终极大战引而不发——《行尸走肉第10季》

今天聊聊美剧《行尸走肉第10季》。

片名The Walking Dead Season 10 (2019)，别名行尸(港) / 阴尸路(台)。

最近几季的《行尸走肉》有一个特点，那就是需要用两季的时间讲完一组故事，主角团队都要按照先抑后扬的套路和新势力作斗争。

第7季、第8季里，瑞克团队和尼根的救世军打得你死我活，苦不堪言。大批主角在这里领了便当，有片酬问题、上学问题的演员统统写死，死了主角还能推动剧情引一波话题，新演员又便宜又听话，何乐不为。

第9季和第10季同样是这个套路，这两季里瑞克团队变成了四镇联盟，没有一个明显的领导人物，男主角变为达里尔，可以称之为达里尔团队，甚至在尼根洗白冲挑大梁后可以叫做尼根团队。

主角们需要面对的是混迹在丧尸大潮里的低语者。以往单独面对丧尸大潮或者面对地方性军事团伙，难度都是1，要么是丧尸的数量、要么是人类的智慧，而面对低语者的难度则是明显的1+1＞2，要在数量和智慧两个维度做考量。

你以为眼前的是普通丧尸，可以手起刀落顺利斩杀，没想到这是伪装成丧尸的低语者，被一个华丽转身反杀。打丧尸的难度系数直线上升。

整个两季对战低语者的过程中，主角团队可谓是苦不堪言。整个第9季高开低走就在做情绪铺垫，主角一行和观众们的情绪被压制到最低点，双方都期待着有一场酣畅淋漓的反击。

第10季在剧情方面则有了点起色，一边养精蓄锐一边厉兵秣马，嘴上不说，但行动上都在为不可避免的大战做准备。在双方相互试探的过程中，观众们得以进一步了解阿尔法和低语者的来历。

矛盾不可调和，大战必将来临。

最终大战的主动权在低语者手中，主角团队所能做的就是尽可能的准备好迎接那必死结局。这种心情就像一个初恋的妹子，知道男朋友回来，也知道男朋友会乱来，但还是要答应去约会……

大战之前总要弄一点开胃菜。本季中间几集两帮人马像是在王八拳乱打一通，除了打磨角色，另一个作用就是混时间。

本季第15集播出的时候已经是2020年4月5日，很不幸地是，因为疫情关系，本季播到第15集便中断了。一方面原因是第16集特效等工作无法完成，另一方面是在全球疫情影响下，再播出充满绝望气息的末世丧尸剧的确有点会伤害某些人的感情。

气急败坏的贝塔率领丧尸大潮赶到主角团队的临时庇护地，气氛被渲染到顶点。很明显可以看出本季并不是在第15集就会结束的，至少会有第16集给低语者篇章一个完整交待。

根据IMDB信息显示，《行尸走肉》第10季第16集要等到2020年10月4日。观众们如果等不及的话，可以看看第16集的先导视频，说不定看完先导视频会更加心痒痒。

IMDB信息还显示本季后面多了6集，本季可能达到22集的体量，不知道会有什么样的剧情等着大家。

在前几季和第10季中大量线索表明，新势力万人联邦即将登场。万人联邦浩浩荡荡的样子极具画面冲击感，前面离开的瑞克、玛姬甚至可能回归。

万人联邦据说已经达到3万人的庞大规模，具有完备的社会体系，武器弹药也十分充足。

在现代武器面前，丧尸根本不值一提。可以预见的是，主角团队未来的任务将会变为如何融入新集体。没有了丧尸威胁，矛盾将变为人与人的斗争，不过一个主打丧尸的剧不拍丧尸该如何是好。希望这种担心不要变为现实。

疫情影响剧内剧外，

终极大战引而不发。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视