探究游戏背后的秘密——《神话任务:群鸦盛宴》 今天聊聊美剧《神话任务:群鸦盛宴》。 片名Mythic Quest: Raven 's Banquet (2020),别名神话任务:黑鸦之宴(台)。 今年开年,一部有关游戏制作公司幕后故事的美剧上线了。 本剧是苹果TV+上的第一部情境喜剧片,狮门电视和3 Arts Entertainment承制,育碧Ubi参与制作。看演职员表,编剧演员大都是另一部著名情景喜剧《费城永远阳光灿烂》的人马,还有我最喜欢的邪典情景喜剧《废柴联盟》的Abed加盟。 游戏、育碧、苹果、情景喜剧、废柴联盟,都是值得关注的点,于是我决定追了。 《神话任务:群鸦盛宴》用情景喜剧的方式讲述游戏行业的幕后故事。原本玩家们都只是看到游戏线上的一面,参加参加线上线下活动,顶多参加个漫展游戏展,就算十分硬核了。 玩家们如果还想要进一步了解游戏公司,就没有门路了,想要参观游戏公司内部更是不可能。现在好了,《神话任务:群鸦盛宴》直接把游戏公司日常拍给观众看,加上有育碧参与制作,完全可以充分满足观众们的好奇心。 《神话任务》大部分时候和职场喜剧差不多,但关键看点还是制造游戏的幕后故事。 为了让这部情景喜剧言之有物,育碧旗下Red Storm(红色风暴)工作室还真的弄来沙盘系统做了一个中土世界风格的网络游戏环境。 光是这份认真的劲儿,就值得为创作者们点赞。 当然,也因为是育碧参与制作,在剧中可以看到很多育碧出品游戏的影子,《刺客信条》《魔法门》,这些能够和中土世界搭上边的著名IP在剧中纷纷亮相。如果本剧搭建的是现代风格,估计就会看到《看门狗》《孤岛惊魂》《汤姆克兰西》的彩蛋了。 《神话任务:群鸦盛宴》围绕一家制作大型MMORPG《神话任务》(Mythic Quest)网络游戏工作室。 剧中角色并不算多,担任重头戏的是游戏工作室的创意总监Ian和首席工程师Poppy。 Ian是《神话任务》的项目发起人,正是他的点子构建了这个剑与魔法的奇幻世界。他经常灵光一现,诞生出很多新奇的点子,让玩家们喜爱不已。同时他也是一名极度自负的人,刚愎自用,一切以自我为中心,容不得别人抢他的风头。 Poppy是一位极富编程天赋的超级程序员,几乎没有她不能解决的技术性问题。不过她带着一些自卑情绪,长期生活在Ian的阴影下,渴望得到别人认同。 David是负责管理这个工作室的总管,说起来是工作室的最高领导,但是实际上,各方面能力都不出众,主要任务就是维持这个部门的和谐稳定,以及作为众人撒气的对象。 Brad就是《废柴联盟》里的Abed,这次化身守财奴,担任游戏营销总监,想方设法让玩家氪金,掏空玩家口袋。 CW Longbottom曾经是星云奖得奖作家,负责为《神话任务》编写背景故事,老人家一把年纪依旧保持着对奇幻文学的热爱,在于年轻人的交往之中,相互影响。 Rachel和Dana两位萌妹子是工作室里专职负责体验任务,抓bug的人。她们从事着所有游戏迷最向往的工作,但其实这份工作并不轻松。 新来的助理Jo思维敏捷,而且思路异于常人,每次处理问题总能想到别人想不到的方向,而且往往是错的离谱的方向。 就是这些形形色色的人物构成了《神话任务》,他们将带领观众们近距离体验游戏工作室的日常。 本剧是育碧诚意出品,那么出有点bug太正常了。 说实话,如果《神话任务》里没有bug才不正常,才让人怀疑是不是育碧出品的呢。好在这些bug都在编剧可控范围内,说是bug的时候就是bug,说是彩蛋就是彩蛋。 “我是你爸爸”和“我是你儿子”。 父子梗真的是经久不衰的万年梗,从太空肥皂剧《星球大战》到中世纪魔法世界《神话任务》,经典游戏中《战神》《刺客信条》《铁拳》,都是屡试不爽的招数。 在这里也拿父子梗说事儿,不知道算是致敬呢,还是揶揄。 短短9集《神话任务:群鸦盛宴》中,最亮眼最有深度的正是正中间的第五集《黑暗寂静之死》。 即便把《黑暗寂静之死》单独拎出来,也是一部非常优秀的短片。《黑暗寂静之死》算是在讲《神话任务》前传性质的故事,故事里一对年轻男女因为热爱游戏相遇相爱,走到一起。他们将自己脑子里的奇思妙想开发出来,游戏主打元素就是“黑暗”“寂静”和“死亡”,在游戏里,玩家能做的只有历经各种磨难之后,走向不可避免死亡结局。游戏丧且充满哲理,隐射现实又充满趣味性,一经推出变火遍游戏圈。 游戏大卖后,财富地位纷至沓来,夫妻俩也因为创作理念不同而渐渐产生分歧。男人不断地向市场妥协,向金钱势力低头,《黑暗寂静之死》的主打元素一个个被消失;女人则坚持要做原汁原味的个性游戏,绝不像市场妥协。 《黑暗寂静之死》的遭遇很像很多我们熟悉的游戏,某个游戏当年独立制作出品时,惊艳各方。紧接着独立游戏被大公司收购,紧接着推出续集以及衍生作品,迫不及待地想要变现,而后续作品也渐渐失去了原有韵味。恐怖游戏甚至变成了幼儿游戏,真是莫大讽刺。 说实话,能够把兴趣做成职业,能够从事自己最喜欢的工作,能够找到一群志同道合的同伴,何尝不是人生最大幸事。《神话任务》里大部分人都是秉持着对游戏的热爱在工作,除了少部分商人在追逐金钱的刺激,大部分人都记得做游戏、玩游戏的那份快乐。 做游戏就像做任何事情一样,凡事都讲究一个“不忘初心”,任何时候都不要忘记最初出发时的想法,千万不要忘记当初对游戏的挚爱、初衷。 说句老掉牙的话,愿你我出走半生,归来仍是少年。 探究游戏背后的秘密, 寻找游戏最初的快乐。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4474) 美国(8648) 剧情片(3741) 美剧(2353) 生活(5174)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.