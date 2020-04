我们不是注孤生的中微子——《少年谢尔顿第2季》 今天聊聊美剧《少年谢尔顿第2季》。 片名 Young Sheldon / Sheldon Season 2 (2018),别名小谢尔顿/ 少年谢耳朵 / 谢尔顿 / 小小谢尔顿。 《少年谢尔顿第2季》继续聚焦谢尔顿少年时期,小谢尔顿比第一季长了一岁,现在已经是个10岁的小大人了。 比起第一季,本剧侧重点发生了一些变化,全剧的重点不是谢尔顿一个人,而是在拍摄Cooper的一家。表现一户略不寻常的普通美国家庭的日常趣事。谢尔顿的老爸老妈、老哥老姐还有外婆的戏份明显增多不少,除了小谢尔顿身上展现出的反差萌,Cooper一家其他家庭成员的生活同样有趣。 通过十几集《生活大爆炸》和第一季《少年谢尔顿》,谢尔顿这个角色人设可谓深入人心。天真、可爱、善良、极客、毒舌、高智商、低情商,都是他的标签。 而在《少年谢尔顿》中,观众们还可以看到一个不同以往的谢尔顿。尽管谢尔顿智商很高,思维敏捷,逻辑清晰,但他毕竟还只是个10岁的孩子。 他也会哭会闹会发脾气,或许这是他青春期的叛逆期,或许他不是完美圣人,但正是展现出真实一面,观众们才喜爱他。 谢尔顿一向自视甚高,认为自己智商可以碾压周围所有人,但在第二季中连续两次吃瘪,让他意识到,自己并不是永远会胜利的人。 第一次是遇到佩吉Paige。佩吉同样是一名天才少年,小小年纪就可以进入大学课堂听课,而且知识面超越谢尔顿,几乎可以对谢尔顿进行全方面打击。这让谢尔顿第一次有了嫉妒的感觉。 第二次则是和老姐米西Missy。科学家想通过研究双胞胎差异进行一些科学实验,谢尔顿和米西成了绝佳样本。谢尔顿在理性认知方面毫无悬念地大幅领先,而在感性认知方面,米西完成全面碾压。米西情商很高,察言观色能力爆表,可以察觉到别人不易察觉的细微之处。另外米西的毒舌太可爱了。日后谢尔顿的毒舌能力,应该有很大一部分是米西锻炼出来的。 说实话,还有比看到谢尔顿吃瘪更可乐的事情吗? 这一季的主要任务似乎就是谈恋爱。 老乔治和玛丽的感情经历风风雨雨,结婚十五年自然啥都经历过,能维持这么久自然也有独门秘籍。婚姻需要维持,两人都小心的经营着。两位中年人偶尔撒撒狗粮也是乐趣多多。 乔治看到美丽不可方物的维罗妮卡,立刻被迷得神魂颠倒,甚至为维罗妮卡皈依基督教。乔治的初衷的确是精虫上脑,为了抱得美人啥都做的出来。但信仰这件事情并不是件小事,这是不是有点儿常凯申为美龄诡异基督教的浪漫感觉。 谢尔顿外婆和约翰·斯特吉斯博士Dr. John Sturgis的感情倒是发展稳定。外婆就像老年版的潘妮,约翰·斯特吉斯有点像老年版的谢尔顿,心地善良的俩人感情真挚,最美不过夕阳红,说不定两人真能走到最后,尽管不知道谁会先走。 可以预见的是,《少年谢尔顿》拍不了几季,毕竟小演员们成长速度肉眼可见,有点儿快。 谢尔顿、米西都即将步入青春期,乔治已经在青春期了,如果这部衍生剧拖得季数太多,演员们将不再是少年。就像《行尸走肉》一样,卡尔很快长大成人。 人人值得被爱,不管友情还是爱情。不论是爱人们之间的爱情,还有朋友之间真挚的友谊。 本季终时,小谢尔顿再次萌娃落泪。一方面是他预测的诺贝尔奖获奖结果错误,获奖者的贡献因为发现紧密结合在一起的夸克,而不是发现孤独一生的中微子。另一方面是他邀请同学们一同收听诺奖颁奖典礼,结果无人前来,甚至连整天玩的丹也没有来。 幸好我们知道,谢尔顿并不是中微子,我们每个人都不是注孤生的中微子。 在这个世界上终会有某处有人会和你灵魂契合,会成为你我命中注定的夸克,会毫无杂念的爱着你。 季末彩蛋里,谢尔顿的小伙伴们纷纷亮了相。莱纳德、潘妮、霍华德、拉杰什、伯纳黛特、艾米,我们熟悉的角色都出现了,这一刻大家都觉得心理暖暖的。 我们不是注孤生的中微子, 终会遇见命中注定的夸克。 点击这里: 近期影视推荐

