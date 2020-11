按下葫芦浮起了瓢——《纸牌屋第3季》 今天聊聊美剧《纸牌屋第3季》。 片名House of Cards Season 3 (2015),别名众议院要人。 通过各种手段巧取豪夺后,弗兰西斯·安德伍德如愿夺得总统宝座。正如他自白所说,选举对他来说不值一提,他有的是办法绕过选举登上总统宝座。 但弗兰西斯·安德伍德成为总统没有通过选举,而且手段很不光彩,自然也不会有人服气。本季的重要线索就是弗兰西斯·安德伍德要赢得民主党党内选举,成为2016年总统候选人。 本季前半段是俄罗斯与美国的各种纠缠,在国际事务上两个超级大国你争我夺,直接具象化为两国总统连着第一夫人的群戏。 后半段重头戏是弗兰西斯·安德伍德争夺党内初选名额。他这个总统当得名不正言不顺,任职期内状况不断,民主党党内大佬对他很是不满,民意调查结果也不尽如人意。弗兰西斯·安德伍德想强力推行精心打造的《美国就业法案》笼络人心,做出政绩,挽回口碑。 弗兰西斯·安德伍德这一季需要面对的仅是民主党党内人士的进攻。比起未来需要面对共和党更加凶猛的进攻,已经好得多。 作为在台上的总统,弗兰西斯·安德伍德有很大的权力,可以绕过法律直接任命亲信,也可以强迫下属执行命令,纵是如此,他推进《美国就业法案》还面临重重阻力,甚至一度失败无计可施。这和现实里的《奥巴马医改计划》如出一辙。 政绩工程受阻、第一夫人出任美驻联合国大使失误频频,眼见着弗兰西斯·安德伍德陷入困境。 弗兰西斯·安德伍德不是省油的灯,正面战场打不赢,那么他就选择逆向思维,兵行险着,准备再次通过暗地交易赢得选举。 结果如何并不难猜,其中惊险刺激的过程还需要观众们自行观看体会。 只是弗兰西斯·安德伍德一个人追求“进步”的时候,忽略了身边人。克莱尔·安德伍德绝不甘心只做一个成功男人背后的女人,她时刻提醒弗兰西斯·安德伍德当初的承诺。 这对夫妻俩渐渐形同陌路,从相互扶持的夫妻关键转变为相同利益诉求的政治同盟。 登上政治舞台的克莱尔显然还没有让自己变成职业政客。比起冷血的弗兰西斯·安德伍德,克莱尔·安德伍德在第三季里显得有人情味的多。 具体表现就是她在政治上的不成熟,多次感情用事,这一点让她被人看轻。克莱尔的人格魅力也源自于此,当她还是一个有血有肉的人的时候,真性情的选民会喜欢她,一旦克莱尔选择黑化,变身职业政客,那么她将离自己的目标更进一步,也离着人性更远。 本季一条最重要的副线就是道格把自己的事情彻底解决。 道格如同弗兰西斯·安德伍德的忠犬一样,鞍前马后处理各项事务。道格所需要的东西也很简单,那就是权力和弗兰西斯·安德伍德的认可。 道格行事缜密,有条不紊逻辑性强,唯一的软肋是瑞秋。光脚不怕穿鞋的,瑞秋的无所谓和不可控,是道格无法忍受的。如果不能解决好瑞秋,道格就不能得到弗兰西斯·安德伍德的认可。道格做的其他事情都只是证明忠心,只有解决掉瑞秋,道格才能真正完成投名状,证明自己成长了,可以成为弗兰西斯最贴身的左膀右臂。 按下葫芦浮起了瓢, 应付眼前后院失火。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1083) 美国(4844) 惊悚(1942) 酷(1268) 剧情片(2597) 人性(824) 美剧(1258) 赞(461) Netflix(80)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.