适者生存，各显神通——《行尸之惧第3季》

今天聊聊美剧《行尸之惧第3季》。

片名Fear the Walking Dead Season 3 (2017)，别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。

就像我在前面几篇里所说，作为衍生剧，《行尸之惧》关注点是普通人。

和正剧《行尸走肉》里那些杀神们不同，《行尸之惧》里的角色们都是和你我一样的普通人。

杀神们和普通人之间最大的区别就是战斗能力。

《行尸走肉》里的瑞克军团，刀枪棍棒从不离手，几乎是24小时处于战斗状态，几乎可以无缝进行打僵尸活动。

《行尸之惧》就不一样了，这里的每个人都是能不战斗就不战斗，看到丧尸时的第一反应是逃，逃得越远越好。

相同的是大家对生存的渴望。不管是刚正面还是走为上，大家的目的都是活下来，大家都会选择最熟悉的方式活下去，战斗技能娴熟的人就选择战斗，平民则会更加倾向于逃避。

所以说，比起猎奇爽剧《行尸走肉》，《行尸之惧》更像是普通人在末世的生存之道。

大家都是手无缚鸡之力的上班族，平时每天就是上班下班，除了有点兴趣爱好，哪里会有什么杀生技巧。

按照平民的标准来衡量，麦迪森等人算是表现得很好了。

不要站在上帝视角看问题，要按照趋利避害的标准衡量他们的行为，这样就会理解他们的各种行为了。

他们的“圣母”也是人之常情，谁都不是天生杀手，看到陷入困境的人想要伸出援手，也是人性的体现。在一次次受到伤害后，他们也会逐渐转变，身上人性被一点点摧残，人人变得麻木不仁，才是末世最可怕的地方。

既然做了剧中主角，那就要有承受常人不能承受之痛的觉悟。他们的黑化是剧情需要，也是末世的残酷，也都是我们不愿意看到的。

比如麦迪森才是真正的末日灾星，走到哪里哪里遭殃。就像霓虹国的死神小学生一样，麦迪森一家也算得上是末世里的生命收割机了。丧尸咬人只能一口一口的咬，麦迪森所到之处是一个区域接一个区域的定点清除。

游艇、贫民窟、农场、水坝，一个个看似固若金汤的地方都防不住麦迪森等人造的。

不过麦迪森的行事逻辑十分明晰，那就是保护家庭保护孩子。

做了家长的人就会理解麦迪森了，为了孩子，哪怕要我与世界为敌也没问题。不过话说回来，为啥非要和世界为敌呢？（一个声音悄悄地说：我们帮你……）

原本《行尸之惧》中，大家人均低语者，没事就满头满脸丧尸污血，到了第三季反而变得收敛许多。

第二季在墨西哥时，大家可以轻松混迹丧尸大潮中。而第三季到了美国农场，大家死活不肯弄脏自己，哪怕自己把自己憋死也不伪装低语者。难道这是暗示美国大佬宁为玉碎不为瓦全么。

本季高潮最后还是落在资源争夺，墨西哥当地帮派势力“代理人”趁乱做大做强，成了当地资源垄断者。

旱季来临，他们瞄上了水坝，一场大战就此爆发。本季为数不多的大场面都在最后几集集中呈现。

麦迪森的家人们夹在其中，自然要为了自己生存努力。自己活下去最重要，连带伤害只能说不好意思了。

不管是文明世界还是莽荒世界，人身上的一些东西是不会变的。

比如斗米恩升米仇，再没有被伤害过之前，很多善良的人总会以最大的善意去帮助别人。水坝的“水之女王”本着帮助别人的好意，去各个社区散发水源，结果却被当地人冠以“水之女王”的恶名，甚至要打砸抢、杀掉“水之女王”。

最后值得吐槽的是一个美剧常见槽点。

美国佬说着他们以为的中文，拍给美国人自己看，那自然没问题。但是我们听到美国人假装中国人讲中文了，那种感觉真是活见鬼，难怪叫鬼佬，你永远猜不到美国佬会用什么语调说汉语……

逼疯幸存者，适者生存。

末世抢生机，各显神通。

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