天才少年粉丝福利——《少年谢尔顿第1季》 今天聊聊美剧《少年谢尔顿第1季》。 片名 Young Sheldon / Sheldon Season 1 (2017),别名小谢尔顿/ 少年谢耳朵 / 谢尔顿 / 小小谢尔顿。 剧本、片酬、收视率等诸多因素影响下,CBS的人气剧《生活大爆炸》在2018年完结,人气最旺的台柱子即将走到终结。为了尽可能地挖掘《生活大爆炸》里的剩余价值,CBS将剧中最有特点的谢尔顿拿出来继续演绎。 原本《生活大爆炸》最初的主角就是谢尔顿,向观众们展现不解人情世故极客,发展到极致的样子。后来其他角色演绎的同样精彩,才得到戏份提升,成为常驻角色。而最初的主角就是谢尔顿。 CBS将目光瞄准谢尔顿的少年时代,从谢尔顿9岁开始讲起,推出这部衍生剧《少年谢尔顿》。 《少年谢尔顿》同样采用情景喜剧的方式,主要场景就是小谢尔顿的家里,和马路对面的姥姥家。 小谢尔顿和爸爸老乔治George Sr.、妈妈玛丽Mary、哥哥乔治George、姐姐米西Missy、外婆住在一起。一家人相亲相爱,却也小摩擦不断。 就像一项调查结果所示,人们都喜欢谢尔顿这个角色,但又都不希望身边有“谢尔顿”式的存在。 这个讨人嫌又惹人爱的谢尔顿,小时候就是这样,聪明可爱智商卓越,但不会察言观色,极度不擅于人际交往,长大了更是如此。 童年对一个人的成长意义重大,谢尔顿自幼生活在民风彪悍的德州,没有继承到当地的彪悍性格,反倒是集合了全家人的智力,瘦小的身板蕴含着巨大能量。 谢尔顿的爸爸老乔治倒是一个比较典型的德州壮汉,在高中担任橄榄球教练,身体肥胖患有心脏病,平时大大咧咧,对这个家充满爱。 妈妈玛丽是一位虔诚的基督教徒,在家担任家庭主妇,热衷于社区教会帮忙,同样也为小谢尔顿操碎了心。这里还有一个彩蛋,《少年谢尔顿》中扮演谢尔顿母亲的佐伊·派瑞 Zoe Perry,是《生活大爆炸》中扮演谢尔顿母亲的劳里·梅特卡夫 Laurie Metcalf的女儿。 哥哥乔治智力欠佳,如果小谢尔顿是智商高地,乔治就是智商洼地,他是一个典型的青春期调皮捣蛋鬼。小谢尔顿出生后,全家人的注意力全集中到了谢尔顿身上,乔治倍感冷落,心中有怨自然可以理解。 姐姐米西是小谢尔顿的双胞胎姐姐,也是个普普通通的小女孩儿,天赋点都点到了毒舌上。 外婆则像是个老炮儿,活得十分洒脱,时髦精致,丝毫不在意别人的看法,活在当下,全身心地取悦自己。 《少年谢尔顿》是《生活大爆炸》的衍生剧,更是谢尔顿的前传故事。相比莱纳德、潘妮、霍华德、拉杰什等人,谢尔顿的人设最为独特,如果只推出一部衍生剧的话,自然首先就是有关谢尔顿的。 所有谢尔顿成年后遵守的自己定下的古怪规矩,在少年时代均有解释。 只要生活在《少年谢尔顿》里,你就会明白,为什么谢尔顿亲哥乔治会总揍他,为什么谢尔顿不承认有一个孪生姐姐米西,为什么谢尔顿会喜欢《Soft Kitty Warm Kitty》摇篮曲,为什么谢尔顿喜欢在社交中定下各种条约…… 谢尔顿自视甚高,喜欢按照智力将人分类,尤其对那些智力不行的人很不重视。但谢尔顿也会和智力不高的人和平相处,甚至感情上走的很近。这也是观众们喜欢这个角色的原因。 通过这部《少年谢尔顿》,观众们就能知道谢尔顿恃才傲物又不会令人讨厌的缘由。 小谢尔顿一直不肯承认的亲哥,就是一位智商不高的人,但这并不妨碍小谢尔顿和他的感情。小谢尔顿的小邻居Billy Sparks更是智商感人。类似的老爸老妈老姐都是如此。 其中最关键的人物当属谢尔顿的外婆,外婆心地善良但智力平平,说不出多少高深知识,但在做人做事方面绝对算是个老炮儿,有着独特的人生智慧,带着一点酷劲儿。这和谢尔顿后来遇到的潘妮人设极为相似,估计这也是谢尔顿能和潘妮玩到一起的最大原因。 天才少年粉丝福利, 人小鬼大古灵精怪。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 喜剧(4470) 美国(8632) 酷(1666) 美剧(2349) 小成本(1602) 娱乐片(1014)

