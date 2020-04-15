网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>恶土世界战火纷飞——《深入恶土第3季》

恶土世界战火纷飞——《深入恶土第3季》

加入收藏

2020-4-15 20:44:04

恶土世界战火纷飞——《深入恶土第3季》

今天聊聊美剧《深入恶土第3季》。

片名 Into the Badlands Season 3 (2018)，别名荒原/荒芜之地/深入险地/穷山恶水/美版西游记。

 

当年《深入恶土》以美版西游记的噱头进入观众视线时，的确十分惊艳。精彩的打斗戏、用色大胆的布景、末世废土风格都是《深入恶土》的显著标志。

剧情推进了两季，本剧原本打着西游记噱头却迟迟不见西游记的影子。观众们也只能从部分角色的名字上看出一丝和西游记的关联，讲述的故事其实和西游记差了十万八千里。

 

《深入恶土》前两季构建了一个五百年后的废土世界，彼时的世界陷入混战，恶土大陆上的几个势力形成分工不同的领主，大家各自为战。

同时恶土大陆上又没有枪械等热兵器，只有刀枪棍棒等冷兵器，谁的武功高强、谁的马仔多，谁就是这片大陆最靓的仔。

故事和西游记里的取经普度世人相去甚远，绝大部分时间都是大家打来打去，尽管有些时候有人想要构建一个和平世界，却一直缺乏足够的能力。

 

剧中人物只有少数几个能够和西游记对的上。

比如MK就是美猴王Monkey King。

桑尼Sunny则是三藏，他是MK的引路人。

Bajie就是八戒，这个没有疑问。

剩下的就不好说了，沙僧是谁呢？艳寡妇米涅瓦、还是尼克丝、还是穆恩？也可能他们就是沙僧加白龙马的混合体。

另外朝圣Pilgrim对应的是佛祖，宗师Master对应玉皇大帝，两人都是一派势力的领头人，武力高强，政治诉求清晰，拥有强大的洗脑能力。

 

角色可能有点对的上，但和西游记的剧情相去甚远。就这样《深入恶土》收视率慢慢下滑，走到第三季迎来被砍结局。

第三季《深入恶土》迎来世界观重大改革，一改前两季慢慢悠悠的叙事风格，开始大胆激进地往恶土世界塞东西。于是观众们终于可以在完结前看到一个更加宏大的恶土世界。

 

原本在恶土世界，各个领主各自为战，相互屠杀碾压。今天A和B联合起来打C，明天就可能是B和C联合起来打A，混战不止。一个领主被推翻，很快就有新的领主取代，就像封建王朝更迭，并不会对这个世界有根本性影响。

于是前面的伏笔有了用武之地，原本闪烁其词的外来势力大举入侵，成了本季的主要线索。当外来势力入侵恶土时，原本屠戮殆尽的领主们终于有了一个联合起来的理由。可见外部的假想敌是促使内部团结的重要因素。

《深入恶土》追到最后，你会惊奇地发现，当初登场的势力到季终时基本大换血，最终的大决战发生在后来登场的势力之间。

 

入侵者朝圣就像一个激进的改革者，和恶土原有势力领主们有着根本的理念不同。那些拥有“天赋”的黑暗天赋者就成了矛盾焦点。

朝圣要释放统治黑暗天赋者，转化自己的部队成为黑暗天赋者，建立一个由黑暗天赋者掌握话语权的全新世界阿兹拉。朝圣认为所有非天赋者不值得生存。

宗师要封印黑暗天赋者，维持旧世界的秩序。宗师面对矛盾选择逃避，简单地让黑暗天赋者陷入沉睡不再醒来，暂时地解决了矛盾。

黑莲组织想要消灭所有的黑暗天赋者，把世界交还给普通人。其他领主也都是没有“天赋”的普通人，最终阵营选择似乎已经非常清晰。

 

末世中，总需要有神棍出来画大饼，才能把松散的人们团结到一起。在生产力极度低下的时候，宗教式的洗脑方式十分奏效，尽管恶土世界在五百年后，但是实际生产力还处于蒸汽时代之前。

朝圣和宗师，谁是如来佛祖、谁是玉皇大帝，并不重要，两者都是另一种形式的极权主义。

 

其实这些人都是不同程度的社会达尔文主义者，也是一些种族主义者。他们都想消灭异己，认为自己才是这个世界的主宰。

可能因为仇恨，可能因为能力不足，谁都没法建立一个大同世界。在没有一个能力特别强大的人物登场前，这种混战只能无休止的持续下去。

 

《西游记》里到处都暗藏佛教道教争夺信徒的斗争，《深入恶土》之中也差不多。

朝圣、宗师、黑莲们培养信徒的目的大同小异，都是恩威并施，愿意跟随的就可以成为打手，不愿意服从的血溅当场。宗教只是大家构建符合自己意识形态的工具，有用的时候就拿出来信奉一番，没用的时候就卸磨杀驴赶尽杀绝。

 

世界观突然扩大后，《深入恶土》变得好看不少，很可惜的是本剧还是被砍了。旧世界何去何从，新世界能否开启？谁关心呢，反正被砍了。

剧终其实还是留了一个伏笔，桑尼体内的天赋在临死前一刻觉醒，开始缓慢的修复他的身体。因此桑尼的复活也是完全可能。

最后出现了比刀剑更加强大的武器——枪械。原本恶土世界设定就是没有热兵器，枪械的出现将极大改变一切。黑暗天赋者再强大也抵不过子弹，果然暴力才是最强大的权力。

 

作为为数不多华裔主演的美剧，《深入恶土》最大的看点就是男主角吴彦祖了，他四十多岁依旧能够保持超高的颜艺，光是有吴彦祖就足够观众们追下去了。

另外一个演员看点就是本剧颜值代表艳寡妇The Widow艾米丽·比查姆Emily Beecham。艾米丽可不仅有着盛世美颜，还是戛纳影后哦。

 

出演演员和功夫，《深入恶土》另一个亮点就是每集片名。

第一季6集，第二季10集，第三季16集，一共32集。32集像长篇章回体小说似的，采用《西游记》似的章节命名方式，每集片名都是四个字，这样很大程度得益于字幕组的辛勤劳动。

 

剧中最大的开销应该就是服饰了，《深入恶土》为每个势力、每个重要角色都量身定制了不同颜色款式的服饰，在末世之中显得尤为好看。

而且拍摄《深入恶土》应该挺耗黑色美瞳的，没事就换上一副黑瞳变个身玩玩。

 

在13集片尾，我们再次听到Disturbed的《The Sound of Silence》。我上次在美剧里听到这个版本的《TheSound of Silence》还是在《罪恶黑名单》里。诸多版本的《The Sound of Silence》中，还是Disturbed的最具力度。

很难得的是，这里的《The Sound of Silence》被完整演绎了一遍，如果把这段单独剪出来可以当做MV用了。

 

三十二章峰回路转，

恶土世界战火纷飞。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 美国(8648) 明星(2115) 科幻(3265) 剧情片(3741) 动作片(1566) 美剧(2353) AMC(58)

7.1 

荒原 (2015)

影评(9)

收藏(111)

荒原/Into the Badlands(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211592/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207751名成员8606个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 