丧尸老婆大隐于市——《小镇滋味第2季》 今天聊聊美剧《小镇滋味第2季》。 片名Santa Clarita Diet Season 2(2018),别名真爱不死 / 返生餐单 / 返生菜单。 这是Netflix的一部重口味轻喜剧,故事有关一对中年夫妻的日常生活。剧集以撒狗粮为主,辅以丧尸、血腥等爆点,让观众们在一边吃狗粮的同时,一边还能津津有味。 乔尔·哈蒙德和希拉·哈蒙德是一对夫妻,夫妻俩从事二手房销售工作。某一天,妻子希拉突然变成了重生丧尸,除了喜欢吃人之外,也没有其他不同。但就是这一点点小小的不同,让哈蒙德家里乱了大套。 第一季从希拉突变丧尸开始,讲述丧尸给这个中产家庭带来的变化。刚变成丧尸的希拉显然还不能适应自己的新身体,于是她顺从自己的新天性,彻底解放自我,开始了生吃人头活动。 这给哈蒙德家带来了巨大麻烦,宠妻狂魔乔尔自然不能坐以待毙。他想尽一切办法为妻子打掩护、找食物,俨然一位二十四孝好老公。 《小镇滋味》《真爱不死》《返生餐单》几种不同译名分别从不同角度剧透了剧情。 不大的小镇俨然成了希拉的狩猎场,但为了掩人耳目,又不能杀得太过火。反正都是丧尸了,想吃点啥就吃点啥吧,诺大的小镇就是一份最好的菜单。哈蒙德夫妻俩之间的真爱则是贯穿始终的核心元素,在真爱的作用下,不管是人类还是丧尸,真爱都不会死。 《小镇滋味第1季》着重通过希拉的丧尸化,表现哈蒙德家庭的中年危机。表面看起来这个中产家庭一片和睦,夫唱妇随,孩子听话懂事,可实际上却是危机四伏。一点点风吹草动都会给中产家庭带来灾难。 《小镇滋味第2季》比起第1季更进一步,中年危机讲完后,哈蒙德夫妻俩开始寻找丧尸爆发的源头。眼见着小镇上丧尸呈现扩散趋势,如果不能尽早清理源头,过多的丧尸很可能给小镇引来麻烦,进而导致希拉暴露。 《小镇滋味第2季》保持了一贯的爆笑风格,演员们相互犀利吐槽时,金句频出,仿佛一场脱口秀大会。 歧视纳粹分子是不是一种歧视行为?杀掉一个已经死掉的人会不会有心理负担?不正经的喜剧里带出一些不正经的思考,还真的能让人花一秒钟想一想。 哈蒙德夫妻俩是当仁不让的主角,一边大秀恩爱,一边疯狂抛梗。我想观众们在很多时候会和他们的女儿艾比有着同样感受,就是一个孩子在家整天看着父母撒狗粮的感觉。你还不能嫌烦,嫌烦的话,撒得更凶更多。 知晓希拉变成丧尸的人渐渐增多,乔尔和希拉需要不停的应对紧急情况。本季新增的几位知情人因为身份特殊,可能带来的影响也更加巨大,为此乔尔和希拉不得不采用非常规手段来掩饰。 看完他们的应对方式,你绝对会仰天大笑,他们可真是个小机灵鬼啊。 丧尸老婆大隐于市, 痴情老公不离不弃。 点击这里: 近期影视推荐

