丧尸老婆大隐于市——《小镇滋味第2季》

今天聊聊美剧《小镇滋味第2季》。

片名Santa Clarita Diet Season 2(2018)，别名真爱不死 / 返生餐单 / 返生菜单。

这是Netflix的一部重口味轻喜剧，故事有关一对中年夫妻的日常生活。剧集以撒狗粮为主，辅以丧尸、血腥等爆点，让观众们在一边吃狗粮的同时，一边还能津津有味。

乔尔·哈蒙德和希拉·哈蒙德是一对夫妻，夫妻俩从事二手房销售工作。某一天，妻子希拉突然变成了重生丧尸，除了喜欢吃人之外，也没有其他不同。但就是这一点点小小的不同，让哈蒙德家里乱了大套。

第一季从希拉突变丧尸开始，讲述丧尸给这个中产家庭带来的变化。刚变成丧尸的希拉显然还不能适应自己的新身体，于是她顺从自己的新天性，彻底解放自我，开始了生吃人头活动。

这给哈蒙德家带来了巨大麻烦，宠妻狂魔乔尔自然不能坐以待毙。他想尽一切办法为妻子打掩护、找食物，俨然一位二十四孝好老公。

《小镇滋味》《真爱不死》《返生餐单》几种不同译名分别从不同角度剧透了剧情。

不大的小镇俨然成了希拉的狩猎场，但为了掩人耳目，又不能杀得太过火。反正都是丧尸了，想吃点啥就吃点啥吧，诺大的小镇就是一份最好的菜单。哈蒙德夫妻俩之间的真爱则是贯穿始终的核心元素，在真爱的作用下，不管是人类还是丧尸，真爱都不会死。

《小镇滋味第1季》着重通过希拉的丧尸化，表现哈蒙德家庭的中年危机。表面看起来这个中产家庭一片和睦，夫唱妇随，孩子听话懂事，可实际上却是危机四伏。一点点风吹草动都会给中产家庭带来灾难。

《小镇滋味第2季》比起第1季更进一步，中年危机讲完后，哈蒙德夫妻俩开始寻找丧尸爆发的源头。眼见着小镇上丧尸呈现扩散趋势，如果不能尽早清理源头，过多的丧尸很可能给小镇引来麻烦，进而导致希拉暴露。

《小镇滋味第2季》保持了一贯的爆笑风格，演员们相互犀利吐槽时，金句频出，仿佛一场脱口秀大会。

歧视纳粹分子是不是一种歧视行为？杀掉一个已经死掉的人会不会有心理负担？不正经的喜剧里带出一些不正经的思考，还真的能让人花一秒钟想一想。

哈蒙德夫妻俩是当仁不让的主角，一边大秀恩爱，一边疯狂抛梗。我想观众们在很多时候会和他们的女儿艾比有着同样感受，就是一个孩子在家整天看着父母撒狗粮的感觉。你还不能嫌烦，嫌烦的话，撒得更凶更多。

知晓希拉变成丧尸的人渐渐增多，乔尔和希拉需要不停的应对紧急情况。本季新增的几位知情人因为身份特殊，可能带来的影响也更加巨大，为此乔尔和希拉不得不采用非常规手段来掩饰。

看完他们的应对方式，你绝对会仰天大笑，他们可真是个小机灵鬼啊。

丧尸老婆大隐于市，

痴情老公不离不弃。

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