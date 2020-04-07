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天才少年粉丝福利——《少年谢尔顿第1季》

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2020-4-7 21:15:20

天才少年粉丝福利——《少年谢尔顿第1季》

今天聊聊美剧《少年谢尔顿第1季》。

片名 Young Sheldon / Sheldon Season 1 (2017)，别名小谢尔顿/ 少年谢耳朵 / 谢尔顿 / 小小谢尔顿。

 

剧本、片酬、收视率等诸多因素影响下，CBS的人气剧《生活大爆炸》在2018年完结，人气最旺的台柱子即将走到终结。为了尽可能地挖掘《生活大爆炸》里的剩余价值，CBS将剧中最有特点的谢尔顿拿出来继续演绎。

原本《生活大爆炸》最初的主角就是谢尔顿，向观众们展现不解人情世故极客，发展到极致的样子。后来其他角色演绎的同样精彩，才得到戏份提升，成为常驻角色。而最初的主角就是谢尔顿。

 

CBS将目光瞄准谢尔顿的少年时代，从谢尔顿9岁开始讲起，推出这部衍生剧《少年谢尔顿》。

《少年谢尔顿》同样采用情景喜剧的方式，主要场景就是小谢尔顿的家里，和马路对面的姥姥家。

小谢尔顿和爸爸老乔治George Sr.、妈妈玛丽Mary、哥哥乔治George、姐姐米西Missy、外婆住在一起。一家人相亲相爱，却也小摩擦不断。

 

就像一项调查结果所示，人们都喜欢谢尔顿这个角色，但又都不希望身边有“谢尔顿”式的存在。

这个讨人嫌又惹人爱的谢尔顿，小时候就是这样，聪明可爱智商卓越，但不会察言观色，极度不擅于人际交往，长大了更是如此。

童年对一个人的成长意义重大，谢尔顿自幼生活在民风彪悍的德州，没有继承到当地的彪悍性格，反倒是集合了全家人的智力，瘦小的身板蕴含着巨大能量。

 

谢尔顿的爸爸老乔治倒是一个比较典型的德州壮汉，在高中担任橄榄球教练，身体肥胖患有心脏病，平时大大咧咧，对这个家充满爱。

妈妈玛丽是一位虔诚的基督教徒，在家担任家庭主妇，热衷于社区教会帮忙，同样也为小谢尔顿操碎了心。这里还有一个彩蛋，《少年谢尔顿》中扮演谢尔顿母亲的佐伊·派瑞 Zoe Perry，是《生活大爆炸》中扮演谢尔顿母亲的劳里·梅特卡夫 Laurie Metcalf的女儿。

哥哥乔治智力欠佳，如果小谢尔顿是智商高地，乔治就是智商洼地，他是一个典型的青春期调皮捣蛋鬼。小谢尔顿出生后，全家人的注意力全集中到了谢尔顿身上，乔治倍感冷落，心中有怨自然可以理解。

姐姐米西是小谢尔顿的双胞胎姐姐，也是个普普通通的小女孩儿，天赋点都点到了毒舌上。

外婆则像是个老炮儿，活得十分洒脱，时髦精致，丝毫不在意别人的看法，活在当下，全身心地取悦自己。

 

《少年谢尔顿》是《生活大爆炸》的衍生剧，更是谢尔顿的前传故事。相比莱纳德、潘妮、霍华德、拉杰什等人，谢尔顿的人设最为独特，如果只推出一部衍生剧的话，自然首先就是有关谢尔顿的。

所有谢尔顿成年后遵守的自己定下的古怪规矩，在少年时代均有解释。

只要生活在《少年谢尔顿》里，你就会明白，为什么谢尔顿亲哥乔治会总揍他，为什么谢尔顿不承认有一个孪生姐姐米西，为什么谢尔顿会喜欢《Soft Kitty Warm Kitty》摇篮曲，为什么谢尔顿喜欢在社交中定下各种条约……

 

谢尔顿自视甚高，喜欢按照智力将人分类，尤其对那些智力不行的人很不重视。但谢尔顿也会和智力不高的人和平相处，甚至感情上走的很近。这也是观众们喜欢这个角色的原因。

通过这部《少年谢尔顿》，观众们就能知道谢尔顿恃才傲物又不会令人讨厌的缘由。

小谢尔顿一直不肯承认的亲哥，就是一位智商不高的人，但这并不妨碍小谢尔顿和他的感情。小谢尔顿的小邻居Billy Sparks更是智商感人。类似的老爸老妈老姐都是如此。

其中最关键的人物当属谢尔顿的外婆，外婆心地善良但智力平平，说不出多少高深知识，但在做人做事方面绝对算是个老炮儿，有着独特的人生智慧，带着一点酷劲儿。这和谢尔顿后来遇到的潘妮人设极为相似，估计这也是谢尔顿能和潘妮玩到一起的最大原因。

 

天才少年粉丝福利，

人小鬼大古灵精怪。

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8.0 

小小谢尔顿 (2017)

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小小谢尔顿/Young Sheldon(2017)
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