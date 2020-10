打着女巫名号的校园剧——《故乡:塞勒姆堡第1季》 今天聊聊美剧《故乡:塞勒姆堡第1季》。 片名Motherland: Fort Salem Season 1 (2020),别名祖国/ 女巫前线 / 魔女前线。 今天3月亮相的新美剧《故乡:塞勒姆堡》走玄幻路线,主打女巫作为全剧看点。 《故乡:塞勒姆堡》第一季相当于整个系列开胃菜,以历史上的一个著名事件为节点,全剧建立在颇为有趣的设定上,开始了放飞自我的艺术创作。 剧名里的塞勒姆堡就表明了故事背景。 塞勒姆女巫审判案是美国本土最著名的女巫事件,塞勒姆女巫审判案(Salem witch trials)发生在1692年的马萨诸塞湾省塞勒姆。那时候的美国还是英属殖民地,塞勒姆女巫审判案就是发生在1692年2月至1693年5月,一系列指控使用巫术及诉讼事件。 下面是塞勒姆女巫审判案概要。 塞勒姆女巫审判案对塞勒姆镇造成严重后果,也完善了法律。今后经过一定程序认定的确切无疑的证据,才能在法庭上作为陪审团判断的依据。 1689年,这个镇被容许建立自己的教堂。前商人萨米尔帕里斯成为牧师。1692年2月,帕里斯牧师9岁的女儿贝蒂和11岁的甥女阿比盖尔得了一种奇怪的病。她们开始呈现昏睡状态。姑娘们发出尖叫声,乱扔东西。有时身体抽筋并发出痛苦的呻吟声。接着,其他女孩也出现同样的症状,恐慌笼罩了整个小镇。 帕里斯牧师请来医生格里戈。医生诊断说,这些女孩受到巫术的蛊惑。几个牧师来到小镇为病人祈祷,没有任何效果。于是牧师们要求女孩必须指出哪些是使用巫术的人。当时人们普遍认为:恶魔是通过一个人传递到另一个人的。也就是恶魔必须让一个人充当它的代理人。恶魔便以代理人的面目出现去伤害他人。幽灵只有受害人看得见。正是这种“幽灵证据说”被法庭所接受。一开始,女孩们指出三个女人是女巫:女奴提图芭;萨拉·古德,一个女乞丐;萨拉·奥斯本,一个与契约劳工结婚并很少参加教会集会的女人。 到了1692年5月,塞勒姆镇和波士顿的监狱里等待审判的巫术嫌疑犯人是人满为患。大约有200多人被指控使用巫术罪,其中女人多于男人。随着女巫案情不断扩大,有些人开始怀疑这些女孩指控的真实性。在1692年的夏季,6个女巫的绞刑并没有使马萨诸塞地区的女巫审判案终止。愈来愈多的人出现病魔折磨的症状,于是对女巫的指控和审判也来愈来愈多。不论贫富,农民或商人均有人被指控。没有人能够幸免被指控为巫术师。 在强大的舆论压力下,菲普总督与于1692年10月29日下令:除非万不得已,不得关押巫术嫌疑犯,并不要伤害任何在押的嫌疑犯。10月29日,他又下令解散特别审判法庭。1693年1月,最后一场审判巫术的案件结束。1693年5月,菲普总督大赦所有在押的巫术嫌疑犯并终止所有的审判。至此,塞勒姆女巫审判案已使得19人被处以绞刑,1人被石头堆压死。 《故乡:塞勒姆堡第1季》的设定以此为背景,剧中三百多年前的人们并没有迫害女巫,而是从正面发掘女巫的战斗力,积极引导,让女巫参加美军,为国效力。 剧中也提了一句审判女巫的方式。审判方式极为霸道,法官们将被当做女巫的嫌疑人捆起来扔进河里。如果清白,她就会沉下去,如果有罪,她就会浮起来。反正只要被指认为女巫,结果横竖是个死。 参军入伍的女巫们可以使用她们身上蕴含的超自然力量,在战场发挥奇效,女巫的领头人阿德尔(Adler)将军也获得长生不老之术,三百多年辅佐了四十多人美国总统。 女巫学校塞勒姆堡学校就建在塞勒姆堡上,算是致敬了塞勒姆女巫审判案。 现实生活中的塞勒姆女巫审判案促进了法律发展,剧中的塞勒姆堡则成了女巫新兵蛋子训练地。 全剧和法律事业毫无关联,只是打着女巫的幌子做噱头,拍摄了一部青春校园奇幻剧。 女巫们的能力与生俱来,女性可以通过母亲继承女巫能力。按照女巫组织与国家约定,女巫长大成人就要前往塞勒姆堡学校参加战斗培训,时刻准备应征入伍,为国效力。普通民众看到女巫的感觉则是又敬又畏,敬重女巫英勇无畏地为国而战,害怕的则是女巫们的强大能力。 与之相对的是男巫,男巫从自己的父亲继承男巫能力。 本剧主角是三位年轻女巫,刚刚年纪达标应征入校的年轻女巫雷尔Raelle、阿比盖尔Abigail和塔利Tally。 雷尔精通治疗术,母亲战死沙场,巫力涛涛又不走寻常路,是一代传奇人物,雷尔继承了母亲的巫术和性格特点。 阿比盖尔来自显赫的女巫家族,她母亲是军队高管,算是含着金钥匙出生,来学校里顺利镀层金就行。 塔利也是来自女巫大家庭,家里一大堆女性成员死于战场,算是三代忠良满门忠烈。 值得一提的是,女主角雷尔的扮演者泰勒·辛克森 Taylor Hickson。她在2018年拍摄《噩梦娃娃屋》时遭遇严重事故,面部毁容,多次修复手术后,左脸一道疤痕清晰可见。 细心的观众会发现,剧中她的镜头大部分都是拍摄右脸,左脸颊的一道刀疤无法掩盖。 本剧主要讲一群女巫新兵接受训练的故事。她们保家卫国抵御的对象是一群叫做狂热者(Spree)的组织。狂热者热衷于在普通人聚集的地区发动恐怖袭击,大肆屠杀无辜平民。 另外还有一个普通人类组成的组织,专门师夷之技以制夷,装着发声装置催动咒语进攻女巫。 关键这两个组织一个比一个神秘,就是不让你看到他们在干嘛。 季末留下一个大坑,无责任猜想一下,最后可能会是女巫本一家,打打闹闹之后发现最大的敌人在内部。 《故乡:塞勒姆堡》算是个一招鲜的剧,第一集一开场就搞出一个小高潮,仿佛女巫能够横行人间一般。牛气冲天的开头过后,随后的故事就变成了校园青春剧,一群妹子在学校里勾心斗角、争风吃醋。 剧中的服化道算是比较精致,但是本质还是个青春校园剧。 女女关系、男女关系成了学校内的重头戏,说好的国恨家仇彻底沦为背景板。 剧中多处求新求变,比如剧里人物鼓掌方式,所有人鼓掌不用手,而是一顿猛跺脚,真是标新立异。不知道地板和住在楼下的人能不能吃得消。 女巫进攻方式也是全依靠嘴巴进攻,个顶个的都是嘴强王者。小范围战斗比嗓门大小和会的曲子数量,大范围战斗就在人数的基础上比嗓门大小。 磨磨唧唧演到第五集时,可以看出《故乡:塞勒姆堡》想创造一个类似血色婚礼的小高潮,奈何前面几集的铺垫是在不咋地,人物角色形象还没立起来,故事也没有讲清楚,就急着强推高潮。 看《故乡:塞勒姆堡》时,我恍惚有一种再看《街舞大赛》《谁是歌手》的感觉。通篇在讲合唱团的故事,唱不好的人就要淘汰回家,唱得一般的人就要去当步兵做炮灰,唱得好的人可以做军官…… 另外,《故乡:塞勒姆堡》拍的是西方宗教特产的女巫,连拍女巫都能找到地方黑中国,也是没谁了。 本想女巫以身许国, 结果闲聊校园撕逼。 点击这里: 近期影视推荐

