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打着女巫名号的校园剧——《故乡：塞勒姆堡第1季》

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2020-10-16 22:07:22

打着女巫名号的校园剧——《故乡：塞勒姆堡第1季》

今天聊聊美剧《故乡：塞勒姆堡第1季》。

片名Motherland: Fort Salem Season 1 (2020)，别名祖国/ 女巫前线 / 魔女前线。

 

今天3月亮相的新美剧《故乡：塞勒姆堡》走玄幻路线，主打女巫作为全剧看点。

《故乡：塞勒姆堡》第一季相当于整个系列开胃菜，以历史上的一个著名事件为节点，全剧建立在颇为有趣的设定上，开始了放飞自我的艺术创作。

 

剧名里的塞勒姆堡就表明了故事背景。

塞勒姆女巫审判案是美国本土最著名的女巫事件，塞勒姆女巫审判案（Salem witch trials）发生在1692年的马萨诸塞湾省塞勒姆。那时候的美国还是英属殖民地，塞勒姆女巫审判案就是发生在1692年2月至1693年5月，一系列指控使用巫术及诉讼事件。

 

下面是塞勒姆女巫审判案概要。

塞勒姆女巫审判案对塞勒姆镇造成严重后果，也完善了法律。今后经过一定程序认定的确切无疑的证据，才能在法庭上作为陪审团判断的依据。

1689年，这个镇被容许建立自己的教堂。前商人萨米尔帕里斯成为牧师。1692年2月，帕里斯牧师9岁的女儿贝蒂和11岁的甥女阿比盖尔得了一种奇怪的病。她们开始呈现昏睡状态。姑娘们发出尖叫声，乱扔东西。有时身体抽筋并发出痛苦的呻吟声。接着，其他女孩也出现同样的症状，恐慌笼罩了整个小镇。

帕里斯牧师请来医生格里戈。医生诊断说，这些女孩受到巫术的蛊惑。几个牧师来到小镇为病人祈祷，没有任何效果。于是牧师们要求女孩必须指出哪些是使用巫术的人。当时人们普遍认为：恶魔是通过一个人传递到另一个人的。也就是恶魔必须让一个人充当它的代理人。恶魔便以代理人的面目出现去伤害他人。幽灵只有受害人看得见。正是这种“幽灵证据说”被法庭所接受。一开始，女孩们指出三个女人是女巫：女奴提图芭；萨拉·古德，一个女乞丐；萨拉·奥斯本，一个与契约劳工结婚并很少参加教会集会的女人。

到了1692年5月，塞勒姆镇和波士顿的监狱里等待审判的巫术嫌疑犯人是人满为患。大约有200多人被指控使用巫术罪，其中女人多于男人。随着女巫案情不断扩大，有些人开始怀疑这些女孩指控的真实性。在1692年的夏季，6个女巫的绞刑并没有使马萨诸塞地区的女巫审判案终止。愈来愈多的人出现病魔折磨的症状，于是对女巫的指控和审判也来愈来愈多。不论贫富，农民或商人均有人被指控。没有人能够幸免被指控为巫术师。

在强大的舆论压力下，菲普总督与于1692年10月29日下令：除非万不得已，不得关押巫术嫌疑犯，并不要伤害任何在押的嫌疑犯。10月29日，他又下令解散特别审判法庭。1693年1月，最后一场审判巫术的案件结束。1693年5月，菲普总督大赦所有在押的巫术嫌疑犯并终止所有的审判。至此，塞勒姆女巫审判案已使得19人被处以绞刑，1人被石头堆压死。

 

《故乡：塞勒姆堡第1季》的设定以此为背景，剧中三百多年前的人们并没有迫害女巫，而是从正面发掘女巫的战斗力，积极引导，让女巫参加美军，为国效力。

剧中也提了一句审判女巫的方式。审判方式极为霸道，法官们将被当做女巫的嫌疑人捆起来扔进河里。如果清白，她就会沉下去，如果有罪，她就会浮起来。反正只要被指认为女巫，结果横竖是个死。

参军入伍的女巫们可以使用她们身上蕴含的超自然力量，在战场发挥奇效，女巫的领头人阿德尔（Adler）将军也获得长生不老之术，三百多年辅佐了四十多人美国总统。

 

女巫学校塞勒姆堡学校就建在塞勒姆堡上，算是致敬了塞勒姆女巫审判案。

现实生活中的塞勒姆女巫审判案促进了法律发展，剧中的塞勒姆堡则成了女巫新兵蛋子训练地。

全剧和法律事业毫无关联，只是打着女巫的幌子做噱头，拍摄了一部青春校园奇幻剧。

 

女巫们的能力与生俱来，女性可以通过母亲继承女巫能力。按照女巫组织与国家约定，女巫长大成人就要前往塞勒姆堡学校参加战斗培训，时刻准备应征入伍，为国效力。普通民众看到女巫的感觉则是又敬又畏，敬重女巫英勇无畏地为国而战，害怕的则是女巫们的强大能力。

与之相对的是男巫，男巫从自己的父亲继承男巫能力。

 

本剧主角是三位年轻女巫，刚刚年纪达标应征入校的年轻女巫雷尔Raelle、阿比盖尔Abigail和塔利Tally。

雷尔精通治疗术，母亲战死沙场，巫力涛涛又不走寻常路，是一代传奇人物，雷尔继承了母亲的巫术和性格特点。

阿比盖尔来自显赫的女巫家族，她母亲是军队高管，算是含着金钥匙出生，来学校里顺利镀层金就行。

塔利也是来自女巫大家庭，家里一大堆女性成员死于战场，算是三代忠良满门忠烈。

 

值得一提的是，女主角雷尔的扮演者泰勒·辛克森 Taylor Hickson。她在2018年拍摄《噩梦娃娃屋》时遭遇严重事故，面部毁容，多次修复手术后，左脸一道疤痕清晰可见。

细心的观众会发现，剧中她的镜头大部分都是拍摄右脸，左脸颊的一道刀疤无法掩盖。

 

本剧主要讲一群女巫新兵接受训练的故事。她们保家卫国抵御的对象是一群叫做狂热者（Spree）的组织。狂热者热衷于在普通人聚集的地区发动恐怖袭击，大肆屠杀无辜平民。

另外还有一个普通人类组成的组织，专门师夷之技以制夷，装着发声装置催动咒语进攻女巫。

关键这两个组织一个比一个神秘，就是不让你看到他们在干嘛。

季末留下一个大坑，无责任猜想一下，最后可能会是女巫本一家，打打闹闹之后发现最大的敌人在内部。

 

《故乡：塞勒姆堡》算是个一招鲜的剧，第一集一开场就搞出一个小高潮，仿佛女巫能够横行人间一般。牛气冲天的开头过后，随后的故事就变成了校园青春剧，一群妹子在学校里勾心斗角、争风吃醋。

剧中的服化道算是比较精致，但是本质还是个青春校园剧。

女女关系、男女关系成了学校内的重头戏，说好的国恨家仇彻底沦为背景板。

 

剧中多处求新求变，比如剧里人物鼓掌方式，所有人鼓掌不用手，而是一顿猛跺脚，真是标新立异。不知道地板和住在楼下的人能不能吃得消。

女巫进攻方式也是全依靠嘴巴进攻，个顶个的都是嘴强王者。小范围战斗比嗓门大小和会的曲子数量，大范围战斗就在人数的基础上比嗓门大小。

 

磨磨唧唧演到第五集时，可以看出《故乡：塞勒姆堡》想创造一个类似血色婚礼的小高潮，奈何前面几集的铺垫是在不咋地，人物角色形象还没立起来，故事也没有讲清楚，就急着强推高潮。

看《故乡：塞勒姆堡》时，我恍惚有一种再看《街舞大赛》《谁是歌手》的感觉。通篇在讲合唱团的故事，唱不好的人就要淘汰回家，唱得一般的人就要去当步兵做炮灰，唱得好的人可以做军官……

另外，《故乡：塞勒姆堡》拍的是西方宗教特产的女巫，连拍女巫都能找到地方黑中国，也是没谁了。

 

本想女巫以身许国，

结果闲聊校园撕逼。

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