爬出血海尸山死于安乐——《行尸走肉第9季》

今天聊聊美剧《行尸走肉第9季》。

片名The Walking Dead Season 9 (2018)，别名行尸(港) / 阴尸路(台)。

AMC的台柱子《行尸走肉》走到第八季时，观众们普遍感受就是剧情十分拉胯，为了制造矛盾推动剧情，硬生生地拉低主角们的正常智商，甚至不惜弄死一些主要演员。

这些操作让观众们怨声载道，第八季评分也创下该剧开播以来的最低谷。

可能是置之死地而后生，有了第八季垫底，第九季有一种触底反弹的感觉。

可以看得出，《行尸走肉》的世界着眼于平凡普通人，灾难前大家都是从事普通职业的普通人，就是这些形形色色的普通人要面对突如其来的丧尸潮。

直到现在也没看到成建制的军队，要么就一直还猫着，要么就已经被摧毁。毕竟丧尸在钢铁洪流面前根本过不了一个回合，拍电视剧还是要聚焦普通人才有看点，单方面碾压就没有戏剧冲突了。

丧尸大范围爆发的末日世界里，能力差一点的、意志弱一点的，早早就被扫地出局，能够活到最后的都是具备过人之处的精英。

就是瑞克这些精英们在第八季遇到尼根集团时，智商集体掉线，让观众们感到不能接受。

第九季，主角们遇到的则是另一伙极端分子“低语者”。

既然丧尸不能主动完成进化，那就安排一些心理强大的人去“帮助”丧尸进化，成为会说话的“丧尸”。相信审美正常的人都会觉得低语者很变态，光看他们的造型就已经很挑战审美极限：戴着面具、披着尸皮、拿着匕首、勾着背，简直不要太猥琐。

低语者全方位变态，不仅自己变态还要拉着别人变态，不然就毁掉别人。他们的杀手锏就是混迹在丧尸大潮中，控制丧尸行动方向，并以此威胁其他势力。在武器稀缺、弹药缺乏的时候，丧尸潮是任何势力的噩梦，如果没有成建制军队的火力，根本无法阻挡。

对比前几季地痞流氓强盗军阀式的反派，低语者就是一群无政府状态的投机主义者。他们表面服从于某一个特定首领阿尔法，实际上离心离德并没有明确的行动纲领，只是迫于高压统治被迫接受这种变态生存方式。只要生活资源充足，低级别的低语者肯定会毫不犹豫地抛弃阿尔法，难就难在阿尔法有强有力的控制手段。

生于忧患死于安乐，这句话形容主角们真是十分贴切。血海尸山里一路走来，击败一波又一波强敌，终于找到了四处可以安顿下来的地方后，他们明显想要享受安逸生活，对不断迫近的危险缺乏斗争精神。

危难时刻就需要有人能够打醒他们的和平幻想。尼根强盛时，瑞克一行可以卧薪尝胆；低语者们骑到头上时，达里尔一行会怎么做呢？

不管角色们在荧幕上如何甚嚣尘上，丧尸末世毕竟只是漫画家营造出的幻想，大家伙儿最终还是要回到现实生活。

瑞克Rick、玛姬Maggie这些主要角色纷纷选择离开。卡尔扮演者钱德勒·里格斯是为了上学；瑞克扮演者安德鲁·林肯的理由是要照顾英国的家人，家里孩子还小，需要陪伴；玛姬扮演者劳伦·科汉据说是为了片酬，最终也半途离开。

与《冰与火之歌》类似，《行尸走肉》进入弄死主要角色推进剧情的套路。除了那些场外原因离开的演员，剩下就要看编剧的心情了。当初写死卡尔的时候，大批观众高呼不能接受，现在到了第九季，编剧们弄死主要角色时更是一茬一茬的下手。

本季中大批角色领便当，季末低语者更是下了狠手，诸多高颜值担当和老演员领了便当，让观众们心里一凉。不过编剧也算留了一个心眼，没有在虐心的路上一去不返，凭空增加了一个 “公路帮”，添加了好几个工具人凑数。在低语者留下的十人头界线里，工具人占了不少位置，比起漫画里死去大量主要角色来看，电视剧显得不那么虐心。

这季的感觉太过苦大仇深，前几集注重于说教。一群人在缺乏基础设施，没有工业基础的情况下，想要恢复人类文明，显得过于理想主义。没有足够的人口基数，也没有相应的产业链，其实他们能做的也就是耗尽人类文明最后的点滴。一群丧尸潮、一次寒潮都可以轻易地将他们摧毁。

朱迪恩作为瑞克的精神延续，表现颇为抢眼，亮相时就像熊家少主一样的英姿飒爽。好景不长，大家没过几天太平日子就会造访的新反派虐得死去活来。季末收场时，大家都很憋屈。

根据《行尸走肉》前几季经验，一般两季连起来看会比较合适。一般都是前一季被虐后一季反杀，看样子这季要连着第十季一起看，否则要憋屈地等一年。

爬出血海尸山死于安乐，

重回天灾人祸生于忧患。

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