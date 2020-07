戏里戏外娱乐至死——《美女摔角联盟第1季》 今天聊聊美剧《美女摔角联盟第1季》。 片名GLOW Season 1 (2017),别名GLOW:华丽女子摔角联盟(台) / Gorgeous Ladies Of Wrestling / Glow /G.L.O.W.。 这部Netflix出品的《美女摔角联盟》如同剧名一样香艳无比,剧中两大主打元素就是美女和摔角。 本剧取材于真实女子摔角节目《GLOW》,讲述的正是一个由美女组成的摔角节目。 先说第一看点美女吧,这部剧的两位主角是爱丽森·布里 Alison Brie和贝蒂·吉尔平Betty Gilpin。 爱丽森·布里在著名邪典喜剧《废柴联盟》中担任主要主角角色安妮Annie Edison大放异彩,凭借这部《美女摔角联盟》连续三季被提名最佳女主角,37岁的爱丽森·布里在2019年和2020年连续两年被《Glam Mag》评为“世界上最性感的”女星。 贝蒂·吉尔平最近一部《狩猎》火遍社交网络,身材高挑火辣,一副典型的金发碧眼白人美女相貌,成了人们眼中的新晋女神,当年她在《美国众神》《新咒怨(美版) 》中均有过客串表演。同样,她也凭借这部《美女摔角联盟》连续三季被提名最佳女配角。 红花也要绿叶衬,剧中14名女性摔角演员中,剩余的12位也是个性鲜明,各有各自的背景故事,让本剧完美符合政治正确多样性要求。 有的人出身摔角世家专业级别选手,她想要追求自己的理想,打破父亲定下的条条框框。 有的人保持24小时狼人烟熏妆哥特异形造型,目的就是想要通过奇装异服和 特立独行获得别人的认同。 有的人像是节目导演的小迷妹,对这位过气导演过往作品如数家珍,甚至能从这些司空见惯的B级片中解读出深刻的内涵。 有的人依靠吃社会福利维持生计,在这里依旧保持本色。 14位摔角演员个性鲜明,标志性十分强烈。 第二看点是摔角。 要注意,“摔角”不是“摔跤”。摔角是一种表演、是一种"体育娱乐",摔跤是体育竞技。摔角氛围日摔、美摔、墨摔三大类别,我们最熟悉的便是美摔(美国职业摔角),其中美摔三大联盟是WWE,TNA,ROH,最著名的就是WWE了。我们熟悉的巨石强森、赵喜娜,都是从WWE里出来走向大荧幕的。 摔角是一种表演性质浓烈的电视节目,最初起源于法国,已经风行百余年。所有摔角都有剧本,演员们在擂台上按照既定举办表演。一切的矛盾冲突都是剧情需要,仅此而已。摔角手们之间不是类似体育竞技的竞争关系,而是给同一家公司打工的同事关系。 整天看WWE一类的成品节目,想不想看看摔角幕后的故事?《美女摔角联盟》这就安排上。 说实话,看着一大群美女在眼前真·撕哔,谁会不想看呢。 不少人都会有一种看热闹不嫌事儿大的感觉。我就记得我上初中的时候,隔壁班几名学生打架,他们班长并不是阻止打架,而是在旁边递送道具并大喊加油,结果是打架的同学写处分、班长被撤职了。 现在又一部剧把专业表演打架台前幕后的故事都拍给你看,你看不看呢? 《美女摔角联盟》打得很好看,拍得很精彩。第一季的矛盾冲突一方面在于过气导演带着一群边缘女性,能否在小荧幕上搏出一片天地,另一方面在两位主角露丝·怀德和黛比·伊根之间的各种恩怨,正宫台上台下手撕小三。同时夹杂着大量政治正确的元素,各种肤色、兴趣爱好的边缘人员纷纷在这里找到立足之处。 另外本剧也继承了老美一贯唯我独尊的价值观,所有社会主义阵营的国家都是他们嘲讽愚弄的对象。本剧在各片源站点遭到屏蔽,很大程度就是里面对东方大国的扭曲表现。 《美女摔角联盟》矛盾冲突明显,看点紧抓观众眼球,不过但说到底还是讲了一个娱乐至死的故事。 这是一部讲述一群人制造奶头乐电视节目的奶头乐美剧(禁止套娃)。为了底层人民失去思考能力,大量毫无营养的弱智节目层出不穷,坚决贯彻娱乐至死的理念。摔角是这样,拍摄一部反映摔角的电视剧同样是这样。 台上台下手撕情敌, 戏里戏外娱乐至死。

