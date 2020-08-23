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看似傻白甜暗藏坏水——《太空部队》

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2020-8-23 23:12:01

看似傻白甜暗藏坏水——《太空部队》

今天聊聊美剧《太空部队》。

片名Space Force (2020)，别名太空军 / 航天军 / 空天军。

 

这部Netflix出品的喜剧美剧聚焦美国太空部队。男主角马克·R·内尔德是一名刚刚晋升为四星上将的资深军官，他满心欢喜地以为自己可以担任司令掌管美国空军，没想到国防部长对他另有他用。

内尔德被安排到新组建的太空部队担任司令，任务就是率领美国航天部队重返太空，在月球建立新基地。

 

在内尔德的团队里，有来自世界各地各种肤色各种人种的科学家，各自角色符合其刻板印象；内尔德本人又面临着全新的中年危机，事业感情都遇到全新挑战，多重笑料汇聚在一个人身上。

在剧中，角色设定均按照美国政坛人物量身定做，喜欢发推特的总统、标志性显著的国会议员、画大饼哄骗投资人的网红女商人……熟悉时政的人可以轻松认出这些角色对应的现实人物。

美国政坛的特点就是让各方利益集团在明面上争夺利益，撕下脸皮抢资源，仅仅根据这些政客们爆出的猛料，就已经足够支撑一部讽刺美剧了。

 

甚至主角本身就有足够的戏剧冲突，完全足够撑起一部喜剧。

比如内尔德的妻子毫无缘由地进了大牢，直到本季结束都没个解释。按照主创团队的解释，妻子坐牢仅仅是因为“有趣”。如果想要进一步的解释，估计要等第二季了。到现在也没听到Netflix续订《太空部队》第二季的消息，会不会有第二季还是未知。除了夫妻线，父女线索也有大量挖掘空间。

你看，为了一个“有趣”的设定，人物角色都可以在监牢内外反复横跳，说明这部剧并不缺少戏剧冲突。

 

其实单纯地将故事内容限定在美国发展太空力量方面，吐槽吐槽美国政坛，拿各种人群宗教开涮的话，《太空部队》完全可以做到，而且可以做成一部很不错的小制作喜剧短剧。毕竟现实中的素材太过于丰富，随便选几个点就可以编一集。

但Netflix的野心可不止于此，他们一定要制造敌对恐慌情绪，利用一切可能的机会输出意识形态。

 

表面看起来，《太空部队》是借着美国太空事业发展大潮，讲述各种老油条的职场故事，骨子里是向观众们潜移默化地灌输美国依旧是人类文明灯塔形象。

帝国主义总会需要一个外部假想敌来转移国内矛盾视线，根据他们几百年的经验，只要这个假想敌树立地足够逼真，就可以裹挟民意，继续作威作福。

以前冷战期间，假想敌毫无疑问的就是苏联，现在中国国力强盛，假想敌就是中国。而美国本身则一直是人畜无害的傻白甜小白兔形象。

 

正所谓来自敌人的认可是最高评价。

毛主席曾说过：“如若不被敌人反对，那就不好了，那一定是与敌人同流合污了。如若被敌人反对，那就好了，那就证明我们同敌人划清界限了。如若敌人起劲地反对我们，把我们说得一塌糊涂，一无是处，那就更好了，那就证明我们不但同敌人划清了界限，而且证明我们的工作是很有成绩的了！”

在上世纪八十年代短暂的中美蜜月期，美国影视作品里中国可以是正面形象，双方互帮互助，一片欢乐祥和的景象。后来中东吸引了美国的注意力，中国韬光养晦，美国影视作品的敌人都是蓄着胡子带着头巾的恐怖分子。现在实力藏不住了，一家中国公司就能让美国进入紧急状态，撕下遮羞布。这正是我们一代代人努力的成果。

 

毛主席还说过:“舆论的阵地，你不去占领，敌人就会去占领。”

我们拍了两部《战狼》，一群精美如丧考妣患上强烈的战狼PTSD ，看不得人家说假想的“主子”一点不好。我评了一下《前哨》是美帝洗白侵略者形象的宣传片（http://22j.co/dDSU），后面无数精美哭天抢地地为“主子”申冤，生怕别人看不到他们为美国意识形态摇旗呐喊。

 

《太空部队》里制造矛盾对立的手法极为简单粗暴，简直就是毫无变化的同样套路，甚至显得十分荒诞。

剧中但凡出现中国形象时，国旗是能做多大就做多大，生怕观众们眼神不好看不清楚中国国旗。中国在美国面前做事态度强硬、毫无规矩，出尔反尔、不讲道义，倒是美国表现地温文尔雅，宛如一只温顺的小白兔。

《太空部队》想用自嘲的方式树立美国是人类文明灯塔的形象，但在现实生活中，懂王早已经几百年意识形态统治成果消耗地七七八八。如果能认清这些，《太空部队》的确拍得挺好玩的。

 

过于荒诞会让有的人觉得是艺术加工，并不是意识形态斗争。那就大错特错了，三人成虎、众口铄金，当谎言说一千遍就成了真相。你一眼就看出荒诞的事情，偏偏会有很多人当作真理。剧中的中国形象可是极为符合白右和精美的胃口，我们会当做笑料一笑而过，他们则会诱发颅内高潮。

美国的电视剧服务于美国的意识形态无可厚非，我们只要认清其中背后的关系就行。懂王反向教育了这么多年，如果还有人认不清，那只能说不是坏就是蠢了。

美国都敢将插上柏林国会大厦的苏联红旗P成美国国旗，还有什么无下限操作做不出呢。

说到底，我们还是《战狼》《红海行动》《流浪地球》《疯狂的外星人》一类的电影拍得还是嫌少。其实不仅要多拍，还要多去美国放映。

 

看似傻白甜暗藏坏水，

认清潜台词取其笑料。

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标签： 喜剧(2332) 美国(4796) 科幻(1397) 剧情片(2504) 娱乐片(746) Netflix(72)

5.8 

太空部队 (2020)

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太空部队/Space Force(2020)
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