏王朝27位王中，除了太祖李旦（李成桂）兵变夺权，继承王位者均是嫡出，只有一位以庶子身份继位。这位庶子出身的正是朝鲜世子光海君。

选取一位身世传奇的世子作为主人公，本身就极具话题性。即便没有加入丧尸元素，光是庶子身份想要顺利继承王位，就是一条不断披荆斩棘的艰险之旅。

16世纪时，和李氏王朝隔海相望的是东瀛国。日本军阀丰臣秀吉在混战中笑到最后，成功统一全日本，1592年时，丰臣秀吉派遣军队侵略朝鲜，不到20天就攻陷首都汉城。在明朝的帮助下，两国军队奋起抗击，加上期间丰臣秀吉病故，持续7年之久的“壬辰卫国战争”以朝中人民的胜利告终。

倭国入侵也是本剧的一个重要背景板，大战之后的李氏王朝百废待兴，黎民百姓的生活还看不到好转迹象，而朝廷高墙之内却是另一幅做派，活生生的表现朱门酒肉臭路有冻死骨，普通百姓迫切希望能有一位体恤百姓的明君。

另外剧中世子的老师安炫就曾带领500人击溃30000日军，丧尸元素让这里的以少胜多变得耐人寻味。

《王国》的故事就发生在外患刚除的背景下，老国王突然身患疾病，多日不上朝也不见人，惹得朝野议论纷纷。而此时把持朝政的海源赵氏家族趁机强化自己的实力，手里捏着一枚重要棋子，就等时机成熟将王位抢夺过来。

赵学洙身居国相要职一人之下万人之上，自己的女儿还是名正言顺的现任皇后，有孕在身，就等一个月后生下儿子，成为正式太子。她是否真的怀孕、是否生下儿子已经不重要，只要找到一个合适的孩子，都不需要狸猫换太子，赵学洙可以指定任何一名男婴是太子。赵学洙的儿子赵范日担任禁卫军统领，军权在握，直接通过暴力手段铲除异己。

赵学洙集团是一个路人皆知的野心集团，他们为了自己的权力欲望，丝毫不顾人民疾苦，更不管国家社稷，心里想的只有消灭一切可能威胁王位的人。

与之相对的，男主角李苍就是一个被全方位塑造成勤政爱民的未来国王形象。就像《三国演义》里会写刘备携民渡江一样，李苍在丧尸追到眼皮子底下的时候，依旧不放弃身边的任何一位子民。就靠着这点点滴滴，李苍满满积累的人气和群众基础。

眼看着周围都是些利欲熏心的蛀虫，只有伟光正的李苍才能成为这个国家的希望。他的庶子出身将不再会是他登基的阻碍，打好群众基础后，只有李苍才是名正言顺的王。

故事从一开始就透露着诡异，随着剧情发展，观众们可以很清晰地看明白这里的权术斗争。

在新太子还有一个月就要出生的时候，老国王突然病得不能见人。一切迹象都表明这是赵学洙利用丧尸下毒，除掉老国王再找借口干掉世子，挟持百官垂帘听政，顺理成章地成为国王。

捉虎军出身的神枪手很隐蔽地带出了丧尸起源，自己应召入伍离开村庄，而他所在是村子因为感染疾病而灭村。老太医和世子老师安炫发现了这些感染疾病的村民会发生尸变，于是安炫利用丧尸部队进攻人数数十倍于自己的日军，取得战争胜利，自己也一跃成为全国战斗英雄。捉虎军对着记载安炫丰功伟绩的石碑啐了一口，正是对他这种行为的不齿。

赵学洙自然也知道丧尸病毒的事情，偷偷运了一些回汉阳，为自己的阴谋做准备。

老太医通过早期丧尸研究，明白了生死草可以治疗丧尸病毒，并且记录在自己的小本本上。

当安炫听到尸变的消息时，立刻就决定停止吊丧，并不是他有多么强的流行疾病防护意识，而是知道自己用过的武器有多强大。

《王国》里的丧尸自成一派，和美剧里行动缓慢的丧尸不同，这里的丧尸行动迅速，闻着人肉味儿就像吃了兴奋剂一样，立马都扑了上来。

但这里的丧尸也有弱点，会被声响吸引，对温度十分敏感，也不需要太高温度，太阳照射的温度就能让它们停止行动，而低温时则恢复行动能力。

Winter is coming，本季结束时，大批丧尸趁着冬季来临开始进攻，很有异鬼进军的意思。不过抵抗这群丧尸的是男主角李苍和安炫，一个有主角光环傍身，一个熟悉丧尸克制之法，我们丝毫不需要为他们的安危担心。

从第一季铺下的剧情来看，后续剧情中，很多地方应该会按照反转再反转的设定拍下去。

比如太子将在一群临盆孕妇中产生，并且世子翊卫司的妻子很大可能会生下男婴，然后被抢走成为假太子。比如李苍和老师安炫的同盟关系将会持续一段时间，随着安炫的秘密曝光，两者将成为对立面。

流行元素包裹的王权争夺战，

打牢群众根基的世子历险记。

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