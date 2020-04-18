后德古拉时代依旧出彩——《恶魔城第3季》

今天聊聊美剧《恶魔城第3季》。

片名Castlevania Season 3 (2020)。

《恶魔城》第二季在一场恶战中落下帷幕，德古拉和阿鲁卡多的父子局打得天昏地暗。曾经叱咤风云的吸血鬼之王在爱与怨之中谢幕。

就这样吸血鬼之王德古拉被杀，死的透透的，《恶魔城》第三季进入后德古拉时代。

哥虽不在江湖，但江湖一直还有哥的传说。

吸血鬼之王德古拉虽然被打入地狱，和心爱的妻子在地狱相会，但人世间依旧围绕德古拉的后继影响力展开故事。

本季《恶魔城》四条线索并进，大家各自演绎属于自己的故事。每个故事互不相连，即便有联系也是很弱的联系，故事中进一步深挖人性，同时撒网布局埋下伏笔，可能这些先要要到第四季才能相汇。

多部《恶魔城》游戏中的主角，贝尔蒙特家族的唯一幸存者特雷弗·贝尔蒙特Trevor Belmont，和良言人法师赛法尔·贝尔南德斯Sypha Belnades结伴同行。

两人在一同打怪升级的路上发展出深厚的革命友谊，他们一路冒险来到一座偏远小镇，在这里遇到了形形色色诡异的人，从法官到神甫，处处透着邪典感觉。原本他们以为可以暂时安顿下来，没想到又一次见识到人性的愚蠢和邪恶。

在这里他们遭遇了全季最激烈的战斗，险些就要直面吸血鬼之王。

半人半吸血鬼王子阿鲁卡多Alucard独守空房，一个人住在诺大的堡垒里，整天没个鸟事，都快闲出毛病来了。他原本就打算这么无聊地活着，可没想到一对吸血鬼猎人找上门来，想要拜师学艺，剿灭世间的吸血鬼。

三个人在朝夕相处之间也渐渐有了些师徒情，可是人性之恶也正在防备最薄弱的时候暴露。

阿鲁卡多即便赢得了父子局，但最终还是走上了父亲的老路，在以最大的善意对待人类却迎来人类最丑恶一面后，阿鲁卡多活成了自己最不想的样子。

吸血鬼女王卡米拉Carmilla回到她的施蒂利亚城堡，联合她的吸血鬼姐妹们，准备发动战争占领周边区域，同时圈养人类，让人类成为自己源源不断的口粮。卡米拉想要抓住机会，在没有德古拉的空档期建立自己的帝国。

为了发动战争，卡米拉还抓住了恶魔锻造师赫克特Hector，让赫克特负责锻造黑暗生物部队，弥补吸血鬼的兵力不足。

就这样，赫克特在夹缝中求生存，在经历谎言与背叛后，不得不认命，还要像个斯德哥尔摩综合征患者一样说服自己。

另一位锻造师艾萨克Isaac则时刻记着德古拉关键时刻拯救自己一命的事儿，坚持秉持德古拉遗志，要完成消灭全人类的宏图壮举。艾萨克执行计划的第一步就是要先营救出好基友赫克特。

艾萨克不断打造黑暗生物部队，试图用和平的方式前往赫克特被囚禁地点，开始一路上总会主动被动地卷入战斗。艾萨克在这遭遇难度颇高的死人军团，奉献了仅次于特雷弗·贝尔蒙特和赛法尔·贝尔南德斯终极大战的战斗戏。

同时艾萨克在人类的善意与谎言中，渐渐对执行德古拉的遗志产生动摇。

整个《恶魔城》第三季效果非常好，延续了前两季的优点。随处可见的致敬游戏元素，把观众们的思绪不断拉回游戏中奋战的回忆。

即便没有德古拉，本季故事也依旧上乘。故事的着眼点基本都集中在谎言欺骗、玩弄权术上，在一次又一次的背叛中，心地善良者都被碾压消灭，幸存者也只能采用同样的方式保护自己，整个世界显得令人生厌。

在Netflix支持的自由创作下，第三季呈现出更具个性化的风格，特别是最后两集，四条线索在交叉剪辑中呈现出惊艳之感，把一个奇幻背景下的故事，拍出了成人科幻剧《爱，死亡和机器人》的感觉。

后德古拉时代依旧出彩，

多线并进直击人性暗面。

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