十年爽剧曲终人散——《反击第8季》 今天聊聊美剧《反击第8季》。 片名Strike Back Season 8 (2020),别名勇者逆袭(台) / 绝地反击(港)。 原本以为《反击》会在第7季完结,没想到在疫情这么严重的2020年,居然还能看到《反击》第8季。 Cinemax宣布续订《反击》第8季,同时也是本剧的最终季。 既然Cinemax愿意拍,那么我就愿意看。毕竟能找到一部比较好看现代战争题材爽剧,也不是一件容易的事情。 《反击》有一个十分有趣的“优良”传统,那就是特别喜欢弄死主角。这和《国土安全》流水式的男主角还不一样,《反击》不断更换人马纯粹就是换了制作方。 《反击》第8季传承第7季衣钵,十分“好心”地继承了第7季的原班人马。所以观众们在追第8季时,不会有任何压力,可以无缝衔接,快速融入故事。 本季《反击》终于想到了片名含义,重新回归《反击》的主题。 反击“Strike Back”自然是要先遭受攻击才能进行反击。就像发动战争总要讲究一个师出有名,标榜自己是正义之师替天行道才行。 《反击》第8季中,20分部的倒霉蛋们在替政府干脏活的时候引火烧身,不小心招惹到了对方背后更强大的势力。20分部遭受恐怖分子袭击,愤而展开反击,报复性进攻恐怖分子老巢。 如果打来打去还是打恐怖分子,那么第8季就会落入前几季的俗套,也就是换了个地方上演反恐神剧而已。 于是作为完结季,第8季决定来玩一个大的。20分部的倒霉蛋们不仅需要反击的是来自外部恐怖分子进攻,还要遭受来自内部不同政见者的捣鬼。 按照西方社会一贯的舆论导向和残余的冷战思维,在设立最终假想敌的时候,一般都会是那个我们熟悉的大国做最终黑手。 大家可以大胆猜测一下最终势力究竟何许人也,这里卖个关子,留给观众们进一步探索。 神剧《反击》叮叮当当打了这么多年,除了不间断的枪战就是亲密无间的肉搏,观众们难免会有审美疲劳。于是制作方决定整点儿大活儿,让观众们看看实力。 第8季第4集奉献了一条精彩绝伦的长镜头。围绕一幢破旧大楼,诞生了一个令人无比过瘾的长镜头,堪称本季最大是亮点。战斗方式和查理兹·塞隆的《极寒之城》有的一拼,精彩程度也不在其下。 如果你喜欢拉片,建议你一定不要错过第4集的精华。 从剧情方面看,《反击》也是似乎铁了心地要8季完结。 男主角二人组之一迈克尔·斯通布里奇就成为该剧走向终结的号角,二人组塞缪尔·怀亚特的代号由B2顺位变为B1。第8季用一整集和迈克尔告别,也算给足了牌面。 雅丝曼·阿林 Yasemin Allen扮演的俄罗斯特工卡特里娜·扎尔科娃又回来了,依旧是本剧颜值担当。动作戏中规中矩,但肤白貌美大长腿实在吸睛,能文能武,绝对是第7、第8季最夺目的亮点。 阿林·苏马瓦塔Alin Sumarwata扮演的格雷西·诺文真的是英姿飒爽,武戏一点不差,铁血真女汉子勇敢地继承迈克尔遗志,巾帼不让须眉,在剧中好看极了。诺文也有身披长发的化妆扮相,稍微拾掇一下,绝对也是颜值第二担当。 伊万娜·米利塞维奇 Ivana Milicevic主演《黑吃黑》的时候就是一名狠角色,现在年纪大了,打不动了,到《反击》里做狠角色的头子。熟悉伊万娜动作戏的观众,应该还会挺期待她在本剧中的表现的,那么伊万娜究竟有没有拳拳到头令人血脉喷张的动作戏呢?观众们可以到剧中发掘。 《反击》本质依旧是英国人的反恐爽剧,后续被美国人接手后,变成了英美反恐爽剧。剧中黑起美国佬的时候也是不遗余力,没有人比我更懂美国佬,黑起毛子来更是鼓足全力。爽剧只要打得好看就行,注意甄别其中的价值观私货就行。 爽剧里除了主角们,剩下的都是工具人。身为工具人,活着有活着的用处,死了有死了的用处。只要能推动剧情,工具人可以随意安插。 《反击》从2010年第1季到2020年第8季,终结过、复活过,还换过东家,断断续续走到第8季,新东家说完结了。最后一集的剧情明显和前面不搭,完全是为了收尾而收尾,一群人智商集体下线,策划了一个令人无法理解的行动,主角们也死的死散的散,一副偃旗息鼓的架势。 不过就剧情看,还留了一个小伏笔,说不定续集还是有可能的。 说第8季是最终季,但谁知道呢? 十年爽剧曲终人散, 二十分部封刀挂剑。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 美国(4867) 英国(613) 战争(679) 惊悚(1972) 酷(1280) 剧情片(2655) 动作片(1038) 美剧(1270) 赞(469) 英剧(175)

