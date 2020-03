逆转未来胜利可期——《神盾局特工第5季》





今天聊聊美剧《神盾局特工第5季》。

片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 5(2017),别名神盾特工/神盾局。

原来第四季结尾的时候,观众们眼看着寇森等人飘到外太空,一时间纷纷猜测,《神盾局特工第5季》是不是准备推出天剑局(S.W.O.R.D.)。

而第5季则用了两三集的时间“自证清白”,天剑局什么的没有,穿越倒是可以玩一玩。

寇森为首的一群神盾局特工被传送穿越到了七十年后的地球。彼时的地球早已不是我们熟悉的小蓝星了,而是被炸得分崩离析的各种碎片。为数不多的幸存人类被克里人(Kree)奴役,生活在一个名叫灯塔(Lighthouse)的空间站内。

寇森一行很快就被眼前的景象震惊了,观众们也被编导大胆的想法惊到了。没想到神盾局可以玩这么大,不论漫威的复仇者联盟各种大事件还是DC闪点悖论等各种大事件,都不曾把地球玩没了,第五季开局就把地球玩炸了,就看编导怎么圆回来吧。

七十年后,人类生活卑微如蝼蚁,每天都要小心翼翼地在克里人的监视下生存。克里人禁止人类一切文明活动,剥夺了教育、生育权利。纵是如此,人类之间依旧流传着一则预言,神盾局特工们会穿越时间来拯救人类。

本季完成穿越奇效的就是一块克里巨石。

这次的神奇克里巨石和第三季的克里巨石颇为相似。第三季的石头是黑色的,可以穿越空间,菲兹、西蒙斯被这块克里巨石整到了蓝色的外星球。而这次的克里巨石是白色巨石带有三道红条纹,可以穿越时间,神盾局特工一行人被丢到了几十年后的地球。

《神盾局特工第5季》有22集的长度,为了让本季的太空科幻味道更足,七十年后的戏份被加长不少。直接设定克里巨石为单程旅程,再把七十年后的克里巨石做一些技术处理,增加一些工具人,这样剧情就丰富起来了。

于是乎,仅仅神盾局特工弄清楚事情起源,再到找到穿越方法,就花掉本季一半时间。

剧情被拉长后,《神盾局特工第5季》后几集的播出时间正好和《复仇者联盟4》上映时间衔接起来。

于是,观众们可以在后几集看到本剧在台词方面疯狂联动《复仇者联盟》。不过说实话,这种程度的联动也只能算是彩蛋级别的,对两边的剧情影响都微乎其微。

整季故事发生在《复仇者联盟4》之前,因此最后肯定要留下一个完整的地球给电影。否则灭霸在《复仇者联盟3》里消灭完宇宙一半人口回去种田赏日了,他在《复仇者联盟4》再回到地球的时候发现地球炸没了,岂不是很尴尬。

本季主打时间穿越,《逆转未来》证明了时间穿越这个元素经久不衰,只要玩得用心,利用时间悖论很容易创作高分剧。

本季前半部分克里人勇挑重担,负责给神盾局特工提供行动阻力,后半部分则由九头蛇和万力王共同扛起反派大旗。

一次次被消灭,一次次又卷土重来的九头蛇在这里怒刷存在感,用实力证明他们的格言:“If they cut off one head, two more shall take it's place... HailHydra.”(砍掉一个头,就会有两个长出来。)

地球被炸时,黛西就在事发现场,被后世认为是引起地球炸毁的“世界毁灭者”。而真实情况如何,就需要观众们跟着神盾局特工们去发掘。

九头蛇这次卷土重来打着拯救地球的旗号,和包括克里人在内的联盟搞到一起。他们出卖了地球异人和重力鎓资源,企图换取联盟保护地球。

九头蛇得知灭霸将再次来到地球摧毁地球,便想着出卖无法利用的异人和高级资源重力鎓,以求自保。可是在编剧的强行安排下,手眼通天的九头蛇居然不了解灭霸的真正实力,联盟都根本不是灭霸的对手。

九头蛇做了地球的球奸后,空军将军格伦·塔伯特站了出来。

塔伯特打着赎罪旗号,想要成为地球的“盾牌”。受尽折磨的塔伯特脑子不太好使,这反而成了他能够抵抗精神攻击的关键。塔伯特吸收了大量重力鎓后,摇身一变成了万力王。

宇宙四大基本力是强吸引力、弱吸引力、电磁力和万有引力。万力王能够控制重力因子,改变重量、制造力场等等。

其实在美漫剧集《复仇者集结》中,第一集就出现了可以控制万有引力的反派万力王Graviton。当时复仇者联盟全军出动迎战敌人,最后是依靠绿巨人的蛮力偷袭成功,击败了万力王。

走火入魔后,塔伯特的结局早已注定。电视剧中的万力王被弱化了不少,最终大战显得有些草率。美剧毕竟只是美剧,不可能像《复仇者联盟》系列电影那样,画上大量篇幅拍摄战斗场景。

既然是为了抵抗灭霸,为啥塔伯特闹出这么大动静,复仇者联盟一个都没出现过呢。除了在台词里各种暗示各种联动,真的需要复仇者们的时候,鬼影子看不到一个。

第三季中,两名深受观众喜欢的特工芭比和亨特离开了神盾局,准备开始属于他们的衍生剧《最高通缉》(Marvel’s Most Wanted)。可惜衍生剧没开的起来,一次又一次的夭折,观众们至今无缘看到这部衍生剧。

第五季中,亨特又回来客串了一把。时隔这么久,不知道观众们是否还会记得他。

本季在感情戏方面让观众们颇为满意。

被编剧折磨了四季的菲兹和西蒙斯,这次终于结婚了,苦哈哈的神盾局终于甜了一把。并且他们的结合充分考虑时间悖论,颇具人文关怀,避免一女二夫的情况。从未来穿越回来的菲兹,在最终大战现场牺牲,而同一时间线的菲兹则在外太空飘着。也就是说,死掉的菲兹是从未来穿越回来的菲兹,而同一时间的外太空还飘着一个菲兹。同时存在两个菲兹总会出问题,趁着大战写死一个,免得后面麻烦。所以只要神盾局特工们想,就可以把在外太空冬眠的菲兹拉回来。

寇森和梅姨这对CP也是一样命运多舛。第一季时关系平平,但明显是老相识;第二季时梅姨和前夫复合,寇森和梅姨依旧只是同事关系;第三季时,寇森和罗莎琳德组了CP,梅姨落了单;第四季时,寇森和梅姨互诉衷肠,可惜梅姨是个仿真机器人,俩人思想是真实的,行动却差了点味道;第五季时,寇森和梅姨终于走到一起,相伴走完最后岁月。能把“我爱你”说的那么霸气的,也只有梅姨了。

有喜就有悲。迈克成为神盾局特工的道德标杆后,一直存在圣母情结。迈克和哟哟的感情为此受到不少冲击。

还有一个就是黛西。貌似《神盾局特工》一直没有想好安排谁去和黛西组CP,再早一些的林肯、沃德,前一季的恶灵骑士,这一季的迪克。似乎和谁都能来电,但又走不到最后。也不知道到《神盾局特工》完结的时候,能不能给黛西安排上一个。

冲出地球走向宇宙,

逆转未来胜利可期。

