恶土世界战火纷飞——《深入恶土第3季》

今天聊聊美剧《深入恶土第3季》。

片名 Into the Badlands Season 3 (2018)，别名荒原/荒芜之地/深入险地/穷山恶水/美版西游记。

当年《深入恶土》以美版西游记的噱头进入观众视线时，的确十分惊艳。精彩的打斗戏、用色大胆的布景、末世废土风格都是《深入恶土》的显著标志。

剧情推进了两季，本剧原本打着西游记噱头却迟迟不见西游记的影子。观众们也只能从部分角色的名字上看出一丝和西游记的关联，讲述的故事其实和西游记差了十万八千里。

《深入恶土》前两季构建了一个五百年后的废土世界，彼时的世界陷入混战，恶土大陆上的几个势力形成分工不同的领主，大家各自为战。

同时恶土大陆上又没有枪械等热兵器，只有刀枪棍棒等冷兵器，谁的武功高强、谁的马仔多，谁就是这片大陆最靓的仔。

故事和西游记里的取经普度世人相去甚远，绝大部分时间都是大家打来打去，尽管有些时候有人想要构建一个和平世界，却一直缺乏足够的能力。

剧中人物只有少数几个能够和西游记对的上。

比如MK就是美猴王Monkey King。

桑尼Sunny则是三藏，他是MK的引路人。

Bajie就是八戒，这个没有疑问。

剩下的就不好说了，沙僧是谁呢？艳寡妇米涅瓦、还是尼克丝、还是穆恩？也可能他们就是沙僧加白龙马的混合体。

另外朝圣Pilgrim对应的是佛祖，宗师Master对应玉皇大帝，两人都是一派势力的领头人，武力高强，政治诉求清晰，拥有强大的洗脑能力。

角色可能有点对的上，但和西游记的剧情相去甚远。就这样《深入恶土》收视率慢慢下滑，走到第三季迎来被砍结局。

第三季《深入恶土》迎来世界观重大改革，一改前两季慢慢悠悠的叙事风格，开始大胆激进地往恶土世界塞东西。于是观众们终于可以在完结前看到一个更加宏大的恶土世界。

原本在恶土世界，各个领主各自为战，相互屠杀碾压。今天A和B联合起来打C，明天就可能是B和C联合起来打A，混战不止。一个领主被推翻，很快就有新的领主取代，就像封建王朝更迭，并不会对这个世界有根本性影响。

于是前面的伏笔有了用武之地，原本闪烁其词的外来势力大举入侵，成了本季的主要线索。当外来势力入侵恶土时，原本屠戮殆尽的领主们终于有了一个联合起来的理由。可见外部的假想敌是促使内部团结的重要因素。

《深入恶土》追到最后，你会惊奇地发现，当初登场的势力到季终时基本大换血，最终的大决战发生在后来登场的势力之间。

入侵者朝圣就像一个激进的改革者，和恶土原有势力领主们有着根本的理念不同。那些拥有“天赋”的黑暗天赋者就成了矛盾焦点。

朝圣要释放统治黑暗天赋者，转化自己的部队成为黑暗天赋者，建立一个由黑暗天赋者掌握话语权的全新世界阿兹拉。朝圣认为所有非天赋者不值得生存。

宗师要封印黑暗天赋者，维持旧世界的秩序。宗师面对矛盾选择逃避，简单地让黑暗天赋者陷入沉睡不再醒来，暂时地解决了矛盾。

黑莲组织想要消灭所有的黑暗天赋者，把世界交还给普通人。其他领主也都是没有“天赋”的普通人，最终阵营选择似乎已经非常清晰。

末世中，总需要有神棍出来画大饼，才能把松散的人们团结到一起。在生产力极度低下的时候，宗教式的洗脑方式十分奏效，尽管恶土世界在五百年后，但是实际生产力还处于蒸汽时代之前。

朝圣和宗师，谁是如来佛祖、谁是玉皇大帝，并不重要，两者都是另一种形式的极权主义。

其实这些人都是不同程度的社会达尔文主义者，也是一些种族主义者。他们都想消灭异己，认为自己才是这个世界的主宰。

可能因为仇恨，可能因为能力不足，谁都没法建立一个大同世界。在没有一个能力特别强大的人物登场前，这种混战只能无休止的持续下去。

《西游记》里到处都暗藏佛教道教争夺信徒的斗争，《深入恶土》之中也差不多。

朝圣、宗师、黑莲们培养信徒的目的大同小异，都是恩威并施，愿意跟随的就可以成为打手，不愿意服从的血溅当场。宗教只是大家构建符合自己意识形态的工具，有用的时候就拿出来信奉一番，没用的时候就卸磨杀驴赶尽杀绝。

世界观突然扩大后，《深入恶土》变得好看不少，很可惜的是本剧还是被砍了。旧世界何去何从，新世界能否开启？谁关心呢，反正被砍了。

剧终其实还是留了一个伏笔，桑尼体内的天赋在临死前一刻觉醒，开始缓慢的修复他的身体。因此桑尼的复活也是完全可能。

最后出现了比刀剑更加强大的武器——枪械。原本恶土世界设定就是没有热兵器，枪械的出现将极大改变一切。黑暗天赋者再强大也抵不过子弹，果然暴力才是最强大的权力。

作为为数不多华裔主演的美剧，《深入恶土》最大的看点就是男主角吴彦祖了，他四十多岁依旧能够保持超高的颜艺，光是有吴彦祖就足够观众们追下去了。

另外一个演员看点就是本剧颜值代表艳寡妇The Widow艾米丽·比查姆Emily Beecham。艾米丽可不仅有着盛世美颜，还是戛纳影后哦。

出演演员和功夫，《深入恶土》另一个亮点就是每集片名。

第一季6集，第二季10集，第三季16集，一共32集。32集像长篇章回体小说似的，采用《西游记》似的章节命名方式，每集片名都是四个字，这样很大程度得益于字幕组的辛勤劳动。

剧中最大的开销应该就是服饰了，《深入恶土》为每个势力、每个重要角色都量身定制了不同颜色款式的服饰，在末世之中显得尤为好看。

而且拍摄《深入恶土》应该挺耗黑色美瞳的，没事就换上一副黑瞳变个身玩玩。

在13集片尾，我们再次听到Disturbed的《The Sound of Silence》。我上次在美剧里听到这个版本的《TheSound of Silence》还是在《罪恶黑名单》里。诸多版本的《The Sound of Silence》中，还是Disturbed的最具力度。

很难得的是，这里的《The Sound of Silence》被完整演绎了一遍，如果把这段单独剪出来可以当做MV用了。

三十二章峰回路转，

恶土世界战火纷飞。

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