终极大战引而不发——《行尸走肉第10季》 今天聊聊美剧《行尸走肉第10季》。 片名The Walking Dead Season 10 (2019),别名行尸(港) / 阴尸路(台)。 最近几季的《行尸走肉》有一个特点,那就是需要用两季的时间讲完一组故事,主角团队都要按照先抑后扬的套路和新势力作斗争。 第7季、第8季里,瑞克团队和尼根的救世军打得你死我活,苦不堪言。大批主角在这里领了便当,有片酬问题、上学问题的演员统统写死,死了主角还能推动剧情引一波话题,新演员又便宜又听话,何乐不为。 第9季和第10季同样是这个套路,这两季里瑞克团队变成了四镇联盟,没有一个明显的领导人物,男主角变为达里尔,可以称之为达里尔团队,甚至在尼根洗白冲挑大梁后可以叫做尼根团队。 主角们需要面对的是混迹在丧尸大潮里的低语者。以往单独面对丧尸大潮或者面对地方性军事团伙,难度都是1,要么是丧尸的数量、要么是人类的智慧,而面对低语者的难度则是明显的1+1>2,要在数量和智慧两个维度做考量。 你以为眼前的是普通丧尸,可以手起刀落顺利斩杀,没想到这是伪装成丧尸的低语者,被一个华丽转身反杀。打丧尸的难度系数直线上升。 整个两季对战低语者的过程中,主角团队可谓是苦不堪言。整个第9季高开低走就在做情绪铺垫,主角一行和观众们的情绪被压制到最低点,双方都期待着有一场酣畅淋漓的反击。 第10季在剧情方面则有了点起色,一边养精蓄锐一边厉兵秣马,嘴上不说,但行动上都在为不可避免的大战做准备。在双方相互试探的过程中,观众们得以进一步了解阿尔法和低语者的来历。 矛盾不可调和,大战必将来临。 最终大战的主动权在低语者手中,主角团队所能做的就是尽可能的准备好迎接那必死结局。这种心情就像一个初恋的妹子,知道男朋友回来,也知道男朋友会乱来,但还是要答应去约会…… 大战之前总要弄一点开胃菜。本季中间几集两帮人马像是在王八拳乱打一通,除了打磨角色,另一个作用就是混时间。 本季第15集播出的时候已经是2020年4月5日,很不幸地是,因为疫情关系,本季播到第15集便中断了。一方面原因是第16集特效等工作无法完成,另一方面是在全球疫情影响下,再播出充满绝望气息的末世丧尸剧的确有点会伤害某些人的感情。 气急败坏的贝塔率领丧尸大潮赶到主角团队的临时庇护地,气氛被渲染到顶点。很明显可以看出本季并不是在第15集就会结束的,至少会有第16集给低语者篇章一个完整交待。 根据IMDB信息显示,《行尸走肉》第10季第16集要等到2020年10月4日。观众们如果等不及的话,可以看看第16集的先导视频,说不定看完先导视频会更加心痒痒。 IMDB信息还显示本季后面多了6集,本季可能达到22集的体量,不知道会有什么样的剧情等着大家。 在前几季和第10季中大量线索表明,新势力万人联邦即将登场。万人联邦浩浩荡荡的样子极具画面冲击感,前面离开的瑞克、玛姬甚至可能回归。 万人联邦据说已经达到3万人的庞大规模,具有完备的社会体系,武器弹药也十分充足。 在现代武器面前,丧尸根本不值一提。可以预见的是,主角团队未来的任务将会变为如何融入新集体。没有了丧尸威胁,矛盾将变为人与人的斗争,不过一个主打丧尸的剧不拍丧尸该如何是好。希望这种担心不要变为现实。 疫情影响剧内剧外, 终极大战引而不发。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 漫画(461) 美国(4794) 灾难(212) 科幻(1395) 惊悚(1902) 酷(1220) 血腥(319) 恐怖(919) 美剧(1248) AMC(36)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.