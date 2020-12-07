全线拉跨竹篮打水——《五行刺客》

今天聊聊美剧《五行刺客》。

片名Wu Assassins (2019)，别名吴门刺客 / 吴氏刺客。

当年Netflix美剧《五行刺客》上线的时候，我还着实小小期待了一下。

因为这部剧有两个看点，或者说噱头。第一个是男主角伊科·乌艾斯 Iko Uwais，他有着“印度尼西亚托尼·贾”之称，在几部硬派动作电影《突袭》《突袭2：暴徒》《22英里》《嗜人之夜》均有精彩表现。第二个看点是华人导演冯德伦拍摄的美剧，且看他能否在白人世界中打出点儿华人话语权。

先说整体观看感受，作为一部以动作元素为主要卖点的美剧，同样都是华人华裔主演，《五行刺客》比起吴彦祖的《深入恶土》，差了大概100个《战士》。

动作戏方面、剧情方面全面拉跨，丝毫达不到观众的预期，网飞真是枉费观众一片热心。

主打动作戏的美剧，剧中动作戏存在大量拼接剪辑镜头。不知道是导演对自己掌控镜头能力毫无信心，还是对演员功夫水平毫无信心。

对演员方面的担心明显是多余的，稍微翻一下演职员表就可以发现，伊科·乌艾斯、凯瑟琳·温妮克、文峰、李丽君、陈钰芸、刘易斯·谭都是动作演员出身，都有着动作电影代表作。

唯一的解释就是导演能力问题了。

《五行刺客》剧情故事十分诡异，在美剧套路里加入了中华传统五行元素，结果变得不伦不类。

《五行刺客》发生在老美旧金山的唐人街，一名叫金凯的年轻厨师突然被命运，在剧中叫做“道”，委以重任。命运要求金凯成为第1000任五行刺客，去刺杀掌控五行力量的五名宿主，让世界重回和平。

就这样，整个故事没头没尾的开始了。

看到最后，你会发现自己看了个寂寞。我看过不少冯德伦导演的片子，所以我也放低了对《五行刺客》的预期，但还是没有想到故事能够这么稀烂，整个故事出乎意料地烂。

《五行刺客》就是将一个传统美剧故事套上了五行元素外衣。

看多了美剧的观众们，可以一眼看出，《五行刺客》是在按照美剧套路来拍摄中国玄幻题材内容。既然是华人导演，那么就要在美剧里加点儿中华元素，于是选中了五行元素。

这样设置讨巧却很偷懒，结果就是两边都不讨好。外国人根本不会了解五行直接的关系，只会把五行当做和“土水风火”一样的基本元素而已。我们所了解的五行五行相生相克的在剧中也丝毫没有体现，除了看了个热闹外，一点儿用处都没有。

对照DC、漫威那种超级英雄题材，你只要把剧中的五行换成其他任意超能力，都丝毫不会有理解障碍。

《五行刺客》中的金木水火土，五行人的超能力实在有点儿不够看，不仅服化道看起来山寨感满满，比起DC、漫威那种狂拽炫酷吊炸天的超能力，堂堂五行人也只限于低等级乱斗。

在和普通人近身狗斗的时候，五行人仗着自己有超能力，可以立于不败之地，但也仅限于欺负欺负普通人。

火行人，控制五行火，火焰温度可达上千度，主要贡献就是控制火焰将别人烧成灰。大概就是个大号的人形打火机。

木行人，能够自愈，也能治疗别人。偏偏一个负责后勤的医疗兵破事儿最多。

金行人，可以附身控制别人，顺带控制电气设备。不去发电厂实属可惜。

水行人，凭空变出水，基本都是用来淹死别人。大好能力被她玩成了水上乐园。

土行人，把人变出泥塑，没了。除了打酱油，最大贡献就是撑足了一集时间。

美剧《五行刺客》虽然拍的不咋地，但主角在餐馆里痛打白皮猪一段很是过瘾。虽然电视剧拍的不怎么样，好歹向白皮猪讲解了一下当年欺压华裔的血泪史。

虽然不如《战士》直接表现那段血泪史，但《五行刺客》这样也算小小扬眉吐气一把。

《五行刺客》的最大亮点就是远景镜头。剧中所有航拍镜头、延时镜头都很美，摄影技术还是十分过硬的。

这些表明了实力，钱没白花，但也仅限于此。

美剧换皮五行乱入，

全线拉跨竹篮打水。

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