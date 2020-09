适者生存,各显神通——《行尸之惧第3季》 今天聊聊美剧《行尸之惧第3季》。 片名Fear the Walking Dead Season 3 (2017),别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。 就像我在前面几篇里所说,作为衍生剧,《行尸之惧》关注点是普通人。 和正剧《行尸走肉》里那些杀神们不同,《行尸之惧》里的角色们都是和你我一样的普通人。 杀神们和普通人之间最大的区别就是战斗能力。 《行尸走肉》里的瑞克军团,刀枪棍棒从不离手,几乎是24小时处于战斗状态,几乎可以无缝进行打僵尸活动。 《行尸之惧》就不一样了,这里的每个人都是能不战斗就不战斗,看到丧尸时的第一反应是逃,逃得越远越好。 相同的是大家对生存的渴望。不管是刚正面还是走为上,大家的目的都是活下来,大家都会选择最熟悉的方式活下去,战斗技能娴熟的人就选择战斗,平民则会更加倾向于逃避。 所以说,比起猎奇爽剧《行尸走肉》,《行尸之惧》更像是普通人在末世的生存之道。 大家都是手无缚鸡之力的上班族,平时每天就是上班下班,除了有点兴趣爱好,哪里会有什么杀生技巧。 按照平民的标准来衡量,麦迪森等人算是表现得很好了。 不要站在上帝视角看问题,要按照趋利避害的标准衡量他们的行为,这样就会理解他们的各种行为了。 他们的“圣母”也是人之常情,谁都不是天生杀手,看到陷入困境的人想要伸出援手,也是人性的体现。在一次次受到伤害后,他们也会逐渐转变,身上人性被一点点摧残,人人变得麻木不仁,才是末世最可怕的地方。 既然做了剧中主角,那就要有承受常人不能承受之痛的觉悟。他们的黑化是剧情需要,也是末世的残酷,也都是我们不愿意看到的。 比如麦迪森才是真正的末日灾星,走到哪里哪里遭殃。就像霓虹国的死神小学生一样,麦迪森一家也算得上是末世里的生命收割机了。丧尸咬人只能一口一口的咬,麦迪森所到之处是一个区域接一个区域的定点清除。 游艇、贫民窟、农场、水坝,一个个看似固若金汤的地方都防不住麦迪森等人造的。 不过麦迪森的行事逻辑十分明晰,那就是保护家庭保护孩子。 做了家长的人就会理解麦迪森了,为了孩子,哪怕要我与世界为敌也没问题。不过话说回来,为啥非要和世界为敌呢?(一个声音悄悄地说:我们帮你……) 原本《行尸之惧》中,大家人均低语者,没事就满头满脸丧尸污血,到了第三季反而变得收敛许多。 第二季在墨西哥时,大家可以轻松混迹丧尸大潮中。而第三季到了美国农场,大家死活不肯弄脏自己,哪怕自己把自己憋死也不伪装低语者。难道这是暗示美国大佬宁为玉碎不为瓦全么。 本季高潮最后还是落在资源争夺,墨西哥当地帮派势力“代理人”趁乱做大做强,成了当地资源垄断者。 旱季来临,他们瞄上了水坝,一场大战就此爆发。本季为数不多的大场面都在最后几集集中呈现。 麦迪森的家人们夹在其中,自然要为了自己生存努力。自己活下去最重要,连带伤害只能说不好意思了。 不管是文明世界还是莽荒世界,人身上的一些东西是不会变的。 比如斗米恩升米仇,再没有被伤害过之前,很多善良的人总会以最大的善意去帮助别人。水坝的“水之女王”本着帮助别人的好意,去各个社区散发水源,结果却被当地人冠以“水之女王”的恶名,甚至要打砸抢、杀掉“水之女王”。 最后值得吐槽的是一个美剧常见槽点。 美国佬说着他们以为的中文,拍给美国人自己看,那自然没问题。但是我们听到美国人假装中国人讲中文了,那种感觉真是活见鬼,难怪叫鬼佬,你永远猜不到美国佬会用什么语调说汉语…… 逼疯幸存者,适者生存。 末世抢生机,各显神通。 点击这里: 近期影视推荐

