网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>痴迷永生终反噬——《神盾局特工第4季》

痴迷永生终反噬——《神盾局特工第4季》

加入收藏

2020-3-13 21:28:07

痴迷永生终反噬——《神盾局特工第4季》

今天聊聊美剧《神盾局特工第4季》。

片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4(2016)，别名神盾特工/神盾局。

 

本季最大的亮点就是恶灵骑士（Ghost Rider）闪亮登场。在第一集中，恶灵骑士就以十分炫酷的方式登场，从字面意思瞬间亮瞎了观众们的眼睛。

恶灵骑士这个角色从创建到现在，已经出现了四任恶灵骑士。我们熟悉的电影《恶灵骑士》（2007）和《恶灵骑士2：复仇时刻》（2012）中，古拉斯·凯奇扮演的是初代恶灵骑士强尼·布雷泽（JohnnyBlaze）。

而在本季中出现的则是第四任恶灵骑士罗比·雷耶斯（Robbie Reyes）。第二任丹·凯奇（Dan Ketch）没有出现，第三任亚丽安德拉·琼斯（Alejandra Jones）仅仅是寻找继任者转移能力的时候客串了一下。

 

《神盾局特工第4季》前半段花了大篇幅讲述第四任恶灵骑士的起源，其起源故事和漫画中的故事大同小异，根据本剧的需要得到了部分改编。

罗比·雷耶斯（Robbie Reyes）原本是在美国加利福尼亚州洛杉矶工作的年轻机械师，为了赚钱养家糊口、照顾还在求学的弟弟加布·雷耶斯（ Gabe Reyes），罗比·雷耶斯参加了街头赛车比赛，没想到卷入纷争，导致自己车祸身亡、弟弟下身截瘫。照顾弟弟心切的罗比·雷耶斯选择和恶灵做交易，自此成为第四任恶灵骑士。

 

恶灵骑士的能力在剧中得到了比较充分的展现。

主要能力就是第一个地狱之火（hellfire），火焰覆盖全身，凭借意愿灼烧任何物质。

第二个不死之身，恶灵骑士是上帝创造的复仇之灵，身体快速恢复，不死不灭，只有当复仇之灵抛弃人类宿主时，人类宿主才会死亡。

第三个恶灵坐骑，原来坐骑是摩托，现在是1969版的道奇Charger肌肉车，车轮带火是最为明显的视觉标志，和恶魔本体一样，受损后也能立即恢复。

第四个恶灵锁链，锁链具有魔法特性，长度受恶灵骑士意念控制，可以无限长，受损可以复原。

第五个维度传送，恶灵骑士可以在人间和地狱之间自由穿梭，也可以将其他人传送到地狱中。

 

可以说恶灵骑士罗比·雷耶斯奉献了全剧大部分特效场景，除了震荡女替身格斗，剩下的特效全用在恶灵骑士身上了。有恶灵骑士和没有恶灵骑士的时候，本季《神盾局特工》呈现两种明显不同的风格。

为了保持平衡，恶灵骑士毕竟不是《神盾局特工》正式主角，因此恶灵骑士开头和结尾出现了几集，中间大部分时间都“被流放”到另一个维度去了。

其实都是魔法系的，可以让恶灵骑士和奇异博士交流交流，看看谁开的传送门更有意思。

 

本季角色最出彩的男性角色是恶灵骑士，最出彩的女性角色就是哟哟了。

异人哟哟俨然就是女版快银。她的异能就是拥有超级速度，行动时仿佛周围时间都停止了一样。在神盾局大家庭里，哟哟也是一名为情为爱奋不顾身的奇女子，她戏份虽不少，但拍起来还是挺轻松的。比特效大户恶灵骑士轻松的是，哟哟并不占用太多特效，而且她的特效是最糊弄事的那种。

 

就像在漫画中的设定一样，罗比·雷耶斯的叔叔埃利亚斯·莫罗（Elias Morrow）在促成恶灵骑士的过程中也发挥了巨大作用。

埃利亚斯·莫罗不仅引出了人气角色恶灵骑士，还牵扯上了本季的真正主线。

最初几集在量子力学的加持下，把灵魂世界拿来胡扯八扯了一番，很快就回归本季主线，讨论人工智能具有自主意识后的世界危机。

 

这里的人工智能一开始并不具有明显侵略性，只是作为工具存在。从外观看，这些人形机器人与人类毫无差别，如果不开膛破肚的检查，根本发现不了。创造者依照自己的心意设定程序，对世界造成了一些破坏。

创造者本意是创建另一个世界实现永生，但很快事情就超出人们预期了。在另一个世界的奇书《黑暗神书》的指引下，人工智能开始觉醒，开始动脑筋寻找设定程序里的漏洞，并充分利用漏洞满足自己的自由意志。

 

就像第一季中的情况一样，第四季的神盾局被人形机器人完全渗透。可能编剧就是喜欢这一口，神盾局没事就会被人渗透成筛子。

九头蛇的教训还在眼前，这次就被人形机器人玩得基地全毁。说实话，这个神盾局已经不是后院起火了，根本就是后院烧得像澳洲大火一样。

 

想当上帝根本不是那么容易的事情，造物主没那么好当。就像《普罗米修斯》一样，相关科幻作品早就给造物主判了死刑。造物主极大概率被创造物反噬。

都是漫威宇宙的，怎么就这么快忘记奥创了呢？如果人类可以创造一个全知全能的智能生物，这种智慧体干嘛给人类当奴隶，干嘛不取而代之呢。

人性机器人在不知道自己真实身份时，行为举止很值得琢磨。它们一直将自己当做正常人类看到，在没有执行最终任务前，它们都不相信自己是机器人，这就在致敬《银翼杀手》。谁能想到抓捕机器人的是机器人呢，外人也不知道抓捕神盾局“叛徒”的是机器人。

 

本季另外一个亮点是颠覆性的表现另一种平行宇宙的可能。人工智能初代机艾达Aida（Artificial Intelligence DigitalAssistant）以现有世界为模型，搭建了一个虚拟框架世界Framework。

就像《高堡奇人》表现的是德日取得二战的胜利，在本季中，专门花了五集《九头蛇特工》表现九头蛇一统世界的情形。

话说回来，这五集《九头蛇特工》还是挺有趣的，短短几集以管窥豹，就将九头蛇统治下世界全方位展示。

可能艾达在设立之初存在先天性缺陷，没有能够好好学习学习社会学，在她创立的虚拟世界中没有直接跳跃至共产主义终结阶段，而是让九头蛇像纳粹一样实行极权统治，给自己被推翻埋下伏笔。

 

神盾局大家庭最强杀手锏就是用爱感召。大家都是出生入死的战友，亲如一家的兄弟姐妹，即便被清空记忆植入虚假记忆，用爱感召还是可以强行恢复记忆的。

本季最终有惊无险地解决了一切麻烦，神盾局特工们再一次拯救了世界，然后顺手留下了一个大坑，叫人继续要追第五季，说不定神盾局SHIELD变成天剑局SWORD（SentientWorld Observation and Response Department ）了。希望人气王恶灵骑士能够继续客串。

 

痴迷永生终反噬，

用爱感召战个痛。

 

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 漫画(817) 美国(8606) 科幻(3248) 酷(1650) 剧情片(3691) 美剧(2343) 赞(699) 娱乐片(1002) ABC美国广播公司(30)

7.5 

神盾局特工 (2013)

影评(24)

收藏(578)

神盾局特工/Agents of S.H.I.E.L.D.(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210153/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207753名成员8601个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 