普通人末世视角——《行尸之惧第2季》 今天聊聊美剧《行尸之惧第2季》。 片名Fear the Walking Dead Season 2 (2016),别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。 《行尸之惧》(Fear the Walking Dead)是《行尸走肉》(the WalkingDead)的衍生剧,AMC在2015年正剧拍至第六季的时候才推出了衍生剧,可见这部剧的人气多么旺盛。 《行尸走肉》讲的是一群超级战士在美国东海岸的故事,原著就具有美漫的独特爽快感和刺激感,而《行尸之惧》则不同,将视角下沉,瞄准一群普通人,讲述大家伙在末世下如何苟活,突出的就是“惧”(Fear)。 相信大家看《行尸走肉》时会有一种在看爽文的类似感。就是那种将军退伍回家一声令下,十万将士奔来,窝囊赘婿邪魅一笑,剧情立马反转那种。不论是瑞克还是弩哥,个顶个都是杀神一样的人物,只要人气旺,怎么都不会死。 而《行尸之惧》则不同,故事里的主角们就是平时上班摸鱼、上学打盹的普通人。突然爆发的丧尸大潮彻底扰乱了他们的生活,仅仅一季时间,他们还没有回过劲来。 《行尸之惧》可以说是西海岸人民抗击丧尸三两事。 东海岸的丧尸杀手们在草原山林里和丧尸们打得你侬我侬,西海岸的路人甲乙丙丁则改走水路,在一望无垠的大海上末世求生。 第二季剧情紧接第一季,一群人拉壮丁式的凑成了一支队伍,好不容易逃到海边,找到了心心念念的游艇,仿佛美好的明天正在向他们招手。 《行尸之惧》第二季剧情兵分三路,三条线索并进。 尼克·克拉克在墨西哥社区一条线,混得风生水起。 克里斯·马纳瓦和老爸特拉维斯·马纳瓦单飞一条线,人性兽性纠缠。 麦迪逊·克拉克、艾丽西亚·克拉克等人在酒店一条线,稳扎稳打筑牢基础。 末世生存时,人首先要做的就是舍弃社会人属性,重新找回生物属性,也就是兽性。文明社会的一套法则用在没有文明的末世,肯定行不通,不能迅速适应新规则就不能活不下去。 第二季的三条线索都在说明这个问题。把一个善良的人逼疯,这才是末世存在的意义。这些路人甲乙丙丁们无非两种选择,可以善良地死去,也可以癫狂地活着。 并不是作为主角就一定是伟光正的,《行尸之惧》里的主角们身上带着各种各样人性缺点。这些平时看起来没什么,末世里可能就会害人害己。 观众们不要苛求这些角色,在上帝视角看剧情和作为当事人肯定感受不同。 尼克很具有末世生存潜质,常年嗑药练就了一身挫药丸的本领,对药品也颇有心得。加上他常年混迹街头,本身就对文明社会的一套规则不感冒,末世里反而有点儿如鱼得水的感觉。 克里斯真是成事不足败事有余,一开始还是一付傻白甜的样子,不能快速适应末世生存法则,而后又转变的太快,过犹不及,让人无法接受。总是他不适合在末世生存,不管是洗白还是黑化,都十分难为编剧,也难为观众们,最终结局是一个最简便的方式。 特拉维斯是小队里的技术人员,也是一直心存善良的好男人。悲剧就是要将一切美好的事物毁给你看,特拉维斯的善良被一点一点摧毁时,《行尸之惧》第二季走向最高潮。 麦迪逊展现出女强人特质,指挥技能点满,散发着领袖气息,可以凭着一顿嘴炮拉拢盟友,在初期是十分实用的技能。 艾丽西亚是本剧颜值担当,但从容貌看,还挺像是张开了的龙妈姐姐。 与美国那种高度“文明开化”不同,在墨西哥,人均米琼恩或低语者。似乎大家天生就掌握了混迹丧尸群的技能,无师自通。给《行尸走肉》带来大麻烦的低语者,在这里成了大路货。 各位角色们动不动就浑身血淋淋地到处溜达,可能在这部剧里,番茄酱供应比较充足。 群体的力量来自于组织,缺乏组织的一群人只能是乌合之众。 非我族类,其心必异。普通人之间充满猜忌,大家普遍相互不信任。当一群有相似点的人聚到一起后,大家就会自发的组成各种小团体,剩余的人则会主动的或者被动的加入组织。 一群人像没头苍蝇一样乱撞时,他们被击溃只是时间原因。而当他们有了信仰或者有了组织,就可以分工合作,很轻松地完成各种任务。 《行尸之惧》第二季最后落脚点还是放在几个不同组织之间的争斗,丧尸毫无智商很容易被克制,而活人却不同,每种组织都是一种新威胁。 主角一行刚出龙潭又入虎穴,留下悬念让人期待第三季。 普通人末世视角, 麻烦精全力苟活。 点击这里: 近期影视推荐

