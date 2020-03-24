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银河内外鲜有敌手——《神盾局特工第6季》

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2020-3-24 18:35:30

银河内外鲜有敌手——《神盾局特工第6季》

今天聊聊美剧《神盾局特工第6季》。

片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6(2019)，别名神盾特工/神盾局。

 

第五季时，神盾局经历千辛万苦终于成功拯救地球，麦克Mack也成为新任神盾局局长，他将带领神盾局走出困境，重振辉煌。

麦克接受的时机可不是和平年代，而是几乎要从无到有再次组建神盾局的初始阶段。西蒙斯带着黛西去外太空寻找菲兹了，寇森病情恶化离开人世，麦克能打的只剩下梅姨和哟哟球，智囊团全在天上飘着。

 

在第五季中，菲兹Fitz穿越时间回到过去，为打赢最终决战贡献了关键力量。但同时也造成一个问题，菲兹穿越回去后的时间线里，同时存在了两个菲兹。

所以为了解决悖论，也为了解决菲兹和西蒙斯可能产生的狗血感情戏，让两个菲兹之间死掉一个最合情合理。既能赚一波眼泪，又能让编剧少死些脑细胞，保护头发。

剧中出现三角恋的时候，如果这部剧的主打元素不是狗血虐恋，那么最简单粗暴的解决办法就是写死其中一人。这个道理不仅适用于菲兹和西蒙斯，也适用于哟哟球和麦克。当哟哟球和另一位特工产生感情时，麦克其实并没有放下俩人之前的感情，只是为了尽快适应局长工作而暂时中断了感情。当感情复燃时，让其中一个人挂掉是最简单粗暴的解决方式。

 

有了第五季的背景，第六季开场就是两条线索并进。外太空一条线、地球一条线。

西蒙斯带着黛西寻找冷冻仓里的菲兹，而菲兹和长生人伊诺克也遇到极为棘手的问题，随时上演绝地求生。

地球上的故事则更符合老派神盾局特工的风格，突然出现的外星人扰乱了地球平静，神盾局需要找出外星人的真实目的。

地上地面两条线最终汇聚到毁天灭地的尖叫鸟。

 

原来一个名叫艾泽尔Izel的外星人，想借助地球为跳板，占领整个银河系。她所在的星球都是些只有精神没有实体的存在，这次想接着地球人类的身体以实体形式生存。

与此同时，一个名叫萨吉Sarge，长得和寇森一模一样的男人在追杀艾泽尔。两人相爱相杀多年，在最后一集完成最终对决。

和美剧的常规套路一样，反派们在前几集各种耀武扬威，占尽上风，在最后一集的时候则会被很快斩落于马下。观众们不必纠结于此，好像反派被强行写死，反正大家看的是过程，结果早就是意料之中的事情。

 

神盾局在时间线上乱窜，这也可以勉强解释一下，为什么复仇者联盟们一直没有出现。

前面几季，《神盾局特工》还会和复仇者联盟玩点互动，通过台词或者场景，疯狂暗示观众大家同处MCU。最初《神盾局特工》也是按照美剧常见的单元剧形式拍摄，但很快就面临低口碑的窘境。

当《神盾局特工》选择放飞自我后，整体质量反而有了肉眼可见的提升。越到后面玩得越大，隔壁DC重启宇宙还要带上工具人闪电侠，神盾局反而更加省事，只要弄几块石头就行了。

 

神盾局掌握克里巨石后，简直不要太好用。三块克里巨石分别掌握空间、时间、质量，用好之后可比紫薯精灭霸辛辛苦苦打到的无限宝石好用多了。

别管来地球捣乱的是克里人还是长生人，不管是没有实体的尖叫鸟还是毁天灭地葬海的大佬，神盾局特工早就强到不惧怕任何对手。除了谈恋爱会触霉头，剩下的时间里，神盾局特工们遇强则更强，就怕来的敌人不够给力。

 

菲兹和西蒙斯不能在一起，这个应该是《神盾局特工》的一个“优良传统”了。Fitz-Simmons甚至被人误以为是一个人。

编剧每次都逮着这两位使劲撒糖撒狗粮，又是穿越几十年时间的爱恋，又是穿越星际空间的爱恋，反正怎么煽情怎么来，没事就让两人来一段深情告白，哪怕是吵架也都是爱的味道。

两人至死不渝的感情成了解决重大技术难题源源不竭的能量源，一旦出现重大事件，编剧就会让两人分开，依靠他们之间的强吸引力，最终解决问题。

 

虐完菲兹和西蒙斯后，本季再虐一下寇森和梅姨。再看看黛西和历任男友、哟哟球和麦克，结论就是不能在神盾局谈恋爱。

菲兹和西蒙斯不能在一起，与此对应的就是寇森不能死。

整个MCU里复活次数最多的应该就是寇森了。外星黑科技将寇森从洛基抖森复活了一次，与恶灵骑士同宗同源的黑暗力量又延续了寇森的生命，现在长生人的技术再次将寇森带了回来。

毕竟原汤化原食，对付科技文明等级更高的长生人，最好的办法就是用上长生人的科学技术。

 

可以预见的是，第七季的主力反派将会是长生人。

在2号长生人星球被毁天灭地者弄死后，残余的长生人猎人选择将地球作为3号长生人星球。原本类似观察者的长生人完全背离了初衷，本是没有感情的机器，现在却为了一个星球而开始侵略。

长生人准备大举入侵殖民地球，将地球作为自己的备用计划。为了阻止长生人，神盾局特工们再次穿越时间，回到过去。预知后事如何，只能等到第七季。

 

银河内外鲜有敌手，

回到过去另起炉灶。

 

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7.5 

神盾局特工 (2013)

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神盾局特工/Agents of S.H.I.E.L.D.(2013)
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