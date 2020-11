疯狂爽剧抵不过现实政治正确——《纸牌屋第6季》 今天聊聊美剧《纸牌屋第6季》。 片名House of Cards Season 6 (2018),别名众议院要人。 《纸牌屋第6季》用短短8集时间,证明了一个显而易见的简单道理:一位出色的核心主角对一部剧集是多么重要。 当前五季的男主角凯文·史派西受到性骚扰指控后,Netflix宣布《纸牌屋》系列无限期停止第六季制作,卡司和剧组也接到停工通知。此事的背景是,演员安东尼拉普爆出史派西多年前对年仅14岁的他进行性侵犯。随后,史派西在推特上发表了声明宣布出柜。 重新上线的《纸牌屋第6季》里,剧组和凯文·史派西彻底撇清关系,凯文·史派西的所有镜头都不复存在。一个镜头、一张照片、一句声音,通通没有。 哪怕是为Netflix打江山立下汗马功劳的《纸牌屋》,也要服从现实生活中的政治正确。 再爽的爽剧也要考虑收视率,在政治正确的大旗下,撇清一切关系是最为稳妥保守的方法。 风波后,Netflix宣布,《纸牌屋第6季》于2018年正式恢复拍摄。女主角罗宾·怀特继续主演,而且跟以往每季13集的长度不同,第6季缩减为8集,全剧就此完结。 新的一季一开场就急于和凯文·史派西划清界限,直接宣布弗兰西斯·安德伍德死了。而前总统的离奇暴毙,也成了第六季一个最重要的线索。 但是等一等,《纸牌屋》是一部关于最高权利机构内部不见硝烟战斗的爽剧,现在俨然要成为犯罪侦探剧,那不是玩脱了么。 最终第六季呈现的整体效果就是,编剧们无心编剧,演员们无心演绎,大家都想趁早把第六季收场,平安着陆。至于逻辑性、可看性反而倒不是首要考虑因素了。 现实生活远比剧里编剧导演脑洞大开来的荒诞。 懂王上台后一系列精彩操作,将灯塔国苦心经营的灯塔国形象挥霍殆尽。懂王为了稳定自己的基本盘,也就是自己的票仓,不惜得罪昔日盟友国家,采取一系列强硬措施迫使各国向他屈服。这就像帮派似的,以前过得下去的时候,黑帮老大吃肉,小弟们喝汤,现在黑帮老大生活遇到困境,抢走了小弟们的吃的,还砸了小弟们的饭碗。正确的做法是老大勒紧裤腰带和小弟们一起吃糠咽菜共渡难关,否则人心凉了就不好带了。 编导们眼见着懂王一系列操作恍然大悟,明白了只有更加疯狂才能让爽剧有看点,于是第六季在无限疯狂的道路上一去不返。 弗兰西斯·安德伍德暴毙之后,副总统克莱尔·安德伍德用同样的方法从副总统继位。同样的方法不断地使用,观众不觉得腻歪,剧中选民也会觉得腻歪。 为了和旧主撇清关系,克莱尔改回娘家姓,叫克莱尔·黑尔。光改姓并不够,克莱尔还要让别人知道自己对弗兰西斯的一切行为一无所知。因此克莱尔需要一面利用寡妇身份博得同情,一面又要贬低弗兰西斯撇清自己。 这种做法很不厚道,弗兰西斯的嫡系道格会为了维护弗兰西斯而进攻克莱尔,弗兰西斯的旧敌们会将各种旧账瞄准克莱尔清算。 克莱尔需要面对的是树倒猢狲散、墙倒众人推的局面。在各种错综复杂的利益纠缠下,克莱儿虽算不得是众叛亲离,但处境也绝对好不到哪儿去。 原本第五季中,给地下权力中心开了一个头。如果凯文·史派西没出那档子事,我满心以为第六季会是弗兰西斯、克莱尔、白宫、地下权力机构的多方角力。 现在缺了最为重要的弗兰西斯,一切变得索然无味。 现实生活中的疯狂事件也为第六季提供了不少绝佳素材。 好几条重要剧情线索都是根据现实生活改编。本季开始拿懂王的通俄门说事;互联网寡头非法窃取用户资料,手机APP开启权限过多也能成为一个点。 当弗兰西斯频频打破第四面墙时,观众们可以通过他的嘴巴听到各种犀利吐槽,后来打破第四面墙的角色越来越多。本季再增加一名打破第四面墙的角色道格,反正最后一季了,大家都是破壁人。 破壁人们不会像弗兰西斯一样火力全开,大部分时候只是盯着观众几秒钟而已。这给人的感觉就像是在凑时间…… 毕竟少了一名关键角色,又不能提不能说,整个剧就像缺失了主心骨一样。 前面几季中,杀人都是不得已而为之的终极手段,每位角色的离开都有着长长的铺垫和更长的后续,到了第六季杀人变得像吃饭喝水一样稀松平常,而且行凶者都像阴谋论一样,能量无边。 政治惊悚剧发展成为犯罪剧收场,不能不说这是一部神剧的悲哀。 疯狂爽剧抵不过现实政治正确, 无从发挥难收场只能狗尾续貂。 点击这里: 近期影视推荐

