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探究人生夫唱妇随——《小镇滋味第3季》

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2020-11-11 20:36:36

探究人生夫唱妇随——《小镇滋味第3季》

今天聊聊美剧《小镇滋味第3季》。

片名Santa Clarita Diet Season 3(2019)，别名真爱不死 / 返生餐单 / 返生菜单。

 

这是Netflix的一部重口味轻喜剧，故事有关一对中年夫妻的日常生活。剧集主角乔尔·哈蒙德和希拉·哈蒙德是一对夫妻，他们从事二手房销售工作。

经过两季的演绎，小镇上的丧尸变多了几个，知晓希拉内情的人也多了几个。丧尸们的小秘密俨然呈现出一种星星之火可以燎原的态势。

 

《小镇滋味第3季》保持了一贯无厘头喜剧风格。金句频出，行事诡异，加上状况不断，整个第三季依旧保持了分分钟都是高潮的优良传统。

前段时间，我做了个小手术。卧床休息期间，我把《小镇滋味第3季》补完了。看完后我发现，《小镇滋味》真的不适合术后恢复人员观看，因为总是爆笑，不利于伤口愈合。而且隔壁床的病人疼得愁眉苦脸，我在这边笑得前仰后合，很不合适。

 

对于乔尔·哈蒙德和希拉·哈蒙德来说，撒狗粮已经成为他们的日常行为，撒狗粮是本剧的一大看点，但也不仅限于此。

第二季排查出丧尸起源后，哈蒙德并没有停下脚步，于是第三季转而寻求人生意义。

 

在牵扯出宗教神学、猎丧尸骑士等一系列虚无缥缈的事情后，日常生活已经无法满足哈蒙德夫妻的幻想。他们针对人生意义、永生等概念展开充满回避性的讨论。

《小镇滋味》里的丧尸设定和吸血鬼的许多设定如出一辙。人类被感染成为丧尸的那一刻起，他的外观年龄等就永久保持在那一刻，男男女女都可以成为冻龄人。而且丧尸本身就是死亡状态，他们可以继续保持永久不死的状态，从另一种意义上来说是获得了永生。

 

即便是如《小镇滋味》一样嘻哈无厘头的Cult剧，在面对人生意义终极话题时，也变得深沉起来。

在其他作品中，永生是值得反复讨论的哲学问题，放到Cult剧中，永生也依旧是极其重要的话题。对永生讨论时采取轻视态度将会拉低整部剧的水准，因此《小镇滋味》讨论到这个话题时也是极为慎重。

 

乔尔、希拉就是否要以丧尸形态永生展开讨论，希拉迫切希望乔尔说“yes”，乔尔则时刻回避这个话题。双方都建立在相互对方的基础上，很想尊重对方的意愿，但又不想被对方说服。

最终是否成为丧尸获得永生？这对活宝能够把狗粮世世代代撒下去？

在本季最终给出了答案。

 

很遗憾的是，《小镇滋味》第3季上线后一个月，Netflix就宣布取消续订《小镇滋味》第四季。而Netflix并没有给出具体说明，被砍原因未知。

想知道乔尔和希拉后续故事也成了不可能，大家只能脑补未来的故事……

 

探究人生夫唱妇随，

小镇没了滋味不再。

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标签： 喜剧(2376) 美国(4856) 剧情片(2613) 血腥(337) 美剧(1268) 小成本(1073) Netflix(90)

7.4 

真爱不死 (2017)

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真爱不死/Santa Clarita Diet(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8221623/
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