我们不是注孤生的中微子——《少年谢尔顿第2季》

今天聊聊美剧《少年谢尔顿第2季》。

片名 Young Sheldon / Sheldon Season 2 (2018)，别名小谢尔顿/ 少年谢耳朵 / 谢尔顿 / 小小谢尔顿。

《少年谢尔顿第2季》继续聚焦谢尔顿少年时期，小谢尔顿比第一季长了一岁，现在已经是个10岁的小大人了。

比起第一季，本剧侧重点发生了一些变化，全剧的重点不是谢尔顿一个人，而是在拍摄Cooper的一家。表现一户略不寻常的普通美国家庭的日常趣事。谢尔顿的老爸老妈、老哥老姐还有外婆的戏份明显增多不少，除了小谢尔顿身上展现出的反差萌，Cooper一家其他家庭成员的生活同样有趣。

通过十几集《生活大爆炸》和第一季《少年谢尔顿》，谢尔顿这个角色人设可谓深入人心。天真、可爱、善良、极客、毒舌、高智商、低情商，都是他的标签。

而在《少年谢尔顿》中，观众们还可以看到一个不同以往的谢尔顿。尽管谢尔顿智商很高，思维敏捷，逻辑清晰，但他毕竟还只是个10岁的孩子。

他也会哭会闹会发脾气，或许这是他青春期的叛逆期，或许他不是完美圣人，但正是展现出真实一面，观众们才喜爱他。

谢尔顿一向自视甚高，认为自己智商可以碾压周围所有人，但在第二季中连续两次吃瘪，让他意识到，自己并不是永远会胜利的人。

第一次是遇到佩吉Paige。佩吉同样是一名天才少年，小小年纪就可以进入大学课堂听课，而且知识面超越谢尔顿，几乎可以对谢尔顿进行全方面打击。这让谢尔顿第一次有了嫉妒的感觉。

第二次则是和老姐米西Missy。科学家想通过研究双胞胎差异进行一些科学实验，谢尔顿和米西成了绝佳样本。谢尔顿在理性认知方面毫无悬念地大幅领先，而在感性认知方面，米西完成全面碾压。米西情商很高，察言观色能力爆表，可以察觉到别人不易察觉的细微之处。另外米西的毒舌太可爱了。日后谢尔顿的毒舌能力，应该有很大一部分是米西锻炼出来的。

说实话，还有比看到谢尔顿吃瘪更可乐的事情吗？

这一季的主要任务似乎就是谈恋爱。

老乔治和玛丽的感情经历风风雨雨，结婚十五年自然啥都经历过，能维持这么久自然也有独门秘籍。婚姻需要维持，两人都小心的经营着。两位中年人偶尔撒撒狗粮也是乐趣多多。

乔治看到美丽不可方物的维罗妮卡，立刻被迷得神魂颠倒，甚至为维罗妮卡皈依基督教。乔治的初衷的确是精虫上脑，为了抱得美人啥都做的出来。但信仰这件事情并不是件小事，这是不是有点儿常凯申为美龄诡异基督教的浪漫感觉。

谢尔顿外婆和约翰·斯特吉斯博士Dr. John Sturgis的感情倒是发展稳定。外婆就像老年版的潘妮，约翰·斯特吉斯有点像老年版的谢尔顿，心地善良的俩人感情真挚，最美不过夕阳红，说不定两人真能走到最后，尽管不知道谁会先走。

可以预见的是，《少年谢尔顿》拍不了几季，毕竟小演员们成长速度肉眼可见，有点儿快。

谢尔顿、米西都即将步入青春期，乔治已经在青春期了，如果这部衍生剧拖得季数太多，演员们将不再是少年。就像《行尸走肉》一样，卡尔很快长大成人。

人人值得被爱，不管友情还是爱情。不论是爱人们之间的爱情，还有朋友之间真挚的友谊。

本季终时，小谢尔顿再次萌娃落泪。一方面是他预测的诺贝尔奖获奖结果错误，获奖者的贡献因为发现紧密结合在一起的夸克，而不是发现孤独一生的中微子。另一方面是他邀请同学们一同收听诺奖颁奖典礼，结果无人前来，甚至连整天玩的丹也没有来。

幸好我们知道，谢尔顿并不是中微子，我们每个人都不是注孤生的中微子。

在这个世界上终会有某处有人会和你灵魂契合，会成为你我命中注定的夸克，会毫无杂念的爱着你。

季末彩蛋里，谢尔顿的小伙伴们纷纷亮了相。莱纳德、潘妮、霍华德、拉杰什、伯纳黛特、艾米，我们熟悉的角色都出现了，这一刻大家都觉得心理暖暖的。

我们不是注孤生的中微子，

终会遇见命中注定的夸克。

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