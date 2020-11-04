按下葫芦浮起了瓢——《纸牌屋第3季》

今天聊聊美剧《纸牌屋第3季》。

片名House of Cards Season 3 (2015)，别名众议院要人。

通过各种手段巧取豪夺后，弗兰西斯·安德伍德如愿夺得总统宝座。正如他自白所说，选举对他来说不值一提，他有的是办法绕过选举登上总统宝座。

但弗兰西斯·安德伍德成为总统没有通过选举，而且手段很不光彩，自然也不会有人服气。本季的重要线索就是弗兰西斯·安德伍德要赢得民主党党内选举，成为2016年总统候选人。

本季前半段是俄罗斯与美国的各种纠缠，在国际事务上两个超级大国你争我夺，直接具象化为两国总统连着第一夫人的群戏。

后半段重头戏是弗兰西斯·安德伍德争夺党内初选名额。他这个总统当得名不正言不顺，任职期内状况不断，民主党党内大佬对他很是不满，民意调查结果也不尽如人意。弗兰西斯·安德伍德想强力推行精心打造的《美国就业法案》笼络人心，做出政绩，挽回口碑。

弗兰西斯·安德伍德这一季需要面对的仅是民主党党内人士的进攻。比起未来需要面对共和党更加凶猛的进攻，已经好得多。

作为在台上的总统，弗兰西斯·安德伍德有很大的权力，可以绕过法律直接任命亲信，也可以强迫下属执行命令，纵是如此，他推进《美国就业法案》还面临重重阻力，甚至一度失败无计可施。这和现实里的《奥巴马医改计划》如出一辙。

政绩工程受阻、第一夫人出任美驻联合国大使失误频频，眼见着弗兰西斯·安德伍德陷入困境。

弗兰西斯·安德伍德不是省油的灯，正面战场打不赢，那么他就选择逆向思维，兵行险着，准备再次通过暗地交易赢得选举。

结果如何并不难猜，其中惊险刺激的过程还需要观众们自行观看体会。

只是弗兰西斯·安德伍德一个人追求“进步”的时候，忽略了身边人。克莱尔·安德伍德绝不甘心只做一个成功男人背后的女人，她时刻提醒弗兰西斯·安德伍德当初的承诺。

这对夫妻俩渐渐形同陌路，从相互扶持的夫妻关键转变为相同利益诉求的政治同盟。

登上政治舞台的克莱尔显然还没有让自己变成职业政客。比起冷血的弗兰西斯·安德伍德，克莱尔·安德伍德在第三季里显得有人情味的多。

具体表现就是她在政治上的不成熟，多次感情用事，这一点让她被人看轻。克莱尔的人格魅力也源自于此，当她还是一个有血有肉的人的时候，真性情的选民会喜欢她，一旦克莱尔选择黑化，变身职业政客，那么她将离自己的目标更进一步，也离着人性更远。

本季一条最重要的副线就是道格把自己的事情彻底解决。

道格如同弗兰西斯·安德伍德的忠犬一样，鞍前马后处理各项事务。道格所需要的东西也很简单，那就是权力和弗兰西斯·安德伍德的认可。

道格行事缜密，有条不紊逻辑性强，唯一的软肋是瑞秋。光脚不怕穿鞋的，瑞秋的无所谓和不可控，是道格无法忍受的。如果不能解决好瑞秋，道格就不能得到弗兰西斯·安德伍德的认可。道格做的其他事情都只是证明忠心，只有解决掉瑞秋，道格才能真正完成投名状，证明自己成长了，可以成为弗兰西斯最贴身的左膀右臂。

按下葫芦浮起了瓢，

应付眼前后院失火。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视