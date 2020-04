恶土世界战火纷飞——《深入恶土第3季》 今天聊聊美剧《深入恶土第3季》。 片名 Into the Badlands Season 3 (2018),别名荒原/荒芜之地/深入险地/穷山恶水/美版西游记。 当年《深入恶土》以美版西游记的噱头进入观众视线时,的确十分惊艳。精彩的打斗戏、用色大胆的布景、末世废土风格都是《深入恶土》的显著标志。 剧情推进了两季,本剧原本打着西游记噱头却迟迟不见西游记的影子。观众们也只能从部分角色的名字上看出一丝和西游记的关联,讲述的故事其实和西游记差了十万八千里。 《深入恶土》前两季构建了一个五百年后的废土世界,彼时的世界陷入混战,恶土大陆上的几个势力形成分工不同的领主,大家各自为战。 同时恶土大陆上又没有枪械等热兵器,只有刀枪棍棒等冷兵器,谁的武功高强、谁的马仔多,谁就是这片大陆最靓的仔。 故事和西游记里的取经普度世人相去甚远,绝大部分时间都是大家打来打去,尽管有些时候有人想要构建一个和平世界,却一直缺乏足够的能力。 剧中人物只有少数几个能够和西游记对的上。 比如MK就是美猴王Monkey King。 桑尼Sunny则是三藏,他是MK的引路人。 Bajie就是八戒,这个没有疑问。 剩下的就不好说了,沙僧是谁呢?艳寡妇米涅瓦、还是尼克丝、还是穆恩?也可能他们就是沙僧加白龙马的混合体。 另外朝圣Pilgrim对应的是佛祖,宗师Master对应玉皇大帝,两人都是一派势力的领头人,武力高强,政治诉求清晰,拥有强大的洗脑能力。 角色可能有点对的上,但和西游记的剧情相去甚远。就这样《深入恶土》收视率慢慢下滑,走到第三季迎来被砍结局。 第三季《深入恶土》迎来世界观重大改革,一改前两季慢慢悠悠的叙事风格,开始大胆激进地往恶土世界塞东西。于是观众们终于可以在完结前看到一个更加宏大的恶土世界。 原本在恶土世界,各个领主各自为战,相互屠杀碾压。今天A和B联合起来打C,明天就可能是B和C联合起来打A,混战不止。一个领主被推翻,很快就有新的领主取代,就像封建王朝更迭,并不会对这个世界有根本性影响。 于是前面的伏笔有了用武之地,原本闪烁其词的外来势力大举入侵,成了本季的主要线索。当外来势力入侵恶土时,原本屠戮殆尽的领主们终于有了一个联合起来的理由。可见外部的假想敌是促使内部团结的重要因素。 《深入恶土》追到最后,你会惊奇地发现,当初登场的势力到季终时基本大换血,最终的大决战发生在后来登场的势力之间。 入侵者朝圣就像一个激进的改革者,和恶土原有势力领主们有着根本的理念不同。那些拥有“天赋”的黑暗天赋者就成了矛盾焦点。 朝圣要释放统治黑暗天赋者,转化自己的部队成为黑暗天赋者,建立一个由黑暗天赋者掌握话语权的全新世界阿兹拉。朝圣认为所有非天赋者不值得生存。 宗师要封印黑暗天赋者,维持旧世界的秩序。宗师面对矛盾选择逃避,简单地让黑暗天赋者陷入沉睡不再醒来,暂时地解决了矛盾。 黑莲组织想要消灭所有的黑暗天赋者,把世界交还给普通人。其他领主也都是没有“天赋”的普通人,最终阵营选择似乎已经非常清晰。 末世中,总需要有神棍出来画大饼,才能把松散的人们团结到一起。在生产力极度低下的时候,宗教式的洗脑方式十分奏效,尽管恶土世界在五百年后,但是实际生产力还处于蒸汽时代之前。 朝圣和宗师,谁是如来佛祖、谁是玉皇大帝,并不重要,两者都是另一种形式的极权主义。 其实这些人都是不同程度的社会达尔文主义者,也是一些种族主义者。他们都想消灭异己,认为自己才是这个世界的主宰。 可能因为仇恨,可能因为能力不足,谁都没法建立一个大同世界。在没有一个能力特别强大的人物登场前,这种混战只能无休止的持续下去。 《西游记》里到处都暗藏佛教道教争夺信徒的斗争,《深入恶土》之中也差不多。 朝圣、宗师、黑莲们培养信徒的目的大同小异,都是恩威并施,愿意跟随的就可以成为打手,不愿意服从的血溅当场。宗教只是大家构建符合自己意识形态的工具,有用的时候就拿出来信奉一番,没用的时候就卸磨杀驴赶尽杀绝。 世界观突然扩大后,《深入恶土》变得好看不少,很可惜的是本剧还是被砍了。旧世界何去何从,新世界能否开启?谁关心呢,反正被砍了。 剧终其实还是留了一个伏笔,桑尼体内的天赋在临死前一刻觉醒,开始缓慢的修复他的身体。因此桑尼的复活也是完全可能。 最后出现了比刀剑更加强大的武器——枪械。原本恶土世界设定就是没有热兵器,枪械的出现将极大改变一切。黑暗天赋者再强大也抵不过子弹,果然暴力才是最强大的权力。 作为为数不多华裔主演的美剧,《深入恶土》最大的看点就是男主角吴彦祖了,他四十多岁依旧能够保持超高的颜艺,光是有吴彦祖就足够观众们追下去了。 另外一个演员看点就是本剧颜值代表艳寡妇The Widow艾米丽·比查姆Emily Beecham。艾米丽可不仅有着盛世美颜,还是戛纳影后哦。 出演演员和功夫,《深入恶土》另一个亮点就是每集片名。 第一季6集,第二季10集,第三季16集,一共32集。32集像长篇章回体小说似的,采用《西游记》似的章节命名方式,每集片名都是四个字,这样很大程度得益于字幕组的辛勤劳动。 剧中最大的开销应该就是服饰了,《深入恶土》为每个势力、每个重要角色都量身定制了不同颜色款式的服饰,在末世之中显得尤为好看。 而且拍摄《深入恶土》应该挺耗黑色美瞳的,没事就换上一副黑瞳变个身玩玩。 在13集片尾,我们再次听到Disturbed的《The Sound of Silence》。我上次在美剧里听到这个版本的《TheSound of Silence》还是在《罪恶黑名单》里。诸多版本的《The Sound of Silence》中,还是Disturbed的最具力度。 很难得的是,这里的《The Sound of Silence》被完整演绎了一遍,如果把这段单独剪出来可以当做MV用了。 三十二章峰回路转, 恶土世界战火纷飞。 点击这里: 近期影视推荐

