十年爽剧曲终人散——《反击第8季》

今天聊聊美剧《反击第8季》。

片名Strike Back Season 8 (2020)，别名勇者逆袭(台) / 绝地反击(港)。

原本以为《反击》会在第7季完结，没想到在疫情这么严重的2020年，居然还能看到《反击》第8季。

Cinemax宣布续订《反击》第8季，同时也是本剧的最终季。

既然Cinemax愿意拍，那么我就愿意看。毕竟能找到一部比较好看现代战争题材爽剧，也不是一件容易的事情。

《反击》有一个十分有趣的“优良”传统，那就是特别喜欢弄死主角。这和《国土安全》流水式的男主角还不一样，《反击》不断更换人马纯粹就是换了制作方。

《反击》第8季传承第7季衣钵，十分“好心”地继承了第7季的原班人马。所以观众们在追第8季时，不会有任何压力，可以无缝衔接，快速融入故事。

本季《反击》终于想到了片名含义，重新回归《反击》的主题。

反击“Strike Back”自然是要先遭受攻击才能进行反击。就像发动战争总要讲究一个师出有名，标榜自己是正义之师替天行道才行。

《反击》第8季中，20分部的倒霉蛋们在替政府干脏活的时候引火烧身，不小心招惹到了对方背后更强大的势力。20分部遭受恐怖分子袭击，愤而展开反击，报复性进攻恐怖分子老巢。

如果打来打去还是打恐怖分子，那么第8季就会落入前几季的俗套，也就是换了个地方上演反恐神剧而已。

于是作为完结季，第8季决定来玩一个大的。20分部的倒霉蛋们不仅需要反击的是来自外部恐怖分子进攻，还要遭受来自内部不同政见者的捣鬼。

按照西方社会一贯的舆论导向和残余的冷战思维，在设立最终假想敌的时候，一般都会是那个我们熟悉的大国做最终黑手。

大家可以大胆猜测一下最终势力究竟何许人也，这里卖个关子，留给观众们进一步探索。

神剧《反击》叮叮当当打了这么多年，除了不间断的枪战就是亲密无间的肉搏，观众们难免会有审美疲劳。于是制作方决定整点儿大活儿，让观众们看看实力。

第8季第4集奉献了一条精彩绝伦的长镜头。围绕一幢破旧大楼，诞生了一个令人无比过瘾的长镜头，堪称本季最大是亮点。战斗方式和查理兹·塞隆的《极寒之城》有的一拼，精彩程度也不在其下。

如果你喜欢拉片，建议你一定不要错过第4集的精华。

从剧情方面看，《反击》也是似乎铁了心地要8季完结。

男主角二人组之一迈克尔·斯通布里奇就成为该剧走向终结的号角，二人组塞缪尔·怀亚特的代号由B2顺位变为B1。第8季用一整集和迈克尔告别，也算给足了牌面。

雅丝曼·阿林 Yasemin Allen扮演的俄罗斯特工卡特里娜·扎尔科娃又回来了，依旧是本剧颜值担当。动作戏中规中矩，但肤白貌美大长腿实在吸睛，能文能武，绝对是第7、第8季最夺目的亮点。

阿林·苏马瓦塔Alin Sumarwata扮演的格雷西·诺文真的是英姿飒爽，武戏一点不差，铁血真女汉子勇敢地继承迈克尔遗志，巾帼不让须眉，在剧中好看极了。诺文也有身披长发的化妆扮相，稍微拾掇一下，绝对也是颜值第二担当。

伊万娜·米利塞维奇 Ivana Milicevic主演《黑吃黑》的时候就是一名狠角色，现在年纪大了，打不动了，到《反击》里做狠角色的头子。熟悉伊万娜动作戏的观众，应该还会挺期待她在本剧中的表现的，那么伊万娜究竟有没有拳拳到头令人血脉喷张的动作戏呢？观众们可以到剧中发掘。

《反击》本质依旧是英国人的反恐爽剧，后续被美国人接手后，变成了英美反恐爽剧。剧中黑起美国佬的时候也是不遗余力，没有人比我更懂美国佬，黑起毛子来更是鼓足全力。爽剧只要打得好看就行，注意甄别其中的价值观私货就行。

爽剧里除了主角们，剩下的都是工具人。身为工具人，活着有活着的用处，死了有死了的用处。只要能推动剧情，工具人可以随意安插。

《反击》从2010年第1季到2020年第8季，终结过、复活过，还换过东家，断断续续走到第8季，新东家说完结了。最后一集的剧情明显和前面不搭，完全是为了收尾而收尾，一群人智商集体下线，策划了一个令人无法理解的行动，主角们也死的死散的散，一副偃旗息鼓的架势。

不过就剧情看，还留了一个小伏笔，说不定续集还是有可能的。

说第8季是最终季，但谁知道呢？

十年爽剧曲终人散，

二十分部封刀挂剑。

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